Это будет не классическая экскурсия, а путешествие к истокам. Вы увидите места, которые скрыты от большинства туристов. Плато Хунзах, водопады Матлас и ущелье «Каменная чаша» — вы убедитесь, что здесь история живёт повсюду, а природа поражает необузданным масштабом. А по пути увидите разрезающие плато каньоны, древние крепости и бурлящие водопады.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

7:30 — выезд из Махачкалы

Начинаем путь навстречу рассвету в горах. Дорога за окном — первая часть путешествия, плавная смена климатических поясов и пейзажей.

9:00 — Гимринский тоннель

Мы будем проезжать Гимринский тоннель — важный инженерный объект, соединяющий два района города, и являющийся самым длинным тоннелем в России. Его протяжённость составляет более 5 км, что делает его уникальным сооружением в транспортной инфраструктуре страны.

9:40 — Ирганайское водохранилище

Сделаем остановку на крупном искусственном озере на реке Аварское Койсу, созданное для гидроэнергетики и регулирования стока воды.

8:30–10:00 — Хунзахское плато

Первая и главная панорама дня. Чашка кофе или чая с видом на плато и горные хребты.

10:00–11:00 — водопад Тобот

Мощный 70-метровый поток. Мы подойдём к нему с лучших ракурсов, чтобы ощутить брызги и грохот падающей воды.

11:15–12:15 — Цолотлинский каньон

Спустимся к начальным смотровым площадкам каньона. Осмотрим базальтовые скалы и обсудим геологическую историю этого места.

12:30–13:30 — Аранинская крепость и селение Гонох

Осмотр неприступной крепости, вмурованной в скалу. Рядом — древнее селение Гонох. Короткая, но яркая прогулка, погружающая в быт и историю горцев.

12:20–13:20 — обед в национальном стиле

Пауза в кафе с панорамным видом. Вам предложат сытные блюда дагестанской кухни.

13:40–15:00 — Матласские водопады

Каскад из нескольких живописных водопадов в ущелье. Прогулка по тропе вдоль прохладных потоков и зелёных склонов.

Опциональная часть программы для желающих. Мост над бездной, зиплайн или просто вид на головокружительные аттракционы на фоне гор — выбор за вами.

15:20–16:20 — ущелье «Каменная чаша»

Прогулка по природному амфитеатру из причудливого песчаника. Особый свет предзакатного солнца, тишина и неземные пейзажи.

16:40 — выезд в Махачкалу

~18:10—19:00 — прибытие

Организационные детали