Гуниб – экскурсии в Махачкале

Найдено 22 экскурсии в категории «Гуниб» в Махачкале, цены от 3950 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Гуниб и Карадахская теснина за один день
На машине
10 часов
40 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Гуниб и Карадахская теснина за один день
Отправиться в сердце региона, где история соединяется с потрясающей природой
«Дорога в Гуниб — уже сама по себе достопримечательность»
Завтра в 08:00
8 мая в 08:00
15 340 ₽ за всё до 5 чел.
Аул Гуниб и Салтинский водопад за 1 день
На машине
11 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Аул Гуниб и Салтинский водопад
Уникальная возможность за один день посетить древний аул Гуниб и насладиться красотой Салтинского водопада. История и природа в одном маршруте
Начало: У вашего отеля
«Мы отправимся в старинный аварский аул Гуниб»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - в Гуниб и Салтинское ущелье
На машине
12 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Махачкалы - в Гуниб и Салтинское ущелье
Посетить колоритное дагестанское село и ущелье с подземным водопадом на авто-пешеходной экскурсии
«Вы осмотрите аул Гуниб, живописно расположенный на горных склонах»
12 мая в 05:00
13 мая в 05:00
14 940 ₽ за всё до 6 чел.
Невероятный Дагестан
На автобусе
13 часов
6 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Невероятный Дагестан
Горное село Гуниб, бирюзовое Ирганайское водохранилище и прогулка по Карадахской теснине за 1 день
Начало: На пр. Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
«Барятинские ворота и беседка Шамиля — здесь мы поговорим о Кавказской войне, заключении мира и визите в Гуниб Александра II»
Расписание: в субботу в 06:45 и 07:00
10 мая в 06:45
17 мая в 06:45
4000 ₽ за человека
Аул Гуниб и Салтинская пещера за 1 день
На машине
8 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Аул Гуниб и Салтинская пещера за 1 день
Однодневное путешествие в сердце Дагестана: древний Гуниб и подземный водопад Салтинской пещеры. Погрузитесь в историю и природу региона
Начало: У вашего отеля
«Гуниб — древний город, который был столицей Дагестана в 13-15 веках»
Завтра в 16:30
7 мая в 08:30
11 000 ₽ за всё до 6 чел.
Гунибское плато: едем в гости к аварцам
На машине
10 часов
-
20%
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Гунибское плато: едем в гости к аварцам
Индивидуальная экскурсия по Дагестану: откройте для себя Гимринский тоннель и Ирганайское водохранилище
«Кульминация поездки — село Гуниб с головокружительными панорамами»
Завтра в 08:30
7 мая в 08:30
13 520 ₽16 900 ₽ за всё до 4 чел.
Парящий в небесах Гуниб и Салтинский водопад: групповая экскурсия
На автобусе
На микроавтобусе
11 часов
2 отзыва
Групповая
до 19 чел.
Парящий в небесах Гуниб и Салтинский водопад: групповая экскурсия
Открыть самобытное село с богатой историей и красоту природных памятников края
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского
«В селе Гуниб посетим место для уютной прогулки на свежем воздухе»
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
Завтра в 08:00
9 мая в 08:00
4000 ₽ за человека
Три в одном: загадочный Гамсутль, аул Гуниб и Салтинская пещера
9 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Три в одном: загадочный Гамсутль, аул Гуниб и Салтинская пещера
Начало: По договоренности с туристом
«Затем отправимся в аул Гуниб, где пообедаем, прогуляемся в парке и, по желанию туристов, посетим музей»
Расписание: Ежедневно
12 мая в 08:00
13 мая в 08:00
13 500 ₽ за экскурсию
Гуниб и Карадахская теснина за 1 день
10 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Гуниб и Карадахская теснина за 1 день
Начало: По договоренности с туристами
«Что вас ожидает: Наше путешествие начнется в Махачкале, дорога в Гуниб сама по себе достопримечательность»
Расписание: Ежедневно в 8
Завтра в 08:00
7 мая в 08:00
11 000 ₽ за экскурсию
Авторский-тур по Гунибскому району - село Гуниб и аул-призрак Гамсутль
11 часов
60 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Жемчужина Дагестана: Гуниб и Гамсутль - Путеводитель по горам
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным уголкам Гуниба и загадочному аулу Гамсутль
Начало: Только после бронирования
«После мы отправимся в Гуниб — один из самых живописных уголков республики»
Расписание: Каждый день
11 мая в 09:00
12 мая в 09:00
9500 ₽ за экскурсию
Гуниб и Карадахская теснина - изучаем горный Дагестан
На автобусе
14 часов
102 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Гуниб и Карадахская теснина - изучаем горный Дагестан
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
«Селение Гуниб расположено на высоте 1500 метров, в нем проживает чуть более 2 тыс»
Расписание: по средам, пятницам, субботам, воскресеньям в 7:00
7 мая в 07:00
9 мая в 07:00
4000 ₽ за человека
Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду
11 часов
17 отзывов
Индивидуальная
Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду - Индивидуальный тур
Откройте тайны подземного водопада и исторический Гуниб в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности с туристом
«После, конечно же, мы продолжим свой путь к не менее известному месту- Гуниб»
Расписание: Ежедневно в удобное для вас время с 7 утра
Завтра в 07:30
7 мая в 07:30
12 500 ₽ за человека
Аул Гуниб - сердце горного Дагестана и Салтинская пещера
Пешая
10 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Аул Гуниб - сердце горного Дагестана и Салтинская пещера
Начало: По договоренности с туристами
«Мы отправляемся в аул Гуниб — удивительно живописное село горного Дагестана»
Расписание: Ежедневно 8:00,9:00,10:00,11:00
Завтра в 09:00
7 мая в 09:00
11 000 ₽ за экскурсию
Аул Гуниб Салтинский водопад и сап-прогулка за один день
На машине
SUP-прогулки
12 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Аул Гуниб Салтинский водопад и сап-прогулка за один день
Начало: Пр-т Акушинского, 100
«Гуниб: погружения прошлое Мы отправимся старинный аварский аул Гуниб»
Расписание: Ежедневно, ранний выезд с 05:00 до 10:00
9 мая в 05:00
16 мая в 05:00
4000 ₽ за человека
Трекинг-поход на Гунибское плато и гору Маяк в Дагестане
Пешая
Джиппинг
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Трекинг-поход на Гунибское плато и гору Маяк в Дагестане
Начало: Ул. Акушинского, д. 28
«Всего за один день мы преодолеем Буйнакский перевал, побываем в ауле Гуниб, где вы увидите Гунибскую крепость, беседку Шамиля и Царскую поляну, а затем, через сосновый лес и по Альпийским лугам мы поднимемся на вершину горы Маяк»
Расписание: Ежедневно.
7 мая в 09:30
8 мая в 07:00
15 950 ₽ за экскурсию
Гуниб - аул парящий в небесах и Салтинская пещера за один день
9 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Гуниб - аул парящий в небесах и Салтинская пещера за один день
Начало: Аэропорт Махачкалы
«Второй локацией нашего путешествия будет село Гуниб»
Расписание: Ежедневно с 08:00
18 мая в 09:00
19 мая в 09:00
10 000 ₽ за экскурсию
Из Махачкалы - в живописный Гуниб и на Салтинский водопад
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Махачкалы - в живописный Гуниб и на Салтинский водопад
Получить двойные эмоции: от древнего горного села и причудливого подземного царства
Начало: У вашего отеля в черте города Махачкала и Каспийск...
«Дополнительные расходы: билет в Верхний Гуниб и обед — около 1000 руб»
Завтра в 08:00
7 мая в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - к водопаду Чирхалю
Джиппинг
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Водопад Чирхалю из Махачкалы: живописное приключение в Дагестане
Откройте величие водопада Чирхалю, узнайте историю села Гуниб и крепости Имама Шамиля в уникальной экскурсии
Начало: У ТЦ «Миркато»
«Насладитесь красотой падающей воды, побываете в горном селе Гуниб и сделаете красочные фото на зависть тем, кто решил остаться дома»
Завтра в 06:00
7 мая в 06:00
28 880 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие в Гуниб с подъёмом на гору Маяк
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Гуниб с подъёмом на гору Маяк
Оценить величественную красоту горного края и узнать историю аула в сердце Дагестана
Начало: У вашего отеля
«А ещё воздух в Гунибском районе считается целебным, поэтому говорят, что Гуниб — это «спа под открытым небом»»
Завтра в 08:00
7 мая в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
По тропам Александра Второго в Гунибский район
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
По тропам Александра Второго в Гунибский район
Начало: Забираем от гостиницы заказчика
«А еще воздух в Гунибе считается целебным, поэтому про этот аул еще говорят, что Гуниб — это «спа под открытым небом»»
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 07:30
7 мая в 07:30
12 500 ₽ за экскурсию
Аул Гуниб и Салтинский водопад + прогулка на сапах
На машине
SUP-прогулки
10 часов
Водная прогулка
Аул Гуниб и Салтинский водопад + прогулка на сапах
Подняться в старинное село среди гор, спуститься в уникальную пещеру, проплыть по водохранилищу
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского
«На плато, в природном парке Верхний Гуниб, прогуляемся по берёзовой роще и рассмотрим краснокнижную берёзу Радде»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
7 мая в 07:00
3950 ₽ за человека
Аул Гуниб и Салтинский водопад за 1 день
10 часов
Мини-группа
до 1 чел.
Аул Гуниб и Салтинский водопад за 1 день
Начало: Проспект Али-Гаджи Акушинского, 16
«Погружение в прошлое Вместе мы отправимся в старинный аварский аул Гуниб»
Расписание: Ежедневно с 07:00, кроме пятницы.
Завтра в 07:00
7 мая в 07:00
4000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    2 мая 2025
    Из Махачкалы - в Гуниб и Салтинское ущелье
    Тем кто ценит путешествия - очень рекомендую гида Андрея!!! Несколько дней Андрей показывал нам Дагестан!!! Этот тур не похож ни
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    на какие другие!!! Эксклюзивный маршрут, индивидуальный подход!!! Не навязчиво, но очень ёмко и доходчиво. Традиции, история и красоты Дагестана - просто в дружеской поездке. Андрей учитывал все пожелания, на ходу мы могли вносить корректировки, было очень комфортно. Дорога хоть и дальняя, но время летело незаметно. Нет "навязаных" остановок и локаций!!! Ребята, не задумайтесь, реально если хотите узнать Дагестан- пишите Андрею. Он знает что нужно туристу!!!

  • К
    Каллаева
    30 апреля 2025
    Гунибское плато: едем в гости к аварцам
    все понравилось
  • Ю
    Юлия
    25 апреля 2025
    Авторский-тур по Гунибскому району - село Гуниб и аул-призрак Гамсутль
    Поездка на целый день с очень красивыми видами, после которой остаешься под впечатлением на очень долгое время:) Гид Муслим очень заботливо сопровождал нас на протяжении всего дня и сделал нам замечательные фотографии и видео на самых топовых локациях! Большое спасибо:)
  • О
    Ольга
    17 апреля 2025
    Гуниб и Карадахская теснина за 1 день
    Прекрасный гид, все прошло отлично! рекомендую гида, умный, деликатный, рассказал много нового и интересного, приятный собеседник! автомобиль комфортабельный. Вернусь в Дагестан еще!)
  • А
    Александра
    16 апреля 2025
    Три в одном: загадочный Гамсутль, аул Гуниб и Салтинская пещера
    Сулейман, спасибо за чудесную поездку! Мы были вдвоем с мамой, Сулейман забрал нас утром от места проживания и вечером вернул туда
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    же. Погода в Махачкале нас с утра расстроила, но после Гимринского тоннеля мы как будто попали в другой мир - никакого тумана и дождя, прекрасная солнечная погода, тепло! Мы ездили на kia - очень комфортный чистый автомобиль, никаких лишних запахов и ароматизаторов (мы привереды в этом плане), для путешественников предусмотрены бутылочки с водой, а Сулейман очень аккуратный и спокойный водитель! Не верьте, если вас пугают дагестанским лихачеством - всё максимально комфортно и безопасно, а дороги в горах получше некоторых в центральной части страны)) Мы посетили все локации, которые хотели захватить в этот день, немного скорректировали программу с учетом сезонных нюансов. Пообедали в прекрасном аутентичном ресторане в Гунибе, налюбовались завораживающими и постоянно меняющимися видами гор, бирюзовых рек и абрикосовых садов! Пусть весной красоты Дагестана еще не раскрываются в своей полной красе, но мы всё равно остались в полном восторге от поездки!) А еще Сулейман делает прекрасные кадры!

  • Е
    Елена
    8 апреля 2025
    Гуниб и Карадахская теснина за один день
    Мы в полном восторге! Дагестан… это что-то невероятное… Особенно когда знакомит с краем, историей, традициями замечательные гиды. Спасибо Вам большое за эти прекрасные экскурсии!
  • А
    Альберт
    20 марта 2025
    Авторский-тур по Гунибскому району - село Гуниб и аул-призрак Гамсутль
    Невероятной красоты тур. . Спасибо большое организаторам за возможность увидеть такую красоту, за заботу и великолепный сервис!
  • Е
    Евгения
    7 марта 2025
    Аул Гуниб и Салтинская пещера за 1 день
    Ездили в вчетвером. Экскурсия просто супер!! Гид оочень интересно рассказывал, ему отдельное огромное спасибо!! В машине было супер удобно и комфортно. Потрясающие виды, плюс рассказы нашего гида сделали лучшим днем из всей нашей поездки!! Спасибо всем!!! Мы обязательно ещё вернёмся!
    Ездили в вчетвером. Экскурсия просто супер!! Гид оочень интересно рассказывал, ему отдельное огромное спасибо!! В машинеЕздили в вчетвером. Экскурсия просто супер!! Гид оочень интересно рассказывал, ему отдельное огромное спасибо!! В машинеЕздили в вчетвером. Экскурсия просто супер!! Гид оочень интересно рассказывал, ему отдельное огромное спасибо!! В машинеЕздили в вчетвером. Экскурсия просто супер!! Гид оочень интересно рассказывал, ему отдельное огромное спасибо!! В машинеЕздили в вчетвером. Экскурсия просто супер!! Гид оочень интересно рассказывал, ему отдельное огромное спасибо!! В машинеЕздили в вчетвером. Экскурсия просто супер!! Гид оочень интересно рассказывал, ему отдельное огромное спасибо!! В машине
  • С
    Светлана
    13 февраля 2025
    Гуниб и Карадахская теснина за 1 день
    Замечательная экскурсия! Очень много успели увидеть, гид Шамиль был несколько суров, но зато наснимал шикарных видео. Однозначно рекомендую. На троих человек индивидуальная экскурсия по цене групповой.
  • H
    Hi+79286
    6 февраля 2025
    Гуниб и Карадахская теснина за 1 день
    Спасибо большое Магомеду, нашему гиду, за интересную экскурсию. Остались очень довольны.

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Гуниб»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 22
  1. Гуниб и Карадахская теснина за один день
  2. Аул Гуниб и Салтинский водопад за 1 день
  3. Из Махачкалы - в Гуниб и Салтинское ущелье
  4. Невероятный Дагестан
  5. Аул Гуниб и Салтинская пещера за 1 день
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Бархан Сарыкум
  4. Самое главное
  5. Гимринский тоннель
  6. Язык Тролля
  7. Салтинский водопад
  8. Водопад Тобот
  9. Каменная чаша
  10. Экраноплан «Лунь»
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в мае 2025
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