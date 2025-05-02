Индивидуальная
до 5 чел.
Гуниб и Карадахская теснина за один день
Отправиться в сердце региона, где история соединяется с потрясающей природой
«Дорога в Гуниб — уже сама по себе достопримечательность»
Завтра в 08:00
8 мая в 08:00
15 340 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборАул Гуниб и Салтинский водопад
Уникальная возможность за один день посетить древний аул Гуниб и насладиться красотой Салтинского водопада. История и природа в одном маршруте
Начало: У вашего отеля
«Мы отправимся в старинный аварский аул Гуниб»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Махачкалы - в Гуниб и Салтинское ущелье
Посетить колоритное дагестанское село и ущелье с подземным водопадом на авто-пешеходной экскурсии
«Вы осмотрите аул Гуниб, живописно расположенный на горных склонах»
12 мая в 05:00
13 мая в 05:00
14 940 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 19 чел.
Невероятный Дагестан
Горное село Гуниб, бирюзовое Ирганайское водохранилище и прогулка по Карадахской теснине за 1 день
Начало: На пр. Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
«Барятинские ворота и беседка Шамиля — здесь мы поговорим о Кавказской войне, заключении мира и визите в Гуниб Александра II»
Расписание: в субботу в 06:45 и 07:00
10 мая в 06:45
17 мая в 06:45
4000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Аул Гуниб и Салтинская пещера за 1 день
Однодневное путешествие в сердце Дагестана: древний Гуниб и подземный водопад Салтинской пещеры. Погрузитесь в историю и природу региона
Начало: У вашего отеля
«Гуниб — древний город, который был столицей Дагестана в 13-15 веках»
Завтра в 16:30
7 мая в 08:30
11 000 ₽ за всё до 6 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Гунибское плато: едем в гости к аварцам
Индивидуальная экскурсия по Дагестану: откройте для себя Гимринский тоннель и Ирганайское водохранилище
«Кульминация поездки — село Гуниб с головокружительными панорамами»
Завтра в 08:30
7 мая в 08:30
13 520 ₽
16 900 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 19 чел.
Парящий в небесах Гуниб и Салтинский водопад: групповая экскурсия
Открыть самобытное село с богатой историей и красоту природных памятников края
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского
«В селе Гуниб посетим место для уютной прогулки на свежем воздухе»
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
Завтра в 08:00
9 мая в 08:00
4000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Три в одном: загадочный Гамсутль, аул Гуниб и Салтинская пещера
Начало: По договоренности с туристом
«Затем отправимся в аул Гуниб, где пообедаем, прогуляемся в парке и, по желанию туристов, посетим музей»
Расписание: Ежедневно
12 мая в 08:00
13 мая в 08:00
13 500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Гуниб и Карадахская теснина за 1 день
Начало: По договоренности с туристами
«Что вас ожидает: Наше путешествие начнется в Махачкале, дорога в Гуниб сама по себе достопримечательность»
Расписание: Ежедневно в 8
Завтра в 08:00
7 мая в 08:00
11 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Жемчужина Дагестана: Гуниб и Гамсутль - Путеводитель по горам
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным уголкам Гуниба и загадочному аулу Гамсутль
Начало: Только после бронирования
«После мы отправимся в Гуниб — один из самых живописных уголков республики»
Расписание: Каждый день
11 мая в 09:00
12 мая в 09:00
9500 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Гуниб и Карадахская теснина - изучаем горный Дагестан
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
«Селение Гуниб расположено на высоте 1500 метров, в нем проживает чуть более 2 тыс»
Расписание: по средам, пятницам, субботам, воскресеньям в 7:00
7 мая в 07:00
9 мая в 07:00
4000 ₽ за человека
Индивидуальная
Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду - Индивидуальный тур
Откройте тайны подземного водопада и исторический Гуниб в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности с туристом
«После, конечно же, мы продолжим свой путь к не менее известному месту- Гуниб»
Расписание: Ежедневно в удобное для вас время с 7 утра
Завтра в 07:30
7 мая в 07:30
12 500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Аул Гуниб - сердце горного Дагестана и Салтинская пещера
Начало: По договоренности с туристами
«Мы отправляемся в аул Гуниб — удивительно живописное село горного Дагестана»
Расписание: Ежедневно 8:00,9:00,10:00,11:00
Завтра в 09:00
7 мая в 09:00
11 000 ₽ за экскурсию
Водная прогулка
Аул Гуниб Салтинский водопад и сап-прогулка за один день
Начало: Пр-т Акушинского, 100
«Гуниб: погружения прошлое Мы отправимся старинный аварский аул Гуниб»
Расписание: Ежедневно, ранний выезд с 05:00 до 10:00
9 мая в 05:00
16 мая в 05:00
4000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Трекинг-поход на Гунибское плато и гору Маяк в Дагестане
Начало: Ул. Акушинского, д. 28
«Всего за один день мы преодолеем Буйнакский перевал, побываем в ауле Гуниб, где вы увидите Гунибскую крепость, беседку Шамиля и Царскую поляну, а затем, через сосновый лес и по Альпийским лугам мы поднимемся на вершину горы Маяк»
Расписание: Ежедневно.
7 мая в 09:30
8 мая в 07:00
15 950 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Гуниб - аул парящий в небесах и Салтинская пещера за один день
Начало: Аэропорт Махачкалы
«Второй локацией нашего путешествия будет село Гуниб»
Расписание: Ежедневно с 08:00
18 мая в 09:00
19 мая в 09:00
10 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Махачкалы - в живописный Гуниб и на Салтинский водопад
Получить двойные эмоции: от древнего горного села и причудливого подземного царства
Начало: У вашего отеля в черте города Махачкала и Каспийск...
«Дополнительные расходы: билет в Верхний Гуниб и обед — около 1000 руб»
Завтра в 08:00
7 мая в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Водопад Чирхалю из Махачкалы: живописное приключение в Дагестане
Откройте величие водопада Чирхалю, узнайте историю села Гуниб и крепости Имама Шамиля в уникальной экскурсии
Начало: У ТЦ «Миркато»
«Насладитесь красотой падающей воды, побываете в горном селе Гуниб и сделаете красочные фото на зависть тем, кто решил остаться дома»
Завтра в 06:00
7 мая в 06:00
28 880 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Гуниб с подъёмом на гору Маяк
Оценить величественную красоту горного края и узнать историю аула в сердце Дагестана
Начало: У вашего отеля
«А ещё воздух в Гунибском районе считается целебным, поэтому говорят, что Гуниб — это «спа под открытым небом»»
Завтра в 08:00
7 мая в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
По тропам Александра Второго в Гунибский район
Начало: Забираем от гостиницы заказчика
«А еще воздух в Гунибе считается целебным, поэтому про этот аул еще говорят, что Гуниб — это «спа под открытым небом»»
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 07:30
7 мая в 07:30
12 500 ₽ за экскурсию
Водная прогулка
Аул Гуниб и Салтинский водопад + прогулка на сапах
Подняться в старинное село среди гор, спуститься в уникальную пещеру, проплыть по водохранилищу
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского
«На плато, в природном парке Верхний Гуниб, прогуляемся по берёзовой роще и рассмотрим краснокнижную берёзу Радде»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
7 мая в 07:00
3950 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Аул Гуниб и Салтинский водопад за 1 день
Начало: Проспект Али-Гаджи Акушинского, 16
«Погружение в прошлое Вместе мы отправимся в старинный аварский аул Гуниб»
Расписание: Ежедневно с 07:00, кроме пятницы.
Завтра в 07:00
7 мая в 07:00
4000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий2 мая 2025Тем кто ценит путешествия - очень рекомендую гида Андрея!!! Несколько дней Андрей показывал нам Дагестан!!! Этот тур не похож ни
- ККаллаева30 апреля 2025все понравилось
- ЮЮлия25 апреля 2025Поездка на целый день с очень красивыми видами, после которой остаешься под впечатлением на очень долгое время:) Гид Муслим очень заботливо сопровождал нас на протяжении всего дня и сделал нам замечательные фотографии и видео на самых топовых локациях! Большое спасибо:)
- ООльга17 апреля 2025Прекрасный гид, все прошло отлично! рекомендую гида, умный, деликатный, рассказал много нового и интересного, приятный собеседник! автомобиль комфортабельный. Вернусь в Дагестан еще!)
- ААлександра16 апреля 2025Сулейман, спасибо за чудесную поездку! Мы были вдвоем с мамой, Сулейман забрал нас утром от места проживания и вечером вернул туда
- ЕЕлена8 апреля 2025Мы в полном восторге! Дагестан… это что-то невероятное… Особенно когда знакомит с краем, историей, традициями замечательные гиды. Спасибо Вам большое за эти прекрасные экскурсии!
- ААльберт20 марта 2025Невероятной красоты тур. . Спасибо большое организаторам за возможность увидеть такую красоту, за заботу и великолепный сервис!
- ЕЕвгения7 марта 2025Ездили в вчетвером. Экскурсия просто супер!! Гид оочень интересно рассказывал, ему отдельное огромное спасибо!! В машине было супер удобно и комфортно. Потрясающие виды, плюс рассказы нашего гида сделали лучшим днем из всей нашей поездки!! Спасибо всем!!! Мы обязательно ещё вернёмся!
- ССветлана13 февраля 2025Замечательная экскурсия! Очень много успели увидеть, гид Шамиль был несколько суров, но зато наснимал шикарных видео. Однозначно рекомендую. На троих человек индивидуальная экскурсия по цене групповой.
- HHi+792866 февраля 2025Спасибо большое Магомеду, нашему гиду, за интересную экскурсию. Остались очень довольны.
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Гуниб»
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