Погрузитесь в мир природных красот: экскурсия на катере по Сулакскому каньону
Приготовьтесь окунуться в мир неописуемых красот Сулакского каньона, где величественные скалы возвышаются в небо, создавая захватывающий пейзаж.
Это путешествие запомнится вам навсегда, оставив след в вашем сердце и запечатлев ваши воспоминания о красоте, величии и таинственности этого удивительного места.
Это путешествие запомнится вам навсегда, оставив след в вашем сердце и запечатлев ваши воспоминания о красоте, величии и таинственности этого удивительного места.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Чиркейское водохранилище
- Смотровую «Язык тролля»
- Смотровую «Дубки»
- Катание по каньону
- Бархан Сарыкум
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Окрыленные ветром: Приключение на песчаной горе и в недрах пещеры
Ваше приключение начнется с увлекательной прогулки на катере, позволяющей вам насладиться энергией, которую дарует величественная природа. Следующая остановка приведет вас на вершину песчаной горы Бархан Сары-кум. Здесь, проникая в мир бескрайних песчаных дюн, вы будете испытывать неподдельное восхищение перед этой природной прелестью. Поднимаясь все выше и выше, вы окажетесь на вершине, откуда открывается захватывающий вид на окружающие вас пейзажи.
Но ваше приключение еще не закончено. Ожидает вас посещение подвесного моста, который витает над пропастью, словно нить, соединяющая мир земли и неба. Шагая по этому мосту, вы будете ощущать адреналин и неповторимые ощущения свободы. А затем вы отправитесь в пещеру, известную как «нохьо», которая скрывает в себе тайны древности и вдохновляет ваше воображение. В этом загадочном месте вы проникнетесь его историей и уникальной энергетикой. Путешествие по этому маршруту предоставит вам возможность ощутить магию природы, испытать адреналин и полностью погрузиться в волшебный мир, который открывается перед вами.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Обед
- Входные билеты
- Место начала и завершения?
- По договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 14 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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