Что вас ожидает:

Окрыленные ветром: Приключение на песчаной горе и в недрах пещеры

Ваше приключение начнется с увлекательной прогулки на катере, позволяющей вам насладиться энергией, которую дарует величественная природа. Следующая остановка приведет вас на вершину песчаной горы Бархан Сары-кум. Здесь, проникая в мир бескрайних песчаных дюн, вы будете испытывать неподдельное восхищение перед этой природной прелестью. Поднимаясь все выше и выше, вы окажетесь на вершине, откуда открывается захватывающий вид на окружающие вас пейзажи.

Но ваше приключение еще не закончено. Ожидает вас посещение подвесного моста, который витает над пропастью, словно нить, соединяющая мир земли и неба. Шагая по этому мосту, вы будете ощущать адреналин и неповторимые ощущения свободы. А затем вы отправитесь в пещеру, известную как «нохьо», которая скрывает в себе тайны древности и вдохновляет ваше воображение. В этом загадочном месте вы проникнетесь его историей и уникальной энергетикой. Путешествие по этому маршруту предоставит вам возможность ощутить магию природы, испытать адреналин и полностью погрузиться в волшебный мир, который открывается перед вами.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.