Хунзах по праву считается одной из красивейших горных территорий.
В летнее время здесь расцветают альпийские луга, насыщаются реки, это лучшее время посещения данной экскурсии. По пути нас ждут множество остановок в самых зеленых локациях, рассказы гида о событиях XIX века.
В летнее время здесь расцветают альпийские луга, насыщаются реки, это лучшее время посещения данной экскурсии. По пути нас ждут множество остановок в самых зеленых локациях, рассказы гида о событиях XIX века.
Ближайшие даты:
2
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даты
Что вас ожидает:
- Ирганайское водохранилище
- Гимринская башня
- Хунзахское плато
- Водопад Тобот
- Водопад Итлятляр
- Цолотлинский каньон
- Матлас
- Ущелье «Каменная чаша»
- Озеро Мочох
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетХунзах по праву считается одной из красивейших горных территорий. В летнее время здесь расцветают альпийские луга, насыщаются реки, это лучшее время посещения данной экскурсии. По пути нас ждут множество остановок в самых зеленых локациях, рассказы гида о событиях XIX века. Устрашающие водопады, горные речушки, озеро посреди двух скалистых цепей — все это за 1 день. Ну что, погнали?
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
- услуги гида,
- комфортабельный микроавтобус,
- обед (национальная кухня).
- Туристы оплачивают самостоятельно.
По желанию:
- зиплайн,
- скалолазание,
- джампинг,
- дополнительные расходы на посещение локаций.
По вторникам, субботам в 08:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Комфортабельный микроавтобус
- Обед (национальная кухня)
- Что не входит
- По желанию:
- Зиплайн
- Скалолазание
- Джампинг
- Дополнительные расходы на посещение локаций
- Место начала и завершения?
- пр-т Акушинского 16 (супермаркет Груша, Махачкала)
- Когда и сколько длится?
- Когда: По вторникам, субботам в 08:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Важная информация
- После бронирования необходимо внести предоплату компании-организатору. Если вы оплатили на сайте, дополнительная предоплата не требуется.
- Дагестан — регион с богатыми традициями и обычаями. В регионе приветствуется скромная одежда: Платья, брюки, штаны, шорты - все ниже колен. Нежелательно открытый верх и очень облегающая одежда. И обязательно возьмите с собой хорошее настроение и дополнительную карту памяти для фото/видео, она вам точно понадобится!)
- Добро пожаловать!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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