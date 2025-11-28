Полная экскурсия по Дербенту с погружением в историю и атмосферу старого города.
Посетим цитадель «Нарын-Кала» и древние магалы, а после продегустируем игристые вина и блюда национальной кухни. Завершим знакомство с городом прогулкой по парку Низами Гянджеви с уникальным фонтаном.
Описание экскурсииПогружение в древний Дербент Экскурсия начинается с посещения легендарной цитадели «Нарын-Кала» — сердца самого древнего города России. Вас ждет прогулка по верхней исторической части — магалам, где узкие улочки, пропитанные историей и восточным колоритом, сохранили атмосферу прошлых веков. Обязательно заглянете в Джума-мечеть — самую древнюю мечеть в России и СНГ. Истории, дегустации и мастер-классы Далее вас ждет знакомство с музеем «Домик Петра I», где узнаете об удивительной страничке города и великого императора. Затем — экскурсия на Дербентский завод игристых вин: вы увидите процесс производства, пройдете мастер-класс и попробуете восемь сортов местного шампанского. Восточная кухня и современные локации Во время экскурсии вы насладитесь обедом из блюд национальной и кавказской кухни, а финалом дня станет прогулка по набережной Каспия и парку Низами Гянджеви, где находится самый большой в России интерактивный фонтан. Не забудьте сфотографироваться на уютной улице Счастливых людей у памятника трём Дербентцам. Важная информация:
- Экскурсия проводится индивидуально по принципу «Все включено».
- С города Махачкала мы забираем и привозим людей с любой точки.
- Есть возможность увеличить группу до 7 человек.
Экскурсия проводится в любой день, удобное для вас время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Цитадель «Нарын-Кала»
- Магалы
- Джума-мечеть
- Музей «Домик Петра I»
- Дербентский завод игристых вин
- Набережная
- Парк Низами Гянджеви
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Обед
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Сувениры
Место начала и завершения?
Город Махачкала (любая точка по выбору туриста)
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится в любой день, удобное для вас время
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
