Что вас ждет

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида,

комфортабельный микроавтобус,

обед (национальная кухня).

Туристы оплачивают самостоятельно.

По желанию:

зиплайн,

скалолазание,

джампинг,

дополнительные расходы на посещение локаций.

Хунзах по праву считается одной из красивейших горных территорий. В летнее время здесь расцветают альпийские луга, насыщаются реки, это лучшее время посещения данной экскурсии. По пути нас ждут множество остановок в самых зеленых локациях, рассказы гида о событиях XIX века. Устрашающие водопады, горные речушки, озеро посреди двух скалистых цепей — все это за 1 день. Ну что, погнали?