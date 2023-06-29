От Гамсутля до Чохских террас - завораживающее путешествие по Дагестану

Индивидуальная экскурсия из Махачкалы: Великолепие природы Дагестана

5
1 отзыв
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Погружаясь в эти чудеса Дагестана, мы понимаем, что наша душа и сердце никогда не останутся равнодушными перед величием и красотой природы. Каждый шаг на этом пути раскрывает перед нами новые грани и восхищает своей аурой.

Мы ощущаем себя частичкой этого великолепия, поглощаем каждый момент, чтобы вдохновиться и запечатлеть его в своих сердцах.
От Гамсутля до Чохских террас - завораживающее путешествие по Дагестану
От Гамсутля до Чохских террас - завораживающее путешествие по Дагестану
От Гамсутля до Чохских террас - завораживающее путешествие по Дагестану
От Гамсутля до Чохских террас - завораживающее путешествие по Дагестану
От Гамсутля до Чохских террас - завораживающее путешествие по Дагестану
От Гамсутля до Чохских террас - завораживающее путешествие по Дагестану
Ближайшие даты:
7
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8
авг
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10
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12
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13
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Что вас ожидает:

  • Гимринский тоннель
  • Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Башня Андалал
  • Гунибская ГЭС
  • Аул Чох
  • Чохские террасы
  • Гамсутль
  • Джиппинг по горной дороге
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Завораживающее путешествие по Дагестану.
  • Погрузимся в мир чудес и загадок, где наше путешествие начинается с самого протяженного Гимринского тоннеля, воплощающего в себе магию истории. Остановимся у величественной Гимринской башни, взирающей на нас с гордостью и могуществом, словно стражник древних времен.
  • По дороге, наши сердца будут пленяться Ирганайским водохранилищем, водным простором, омываемым ласковыми волнами, а Башня Андалал, будто созданная для восхищения нашими глазами, раскрывает свою историю перед нами, словно страницы древних летописей.
  • Но самое потрясающее зрелище нас ждет у Гунибской ГЭС, где сила воды преображается в непревзойденную энергию и мощь, окружая нас потрясающими пейзажами Чохских террас. Эти невероятные террасы, словно лестницы к небесам, вдохновляют нас своей уникальностью и природной красотой.
  • И, наконец, приближаясь к загадочному Гамсутлю, мы ощущаем вибрацию истории и дух прошлого, который окутывает нас своей тайной и магией. Этот символ мудрости и мощи заслуженно стоит перед нами, вызывая трепет и восхищение своей величиной и присутствием.
  • Наше путешествие достигает своего апогея, когда мы поднимаемся к Салтинскому водопаду, который является не только капризом природы, но и сокровищем эстетического восприятия. Эта теснина изящно вплетает в себя мощь воды, создавая изумительные водные каскады и игры света, чтобы пленить наши души и пробудить в нас ощущение вечности и гармонии.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Трансфер
  • Гид
Что не входит
  • Обед
  • Джиппинг до Гамсутля
  • Билет вход на Салтинский водопад
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Пеший подъем в аул, длительность около часа.
  • Выбирайте удобную одежду и обувь по погоде, также лучше иметь при себе наличные
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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В
29 июня 2023
Замечательная поездка! Большре количество красивых мест. Неизгладимое впечатление оставил Салтинский водопад: непередааемая мощь природы! Посещение Гамсуля позволило проникнуться духом старины и поразиться людям, живущим в таком отдалённом месте. Даже сейчас, будучи поуинутым людьми, аул сохраняет своё величие! Отлельная огромная бланодарность Амину, сопровожлающему нашу небольшую группу!!! Выбраны самые лучшие места для фото, много рассказал о тех местах, которые посещали и проезжали!

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