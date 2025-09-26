Вас ждет уникальная возможность посетить два удивительных места Дагестана за один день.Аварский аул Гуниб откроет вам страницы истории, архитектуры и культуры, а Салтинская пещера поразит мощью подземного водопада. Экскурсия проходит

на комфортном японском минивэне, транспорт включен в стоимость. Возможна замена Салтинской пещеры на Карадахскую теснину по запросу. Путешествие проведет опытный гид, который расскажет о геологических особенностях и редких объектах флоры и фауны

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Гуниба и Салтинской пещеры - июль и август. В это время погода наиболее комфортная, дожди редки, а температура позволяет наслаждаться природой без лишних забот. Май, июнь, сентябрь и октябрь также подходят для экскурсии: в эти месяцы меньше туристов, но погода может быть менее предсказуемой. В зимние месяцы посещение возможно, но стоит быть готовым к холодам и снегу, что может усложнить прогулки.

Сейчас август — это идеальное время.