Хунзах – экскурсии в Махачкале

Найдено 19 экскурсий в категории «Хунзах» в Махачкале, цены от 3 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Все красоты Хунзаха
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
252 отзыва
Все красоты Хунзаха
Старинная крепость, высокогорные равнины и тихое очарование ущелий
Начало: На проспекте Али Гаджи Акушинского
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 000 за человека
Аракани, Хунзах, Матлас: едем в Горный Дагестан и в гости к моему дяде
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
44 отзыва
Горный Дагестан: путешествие в Аракани, Хунзах и Матлас с гидом
Откройте для себя уникальный Дагестан: древние села, величественные водопады и душевное гостеприимство в гостях у моего дяди
Начало: В вашем отеле в Махачкале
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 820 за всё до 4 чел.
Знакомство с горным Дагестаном: Хунзах, Матлас и сап-прогулка
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
38 отзывов
Горный Дагестан: путешествие и сап-бординг
Исследуйте величие гор, открывая водопады Хунзаха и тайны Матласских пещер, наслаждаясь сап-прогулкой по изумрудным водам
Начало: В г. Махачкале или г. Каспийске. Выезд из других г...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600 за всё до 6 чел.
Из Махачкалы - на Хунзахское плато
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
45 отзывов
Из Махачкалы на Хунзахское плато: горный Дагестан во всей красе
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Хунзахскому плато, где вы увидите невероятные природные красоты и познакомитесь с культурой местных сел
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 600 за всё до 4 чел.
Душевное путешествие в Хунзах (всё включено)
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
51 отзыв
Групповая экскурсия в Хунзахский район: Гимринский тоннель, водопады, кухня
Вас ждет путешествие по знаменитым местам Хунзаха: от Гимринского тоннеля до водопада Тобот, с дегустацией национальных блюд
Начало: На проспекте Али Гаджи Акушинского
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 500 за человека
Из Махачкалы в Хунзах и Матлас - к горам, озерам, водопадам и ущельям
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Путешествие из Махачкалы в Хунзах и Матлас: впечатляющие виды
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по самым живописным уголкам Дагестана, где природа и история переплетаются
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700015 300 за всё до 4 чел.
В Хунзах - туда, где бьётся сердце гор
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
3 отзыва
Популярное предложение
В Хунзах - туда, где бьётся сердце гор
В уютной мини-группе побывать в живописных местах Дагестана (сытный обед включён в стоимость)
Начало: На троллейбусном кольце
Расписание: ежедневно в 08:15
3 000 за человека
Хунзах и Матлас - в сердце Горного Дагестана
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
10 отзывов
Хунзах и Матлас - в сердце Горного Дагестана
Открыть древнюю историю Аварского ханства и влюбиться в величественные пейзажи края
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 000 за всё до 4 чел.
Хунзахское плато: групповая поездка в край ущелий, гор и водопадов
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
110 отзывов
Хунзахское плато: путешествие по краю ущелий и водопадов в Махачкале
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Хунзахскому плато, где вас ждут невероятные горные пейзажи, водопады и адреналиновые аттракционы
Начало: В районе проспекта Али-Гаджи Акушинского в Махачка...
Расписание: во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:45 и 07:00
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
3 600 за человека
Путешествие на Хунхзахское плато
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Путешествие на Хунхзахское плато
Постоять на краю каньона, залюбоваться высоченными водопадами и посетить родину Расула Гамзатова
Начало: у вашего отеля или апартаментов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 500 за всё до 6 чел.
Едем в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Едем в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
Открыть природные сокровища Горного Дагестана в дружеском путешествии по старинным аварским землям
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
16 000 за всё до 7 чел.
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Махачкалы
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
7 отзывов
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Махачкалы
Посетить исторические селения с неприступными башенными комплексами и ощутить дух Горного Дагестана
Начало: 7.30
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
16 999 за всё до 4 чел.
Активный день в Дагестане: экстрим-парк на плато Матлас и сапборд
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Активный день в Дагестане: экстрим-парк на плато Матлас и сапборд
Исследовать пещеры и водопады, опробовать роупджампинг и поплавать на сапе по озеру Мочох
Начало: В Махачкале. Выезд из других городов и районов кро...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600 за всё до 6 чел.
Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
10 отзывов
Тур 2 в 1: Дагестанская природа и мастерства
Откройте для себя дух Дагестана, погрузитесь в мир горных вершин и искусства местных мастеров
Начало: у места вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700013 600 за всё до 4 чел.
Село Хунзах, плато Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох: поездка на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
7 отзывов
Село Хунзах, плато Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох: поездка на микроавтобусе
Побывать в колоритном селе на краю ущелья и собрать коллекцию ярких природных достопримечательностей
Начало: В Махачкале, на ул. Буганова
Расписание: в субботу и воскресенье в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
40003 600 за человека
К сокровищам Хунзаха - из Махачкалы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
К сокровищам Хунзаха - из Махачкалы
Исследовать Хунзахское плато и его нерукотворные чудеса
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
12 500 за всё до 6 чел.
«Это Родина моя!». Знакомство с селом Ках, его промыслами и кухней в компании местного гида
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
«Это Родина моя!». Знакомство с селом Ках, его промыслами и кухней в компании местного гида
Из Махачкалы - к природным чудесам Хунзахского района и хлебосольной местной семье
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1600013 600 за всё до 4 чел.
Зимняя сказка в горах Дагестана
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Зимняя сказка в горах Дагестана
Полюбоваться заснеженными горами, замёрзшими озёрами, водопадами и каньонами
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
17 400 за всё до 7 чел.
Из Махачкалы - к горам, водопадам и ущельям
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Из Махачкалы - к горам, водопадам и ущельям
Ирганайское водохранилище, водопады Хунзаха, плато Матлас и «Каменная чаша» за 1 день
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1900015 200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антон
    7 июня 2024
    Все красоты Хунзаха
    Все просто прекрасно, как и описывали много раз до меня. Невероятные виды, вкуснейший обед, интересные рассказы о Дагестане!
    Все просто прекрасно, как и описывали много раз до меня. Невероятные виды, вкуснейший обед, интересные рассказы о Дагестане!Все просто прекрасно, как и описывали много раз до меня. Невероятные виды, вкуснейший обед, интересные рассказы о Дагестане!Все просто прекрасно, как и описывали много раз до меня. Невероятные виды, вкуснейший обед, интересные рассказы о Дагестане!
  • Д
    Дарья
    6 июня 2024
    Все красоты Хунзаха
    От экскурсии остались только самые приятные впечатления! Отличный гид Магомед, отличная организация экскурсии (маршрут, теоретическая часть, комфортабельный автомобиль, тайминг). Шикарный
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    очень сытный обед! Всю дорогу слушали очень интересные рассказы про традиции в Дагестане, Магомед с удовольствием и легко отвечал на все вопросы, очень внимательно относился к нашему комфорту. Обязательно будем рекомендовать всем друзьям, это чудесная экскурсия и безумно красивые виды ❤️ фото прилагаем, чтобы вы убедились

    От экскурсии остались только самые приятные впечатления! Отличный гид Магомед, отличная организация экскурсии (маршрут, теоретическая частьОт экскурсии остались только самые приятные впечатления! Отличный гид Магомед, отличная организация экскурсии (маршрут, теоретическая частьОт экскурсии остались только самые приятные впечатления! Отличный гид Магомед, отличная организация экскурсии (маршрут, теоретическая частьОт экскурсии остались только самые приятные впечатления! Отличный гид Магомед, отличная организация экскурсии (маршрут, теоретическая частьОт экскурсии остались только самые приятные впечатления! Отличный гид Магомед, отличная организация экскурсии (маршрут, теоретическая частьОт экскурсии остались только самые приятные впечатления! Отличный гид Магомед, отличная организация экскурсии (маршрут, теоретическая частьОт экскурсии остались только самые приятные впечатления! Отличный гид Магомед, отличная организация экскурсии (маршрут, теоретическая частьОт экскурсии остались только самые приятные впечатления! Отличный гид Магомед, отличная организация экскурсии (маршрут, теоретическая часть
  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Все красоты Хунзаха
    Экскурсия изумительная. Действительно, красоты. Экскурсовод, он же и водитель сам житель этих мест. Рассказал много интересного о традициях. Показал много красивых мест создал доброжелательную атмосферу в коллективе. Угостил чаем, мороженым. Это просто так. Так что рекомендую данного туроператора.
    Экскурсия изумительная. Действительно, красоты. Экскурсовод, он же и водитель сам житель этих мест. Рассказал много интересногоЭкскурсия изумительная. Действительно, красоты. Экскурсовод, он же и водитель сам житель этих мест. Рассказал много интересногоЭкскурсия изумительная. Действительно, красоты. Экскурсовод, он же и водитель сам житель этих мест. Рассказал много интересногоЭкскурсия изумительная. Действительно, красоты. Экскурсовод, он же и водитель сам житель этих мест. Рассказал много интересногоЭкскурсия изумительная. Действительно, красоты. Экскурсовод, он же и водитель сам житель этих мест. Рассказал много интересногоЭкскурсия изумительная. Действительно, красоты. Экскурсовод, он же и водитель сам житель этих мест. Рассказал много интересногоЭкскурсия изумительная. Действительно, красоты. Экскурсовод, он же и водитель сам житель этих мест. Рассказал много интересногоЭкскурсия изумительная. Действительно, красоты. Экскурсовод, он же и водитель сам житель этих мест. Рассказал много интересного
  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Душевное путешествие в Хунзах (всё включено)
    Очень понравилась экскурсия. Изначально понравилась организация - Заира написала где, что и как заблаговременно, предупредила кто будет нашим гидом, какая
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    будет машина. Ехали на минивене тойота, с кондиционером. Гид Абдула рассказывал интересно, не торопил нас на локациях. В общем, все прошло замечательно, и действительно душевно! Однозначно рекомендую данный маршрут и данного туроператора!

  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Знакомство с горным Дагестаном: Хунзах, Матлас и сап-прогулка
    Все очень понравилось, невероятной красоты маршрут. Магомед отлично расположил к себе и было всё очень легко. Путешествовали с 3 детьми (10-12-13 лет) все было супер! Рекомендуем
  • Т
    Татьяна
    31 мая 2024
    Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
    Ездили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил нас у отеля с тортом,
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    который испекла его жена, что было ну очень приятно, а потом еще и очень вкусно))) По дороге Магомед очень увлеченно рассказывал про Дагестан, интересные истории и события. С легкостью нашел нам маковое поле для фотографий, которое не могли найти 2 предыдущих гида, которые были у нас))) Красота Дагестана впечатляет, конечно, но гостеприимство семьи Магомеда и обед у его мамы это ни с чем не сравнить, все было нууу ооочень вкусно! Мы с мужем, пока находились в Дагестане успели побывать в нескольких ресторанах, но если нас сейчас спросить "где вкуснее всего?", мы в один голос ответим с уверенностью, что у мамы Магомеда!!! Нам с мужем очень хотелось окунуться в местный колорит, посмотреть все изнутри, но мы и представить не могли бронируя эту экскурсию, что Магомед окунет нас так насыщенно и глубоко)))) В итоге за один полный день мы увидели очень много красивых мест, слушав истории этих мест, сделали много красивых фотографий, немного подурачились с мужем под дождем (боялись, что не посадят нас в машину, а в итоге нам даже носки с обувью выдали, чтобы мы не заболели), вкусно пообедали, еще и с собой в самолет нам упаковали еды. Но и это еще не все! Магомед привел нас в местный клуб, где меня поздравили с днем рождения, подарили цветок ручной работы, переодели нас с мужем в костюмы и началось незабываемое веселье (национальные песни, танцы). Спасибо большое за эти эмоции!

    Ездили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил насЕздили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил насЕздили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил насЕздили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил насЕздили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил нас
  • А
    Анастасия
    26 мая 2024
    Хунзахское плато: групповая поездка в край ущелий, гор и водопадов
    Экскурсия супер, гид Курбан замечательный, рассказывает интересно) Локации красивые, в автобусе комфортно
  • А
    Алёна
    26 мая 2024
    Душевное путешествие в Хунзах (всё включено)
    Экскурсия прошла замечательно! Начиная от интересных рассказов экскурсовода, заканчивая невероятными видами и вкусной местной кухней ♥️ p.s. советую хорошенько проголодаться перед экскурсией, т. к. обед состоит из 6 блюд и каждое однозначно стоит вашего внимания!
    Экскурсия прошла замечательно! Начиная от интересных рассказов экскурсовода, заканчивая невероятными видами и вкусной местной кухней ♥️
  • Н
    Наталья
    26 мая 2024
    Активный день в Дагестане: экстрим-парк на плато Матлас и сапборд
    Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Хаджи-Мураду! Экскурсия с ним прошла в позитивной и дружеской атмосфере, и хоть дорога занимает
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    достаточно долгое время до локаций, но в такой атмосфере время пролетает незаметно. Даже плохая погода не смогла испортить нам настроение и эмоции от посещения красот Дагестана. Сам гид родом из села Хунзах, любит это место всей душой и сердцем и знает всё до мелочей о нем и ответит на любые ваши вопросы, а так же сделает фотографии. Нереальная красота природы в сочетании с гостеприимством местных жителей оставляют сумасшедшие эмоции, которые не передать словами, это обязательно нужно увидеть и прочувствовать. Сюда хочется обязательно вернуться ещё не один раз. Так же на экскурсии вы посетите кафе, где в гостеприимной атмосфере вы сможете попробовать национальные блюда. Всем советую обязательно посетить эту невероятной красоты экскурсию!

    Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Хаджи-Мураду! Экскурсия с ним прошла в позитивной и дружеской атмосфереХотим выразить огромную благодарность нашему гиду Хаджи-Мураду! Экскурсия с ним прошла в позитивной и дружеской атмосфереХотим выразить огромную благодарность нашему гиду Хаджи-Мураду! Экскурсия с ним прошла в позитивной и дружеской атмосфереХотим выразить огромную благодарность нашему гиду Хаджи-Мураду! Экскурсия с ним прошла в позитивной и дружеской атмосфереХотим выразить огромную благодарность нашему гиду Хаджи-Мураду! Экскурсия с ним прошла в позитивной и дружеской атмосфереХотим выразить огромную благодарность нашему гиду Хаджи-Мураду! Экскурсия с ним прошла в позитивной и дружеской атмосфереХотим выразить огромную благодарность нашему гиду Хаджи-Мураду! Экскурсия с ним прошла в позитивной и дружеской атмосфере
  • Т
    Татьяна
    23 мая 2024
    Душевное путешествие в Хунзах (всё включено)
    Начитавшись отзывов о « Душевном Дагестане», очень хотела чтобы именно Заира была с нами, и это случилось! Заира простая, душевная
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    молодая женщина, и очень красивая. Приятные мелочи, которые не мелочи - пикник у дороги, простые истории о быте Дагестана. Вообщем поездка была приятной и не принуждённой. Хунзахское плато - красота которого не передаётся никакими фотоснимками. Вернулись из поездки пропитанными ароматами трав. Название «Душевное путешествие» оправдало своё название.

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Хунзах»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 19
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  3. Знакомство с горным Дагестаном: Хунзах, Матлас и сап-прогулка
  4. Из Махачкалы - на Хунзахское плато
  5. Душевное путешествие в Хунзах (всё включено)
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Гимринский тоннель
  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Хунзах" можно забронировать 19 экскурсий и билетов от 3 000 до 19 500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 599 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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