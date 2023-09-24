Приглашаю в насыщенное однодневное путешествие, сочетающее два удивительных места: аварский аул Гуниб и Салтинскую пещеру с подземным водопадом. В Гунибе вы увидите, каким был горный Дагестан раньше. А в Салтинской пещере оцените невероятный 20-метровый водопад под землёй. Я стану вашим надежным дружелюбным проводником по ним!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Аутентичный Гуниб

Гуниб — древний город, который был столицей Дагестана в 13-15 веках. Я подробно расскажу о его истории, архитектуре и культуре. А также покажу основные достопримечательности: Крушовицкую крепость, Царскую гору, памятник «Белые журавли», беседку Имама Шамиля и многое другое. Вместе мы сможем ощутить глубину времени, прогуливаясь по узким улочкам и наблюдая за местной жизнью.

Подземный водопад

Мы посетим Салтинскую пещеру с её знаменитым водопадом — обещаю, что его мощь и красота по-настоящему вас впечатлят! Я расскажу, как образовалась пещера, каковы её геологические особенности, какие редкие объекты флоры и фауны здесь можно обнаружить. Аккуратно проведу вас по подземным залам и разделю с вами радость соприкосновения с удивительным миром природы.

Организационные детали