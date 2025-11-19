Мои заказы

Экскурсии на фабрики и заводы в Махачкале

Найдено 3 экскурсии в категории «Фабрики и заводы» в Махачкале, цены от 4200 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Коньячный комбинат, два винных завода и сам Дербент (14+)
На машине
10 часов
-
10%
25 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Коньячный комбинат, два винных завода и сам Дербент (14+)
Индивидуальная экскурсия для ценителей алкоголя: старейший коньячный завод Кавказа и два винных завода в Дербенте с дегустациями ждут вас
«Дебентский завод игристых вин (ОАО «ДЗИВ»)»
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
13 500 ₽15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Незабываемый Дербент: история и культура +дегустация на заводе игристых вин
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Незабываемый Дербент: история и культура +дегустация на заводе игристых вин
Начало: Город Махачкала (любая точка по выбору туриста)
«Затем — экскурсия на Дербентский завод игристых вин: вы увидите процесс производства, пройдете мастер-класс и попробуете восемь сортов местного шампанского»
Расписание: Экскурсия проводится в любой день, удобное для вас время
30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Неизведанный Дагестан: путешествие по Хунзаху - из Махачкалы
На машине
12 часов
Групповая
до 18 чел.
Неизведанный Дагестан: путешествие по Хунзаху - из Махачкалы
Водопады, Каменная чаша, урбеч на фабрике и вкусный национальный обед
Начало: На Южном автовокзале
«В стоимость поездки входят: все входные билеты по программе, дегустация урбеча на фабрике, комплексный обед, вода в дороге (0,5 л каждому), фото и видеосопровождение (по возможности)»
Расписание: в пятницу в 06:15
2 янв в 06:15
9 янв в 06:15
4200 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лилия
    19 ноября 2025
    Коньячный комбинат, два винных завода и сам Дербент (14+)
    Нам просто повезло 🔥Марат-супер гид!!! Мы были с ним, на одной волне😁Веселый, харизматичный👍Знание истории Дагестана, на 100%!!! А еще, он классный фотограф🔥Рекомендую!!!
    Нам просто повезло 🔥Марат-супер гид!!! Мы были с ним, на одной волне😁Веселый, харизматичный👍Знание истории Дагестана, на 100%!!! А еще, он классный фотограф🔥Рекомендую!!!
  • Е
    Екатерина
    3 ноября 2025
    Коньячный комбинат, два винных завода и сам Дербент (14+)
    Все отлично, только стиль вождения нам немного не подошел😉
  • Е
    Елена
    8 октября 2025
    Коньячный комбинат, два винных завода и сам Дербент (14+)
    Если соберетесь, не раздумывайте! Берите экскурсию с гидом Маратом. Это совсем другое дело, чем просто по улице пройтись. Узнаете очень много интересного. У нас остались только положительные эмоции!
  • Т
    Татьяна
    1 октября 2025
    Коньячный комбинат, два винных завода и сам Дербент (14+)
    Посетили Дербент с замечательным гидом - Маратом. Экскурсия очень понравилась, все было отлично распланировано по времени и учтены наши пожелания. Огромное спасибо Марату! Рекомендуем
    Посетили Дербент с замечательным гидом - Маратом. Экскурсия очень понравилась, все было отлично распланировано по времени
  • Н
    Наталия
    28 августа 2025
    Коньячный комбинат, два винных завода и сам Дербент (14+)
    Марат- лучший гид в Дербенте. Мы были на трех экскурсиях в Дагестане и я искренне говорю, что экскурсия в Дербент с Маратом - самая лучшая. Марат знающий экскурсовод и интеллигентный человек. Самые лучшие рекомендации гиду!
  • М
    Марьям
    20 августа 2025
    Коньячный комбинат, два винных завода и сам Дербент (14+)
    Спасибо огромное Матару за такую поездку, выполнил все наши капризы, мы остались очень довольны поездкой😊
    Спасибо огромное Матару за такую поездку, выполнил все наши капризы, мы остались очень довольны поездкой😊
  • С
    Светлана
    17 августа 2025
    Коньячный комбинат, два винных завода и сам Дербент (14+)
    Все прошло отлично! Комфортно без спешки мы посетила Дербент: интересная экскурсия в крепости, прогулки по старому городу, завод игристых вин
    читать дальше

    и коньячный комбинат, в завершении кофе на набережной. Маршрут адаптируется под пожелания, никакого жесткого тайминга. Прекрасный день в компании приятного экскурсовода и собеседника.

  • Ю
    Юлия
    24 июля 2025
    Коньячный комбинат, два винных завода и сам Дербент (14+)
    Отличная экскурсия. Марат просто восторг. Очень вежливый, внимательный. Знает свой край и историю. Мы остались очень довольны. Если хотите отличного гида -это к Марату. И посоветует что посмотреть и раскажем.
  • M
    Marina
    11 июля 2025
    Коньячный комбинат, два винных завода и сам Дербент (14+)
    Огромное спасибо Марату за увлекательную и познавательную экскурсию! Его профессионализм, глубокие знания и искренняя любовь к своему делу сделали наше
    читать дальше

    путешествие по-настоящему незабываемым. Марат умеет интересно подать информацию, ответить на любые вопросы и создать комфортную атмосферу для всех участников.

    Особенно впечатлило его внимание к деталям и индивидуальный подход — видно, что он не просто отрабатывает программу, а старается, чтобы каждый гость получил максимум впечатлений.

    Огромное спасибо Марату за увлекательную и познавательную экскурсию! Его профессионализм, глубокие знания и искренняя любовь к своему делу сделали наше
  • О
    Оксана
    28 июня 2025
    Коньячный комбинат, два винных завода и сам Дербент (14+)
    Дербент: крепость, коньяк и героические подвиги. Друзья, если вы ещё не были в Дербенте – срочно исправляйтесь! Этот город –
    читать дальше

    как дедушка всех российских городов, мудрый, загадочный и немного хитрый (особенно после дегустаций).
    Что обязательно сделать?
    1. Покорить 200 ступеней к крепости Нарын-кала – это как спонтанный фитнес-челлендж, но с историческим бэкграундом. Зато потом можно гордо сказать: «Да, я это сделал(а)!» (и тут же сесть отдышаться). Вид сверху – просто космос! Город, Каспийское море… В общем, ради этого можно и ступеньки потерпеть. Обязательно брать с собой воду и панаму.
    2. Гулять по крепости с гидом – без него вы просто увидите камни, а с ним – древние тайны, заговоры и легенды (стоит не дорого, а впечатлений – на миллион).
    3. Затеряться в Старом городе – тут каждый закоулок кричит: «Снимите меня в кино!». Да, «Бриллиантовую руку» снимали не здесь, но кто мешает вам представить себя новым Семёном Семёнычем?:)
    А теперь о главном – алкогольные приключения!
    Дербент – это не только про историю, но и про… ну, вы поняли. Советы выживания:
    ✔ Готовьтесь морально (и физически). Дегустации на ДЗИВ и коньячном заводе – это не просто «попробовать», это испытание на прочность. Алкоголя будет много. Очень много. Настолько, что к вечеру Нарын-кала может показаться не такой уж и высокой.
    ✔ Берите закуску! На ДЗИВ вам предложат сыр, крекеры и оливки, но будьте готовы к тому, что дети (да-да, тут водят и детей!) сметут всё, как саранча. На коньячном заводе – только орехи. Вывод: прячьте еду, как золото в «Бриллиантовой руке».
    ✔ Приезжайте пораньше! Дегустации начинаются в 13:00 и 15:00, а если вы придёте туда на голодный желудок – Дербент запомнится вам… обрывочно.
    P.S. Дорогой Марат, передайте организаторам:
    «Гости – не только ради алкоголя, но и ради культуры! Дайте нам хоть бутерброд или яблоко, а то после третьей рюмки коньяка крепость начинает плыть…»
    Итог: поездка – огонь! Дербент прекрасен, но лучше приезжать с стратегическим запасом еды и железной волей. А если выживете – будет что вспомнить! 😉

    Дербент: крепость, коньяк и героические подвиги. Друзья, если вы ещё не были в Дербенте – срочно исправляйтесь! Этот город –

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Фабрики и заводы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Коньячный комбинат, два винных завода и сам Дербент (14+);
  2. Незабываемый Дербент: история и культура +дегустация на заводе игристых вин;
  3. Неизведанный Дагестан: путешествие по Хунзаху - из Махачкалы.
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Сулакский каньон;
  2. Ирганайское водохранилище;
  3. Бархан Сарыкум;
  4. Самое главное;
  5. Язык Тролля;
  6. Гимринский тоннель;
  7. Водопад Тобот;
  8. Гамсутль;
  9. Салтинский водопад;
  10. Каменная чаша.
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в декабре 2025
Сейчас в Махачкале в категории "Фабрики и заводы" можно забронировать 3 экскурсии от 4200 до 30 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Махачкале на 2026 год по теме «Фабрики и заводы», 25 ⭐ отзывов, цены от 4200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль