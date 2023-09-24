Посетить древнее высокогорное село и увидеть единственный подземный водопад в Дагестане
Приглашаю в насыщенное однодневное путешествие, сочетающее два удивительных места: аварский аул Гуниб и Салтинскую пещеру с подземным водопадом. В Гунибе вы увидите, каким был горный Дагестан раньше. А в Салтинской пещере оцените невероятный 20-метровый водопад под землёй. Я стану вашим надежным дружелюбным проводником по ним!
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Аутентичный Гуниб
Гуниб — древний город, который был столицей Дагестана в 13-15 веках. Я подробно расскажу о его истории, архитектуре и культуре. А также покажу основные достопримечательности: Крушовицкую крепость, Царскую гору, памятник «Белые журавли», беседку Имама Шамиля и многое другое. Вместе мы сможем ощутить глубину времени, прогуливаясь по узким улочкам и наблюдая за местной жизнью.
Подземный водопад
Мы посетим Салтинскую пещеру с её знаменитым водопадом — обещаю, что его мощь и красота по-настоящему вас впечатлят! Я расскажу, как образовалась пещера, каковы её геологические особенности, какие редкие объекты флоры и фауны здесь можно обнаружить. Аккуратно проведу вас по подземным залам и разделю с вами радость соприкосновения с удивительным миром природы.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на японском минивэне. Транспорт включён в стоимость.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- По запросу мы можем заменить Салтинскую пещеру на Карадахскую теснину
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваш гид в Махачкале
Провёл экскурсии для 107 туристов
Всех приветствую! Меня зовут Руслан, я родился и вырос я в Дагестане. С радостью покажу его самые живописные места: каньоны, водопады, озера, ущелья, теснины, реки и горы. Жду вас в нашей гостеприимной республике.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
24 сен 2023
Были на данный экскурсии с детьми 4 и 6 лет, в основном все предлагают ехать в Гамсутль, но с детьми было бы тяжело, поэтому выбрали Гуниб и Салтинский водопад, и правильно сделали. Нам позвонили накануне, узнать всё ли в силе, забрали прям от места проживания в Махачкале, туда же приехали обратно. Нашим водителем - гидом был Гаджимурад, интеллигентный, доброжелательный и приветливый. Рассказывал нам и историю края, и на вопросы отвечал, машину вёл аккуратно. Мы очень довольны нам всё понравилось. Природа Дагестана завораживает, обязательно стоит увидеть самим. Салтинский водопад вообще чудо природы, мы были после дождей и его мощь поражает! Рекомендуем и организаторов и саму экскурсию!
Светлана
18 сен 2023
Был совершенно замечательный день с гидом Гаджимурадом. Благодарю за индивидуальную экскурсию в которой смогли учесть все пожелания по времени и локациям. Все успели, везде побывали, было красиво и весело!
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