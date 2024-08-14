скидка
15%
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Коньячный комбинат, два винных завода и сам Дербент
Побывать на производстве горячительного напитка и на винодельнях + увидеть достопримечательности
«Вас ждут дегустации в атмосферных погребах конца 19 века и посещение производственных цехов»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1200010 200₽ за всё до 4 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Древний аул Урахи: с экскурсией от местного жителя и мастер-классом
Добраться по живописной дороге до аутентичного поселения и погрузиться в местный быт
Начало: На ул. Буганова 14
«В стоимость входит путевая экскурсия, экскурсия от местного жителя по аулу, обед, дегустация, мастер-класс»
17 авг в 07:30
18 авг в 07:30
24 000₽ за всё до 6 чел.
10 часов
Индивидуальная
Из Махачкалы - в древнее селение Кули
Посетить мечеть 8 века, попробовать лакский хинкал и пройти по мосту над пропастью
Начало: У вашего отеля
«Посещение Кумухской мечети, построенной в 778 году, и обед с дегустацией известного лакского хинкала — также в программе»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 500₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Дегустационные туры»
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