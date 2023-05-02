Хунзах - альпийские луга Дагестана

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Хунзах по праву считается одной из красивейших горных территорий.

В летнее время здесь расцветают альпийские луга, насыщаются реки, это лучшее время посещения данной экскурсии. По пути нас ждут множество остановок в самых зеленых локациях, рассказы гида о событиях XIX века.
Хунзах - альпийские луга Дагестана
Хунзах - альпийские луга Дагестана
Хунзах - альпийские луга Дагестана
Хунзах - альпийские луга Дагестана
Хунзах - альпийские луга Дагестана
Хунзах - альпийские луга Дагестана
Ближайшие даты:
2
мая
6
мая
9
мая
16
мая
21
мая
26
мая
31
мая
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Ирганайское водохранилище
  • Гимринская башня
  • Хунзахское плато
  • Водопад Тобот
  • Водопад Итлятляр
  • Цолотлинский каньон
  • Матлас
  • Ущелье «Каменная чаша»
  • Озеро Мочох
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Хунзах по праву считается одной из красивейших горных территорий. В летнее время здесь расцветают альпийские луга, насыщаются реки, это лучшее время посещения данной экскурсии. По пути нас ждут множество остановок в самых зеленых локациях, рассказы гида о событиях XIX века. Устрашающие водопады, горные речушки, озеро посреди двух скалистых цепей — все это за 1 день. Ну что, погнали?

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • комфортабельный микроавтобус,
  • обед (национальная кухня).
  • Туристы оплачивают самостоятельно.

По желанию:

  • зиплайн,
  • скалолазание,
  • джампинг,
  • дополнительные расходы на посещение локаций.

По вторникам, субботам в 08:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Комфортабельный микроавтобус
  • Обед (национальная кухня)
Что не входит
  • По желанию:
  • Зиплайн
  • Скалолазание
  • Джампинг
  • Дополнительные расходы на посещение локаций
Место начала и завершения?
пр-т Акушинского 16 (супермаркет Груша, Махачкала)
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам, субботам в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
  • После бронирования необходимо внести предоплату компании-организатору. Если вы оплатили на сайте, дополнительная предоплата не требуется.
  • Дагестан — регион с богатыми традициями и обычаями. В регионе приветствуется скромная одежда: Платья, брюки, штаны, шорты - все ниже колен. Нежелательно открытый верх и очень облегающая одежда. И обязательно возьмите с собой хорошее настроение и дополнительную карту памяти для фото/видео, она вам точно понадобится!)
  • Добро пожаловать!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы

Групповые
На автобусе
На весь день
Дагестан
Выездные
Водопад Тобот
Популярные места
Природа и пейзажи
Село Хунзах
Каменная чаша
Плато Матлас

Похожие туры из Махачкалы

Головокружительный Дагестан
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🚤 На катере
Индивидуальная
10 часов
86 отзывов
Популярное предложение
Головокружительный Дагестан
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и Чиркейское водохранилище в путешествии из Махачкалы
в Махачкале и Каспийске, по договоренности
Завтра
13 апр
14 апр
15 апр
9 100 за всё до 4 чел.
Аракани, Хунзах, Матлас: едем в Горный Дагестан и в гости к моему дяде
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Аракани, Хунзах, Матлас: едем в Горный Дагестан и в гости к моему дяде
Посетить места из популярного маршрута и заехать в нетуристическое село, которое вас удивит
в вашем отеле в Махачкале
Завтра
14 апр
15 апр
16 апр
15 000 за всё до 4 чел.
Знакомство с горным Дагестаном: Хунзах, Матлас и SUP-прогулка
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
10 часов
25 отзывов
Знакомство с горным Дагестаном: Хунзах, Матлас и SUP-прогулка
Счастье не за горами - оно в горах
в Махачкале. Выезд из других городов и районов кро...
Завтра
13 апр
14 апр
15 апр
1950015 600 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Махачкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Махачкале
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ