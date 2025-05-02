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же. Погода в Махачкале нас с утра расстроила, но после Гимринского тоннеля мы как будто попали в другой мир - никакого тумана и дождя, прекрасная солнечная погода, тепло! Мы ездили на kia - очень комфортный чистый автомобиль, никаких лишних запахов и ароматизаторов (мы привереды в этом плане), для путешественников предусмотрены бутылочки с водой, а Сулейман очень аккуратный и спокойный водитель! Не верьте, если вас пугают дагестанским лихачеством - всё максимально комфортно и безопасно, а дороги в горах получше некоторых в центральной части страны)) Мы посетили все локации, которые хотели захватить в этот день, немного скорректировали программу с учетом сезонных нюансов. Пообедали в прекрасном аутентичном ресторане в Гунибе, налюбовались завораживающими и постоянно меняющимися видами гор, бирюзовых рек и абрикосовых садов! Пусть весной красоты Дагестана еще не раскрываются в своей полной красе, но мы всё равно остались в полном восторге от поездки!) А еще Сулейман делает прекрасные кадры!