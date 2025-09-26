Вас ждет уникальная возможность посетить два удивительных места Дагестана за один день.
Аварский аул Гуниб откроет вам страницы истории, архитектуры и культуры, а Салтинская пещера поразит мощью подземного водопада. Экскурсия проходит
Аварский аул Гуниб откроет вам страницы истории, архитектуры и культуры, а Салтинская пещера поразит мощью подземного водопада. Экскурсия проходит
5 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Уникальные природные объекты
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 🚐 Комфортный транспорт
- 👨🏫 Опытный гид
- 🌿 Возможность замены маршрута
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Гуниба и Салтинской пещеры - июль и август. В это время погода наиболее комфортная, дожди редки, а температура позволяет наслаждаться природой без лишних забот. Май, июнь, сентябрь и октябрь также подходят для экскурсии: в эти месяцы меньше туристов, но погода может быть менее предсказуемой. В зимние месяцы посещение возможно, но стоит быть готовым к холодам и снегу, что может усложнить прогулки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Крушовицкая крепость
- Царская гора
- Памятник «Белые журавли»
- Беседка Имама Шамиля
Описание экскурсии
Аутентичный Гуниб
Гуниб — древний город, который был столицей Дагестана в 13-15 веках. Я подробно расскажу о его истории, архитектуре и культуре. А также покажу основные достопримечательности: Крушовицкую крепость, Царскую гору, памятник «Белые журавли», беседку Имама Шамиля и многое другое. Вместе мы сможем ощутить глубину времени, прогуливаясь по узким улочкам и наблюдая за местной жизнью.
Подземный водопад
Мы посетим Салтинскую пещеру с её знаменитым водопадом — обещаю, что его мощь и красота по-настоящему вас впечатлят! Я расскажу, как образовалась пещера, каковы её геологические особенности, какие редкие объекты флоры и фауны здесь можно обнаружить. Аккуратно проведу вас по подземным залам и разделю с вами радость соприкосновения с удивительным миром природы.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на японском минивэне. Транспорт включён в стоимость.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- По запросу мы можем заменить Салтинскую пещеру на Карадахскую теснину
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 693 туристов
Всех приветствую! Меня зовут Руслан, я родился и вырос я в Дагестане. Я, моя жена или другой гид из нашей команды с радостью покажем вам самые живописные места: каньоны, водопады, озера, ущелья, теснины, реки и горы. Ждём вас в нашей гостеприимной республике!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Были с супругом в Гунибе и на Салтинсклм водопаде 26.09.2025г. Сказать, что на м понравилось - ничего не сказать!!!!!! Все было великолепно!!!! Дух захватывало!!!! Зная, что мы уже были в Гооре, гид Умару (отдельный респект!!!) повёз нас не распространённое дорогой, а другой стороной! Какие пейзажи… какие виды… Это было супер!!!!!!
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О
Были на данный экскурсии с детьми 4 и 6 лет, в основном все предлагают ехать в Гамсутль, но с детьми было бы тяжело, поэтому выбрали Гуниб и Салтинский водопад, и
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Экскурсия очень понравилась, в Гунибе просто потрясающие виды. Салтинский водопад после дождей тоже показал себя во всей красе, хоть и пришлось идти до него в сапогах до пояса))). Ездили на
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А
Великолепная экскурсия. Очень отзывчивый, пунктуальный и приятный в общении гид (Руслан, с великолепным чувством юмора). Комфортный минивен, ездили в шестиром. Гид безопасно управляет автомобилем. Полностью успели посетить все запланированные локации. Однозначно рекомендуем!!! Когда вернёмся в Дагестан точно обратимся к нему!
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Е
Ездили в вчетвером. Экскурсия просто супер!! Гид оочень интересно рассказывал, ему отдельное огромное спасибо!! В машине было супер удобно и комфортно. Потрясающие виды, плюс рассказы нашего гида сделали лучшим днем из всей нашей поездки!! Спасибо всем!!! Мы обязательно ещё вернёмся!
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В
Спасибо огромное организатору Руслану и гиду Гаджимураду. Мы уже были в Гунибе, но в этот раз получилось намного интереснее. Гаджимурад - Вы лучший. За осликов отдельное спасибо. Спасибо, за исполнение всех наших желаний, отличное и безопасное вождение в горах и комфортабельный транспорт. За легкость в общении и многое другое.
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