Дегустации на экскурсиях в Махачкале – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 экскурсии в категории «Дегустационные туры» в Махачкале, цены от 5 500 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Коньячный комбинат, два винных завода и сам Дербент
На машине
скидка
15%
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Коньячный комбинат, два винных завода и сам Дербент
Побывать на производстве горячительного напитка и на винодельнях + увидеть достопримечательности
«Вас ждут дегустации в атмосферных погребах конца 19 века и посещение производственных цехов»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1200010 200 за всё до 4 чел.
Древний аул Урахи: с экскурсией от местного жителя и мастер-классом
На автобусе
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Древний аул Урахи: с экскурсией от местного жителя и мастер-классом
Добраться по живописной дороге до аутентичного поселения и погрузиться в местный быт
Начало: На ул. Буганова 14
«В стоимость входит путевая экскурсия, экскурсия от местного жителя по аулу, обед, дегустация, мастер-класс»
17 авг в 07:30
18 авг в 07:30
24 000 за всё до 6 чел.
Из Махачкалы - в древнее селение Кули
На машине
10 часов
Индивидуальная
Из Махачкалы - в древнее селение Кули
Посетить мечеть 8 века, попробовать лакский хинкал и пройти по мосту над пропастью
Начало: У вашего отеля
«Посещение Кумухской мечети, построенной в 778 году, и обед с дегустацией известного лакского хинкала — также в программе»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 500 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Дегустационные туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Коньячный комбинат, два винных завода и сам Дербент
  2. Древний аул Урахи: с экскурсией от местного жителя и мастер-классом
  3. Из Махачкалы - в древнее селение Кули
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Бархан Сарыкум
  4. Самое главное
  5. Гимринский тоннель
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Экраноплан «Лунь»
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в августе 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 5 500 до 24 000 со скидкой до 15%.
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