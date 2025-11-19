-
Индивидуальная
до 4 чел.
Коньячный комбинат, два винных завода и сам Дербент (14+)
Индивидуальная экскурсия для ценителей алкоголя: старейший коньячный завод Кавказа и два винных завода в Дербенте с дегустациями ждут вас
«Дебентский завод игристых вин (ОАО «ДЗИВ»)»
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
13 500 ₽
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Незабываемый Дербент: история и культура +дегустация на заводе игристых вин
Начало: Город Махачкала (любая точка по выбору туриста)
«Затем — экскурсия на Дербентский завод игристых вин: вы увидите процесс производства, пройдете мастер-класс и попробуете восемь сортов местного шампанского»
Расписание: Экскурсия проводится в любой день, удобное для вас время
30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 18 чел.
Неизведанный Дагестан: путешествие по Хунзаху - из Махачкалы
Водопады, Каменная чаша, урбеч на фабрике и вкусный национальный обед
Начало: На Южном автовокзале
«В стоимость поездки входят: все входные билеты по программе, дегустация урбеча на фабрике, комплексный обед, вода в дороге (0,5 л каждому), фото и видеосопровождение (по возможности)»
Расписание: в пятницу в 06:15
2 янв в 06:15
9 янв в 06:15
4200 ₽ за человека
- ЛЛилия19 ноября 2025Нам просто повезло 🔥Марат-супер гид!!! Мы были с ним, на одной волне😁Веселый, харизматичный👍Знание истории Дагестана, на 100%!!! А еще, он классный фотограф🔥Рекомендую!!!
- ЕЕкатерина3 ноября 2025Все отлично, только стиль вождения нам немного не подошел😉
- ЕЕлена8 октября 2025Если соберетесь, не раздумывайте! Берите экскурсию с гидом Маратом. Это совсем другое дело, чем просто по улице пройтись. Узнаете очень много интересного. У нас остались только положительные эмоции!
- ТТатьяна1 октября 2025Посетили Дербент с замечательным гидом - Маратом. Экскурсия очень понравилась, все было отлично распланировано по времени и учтены наши пожелания. Огромное спасибо Марату! Рекомендуем
- ННаталия28 августа 2025Марат- лучший гид в Дербенте. Мы были на трех экскурсиях в Дагестане и я искренне говорю, что экскурсия в Дербент с Маратом - самая лучшая. Марат знающий экскурсовод и интеллигентный человек. Самые лучшие рекомендации гиду!
- ММарьям20 августа 2025Спасибо огромное Матару за такую поездку, выполнил все наши капризы, мы остались очень довольны поездкой😊
- ССветлана17 августа 2025Все прошло отлично! Комфортно без спешки мы посетила Дербент: интересная экскурсия в крепости, прогулки по старому городу, завод игристых вин
- ЮЮлия24 июля 2025Отличная экскурсия. Марат просто восторг. Очень вежливый, внимательный. Знает свой край и историю. Мы остались очень довольны. Если хотите отличного гида -это к Марату. И посоветует что посмотреть и раскажем.
- MMarina11 июля 2025Огромное спасибо Марату за увлекательную и познавательную экскурсию! Его профессионализм, глубокие знания и искренняя любовь к своему делу сделали наше
- ООксана28 июня 2025Дербент: крепость, коньяк и героические подвиги. Друзья, если вы ещё не были в Дербенте – срочно исправляйтесь! Этот город –
