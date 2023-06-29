Индивидуальная экскурсия из Махачкалы: Великолепие природы Дагестана
Погружаясь в эти чудеса Дагестана, мы понимаем, что наша душа и сердце никогда не останутся равнодушными перед величием и красотой природы. Каждый шаг на этом пути раскрывает перед нами новые грани и восхищает своей аурой.
Мы ощущаем себя частичкой этого великолепия, поглощаем каждый момент, чтобы вдохновиться и запечатлеть его в своих сердцах.
Мы ощущаем себя частичкой этого великолепия, поглощаем каждый момент, чтобы вдохновиться и запечатлеть его в своих сердцах.
Ближайшие даты:
7
авг
авг
8
авг
авг
9
авг
авг
10
авг
авг
11
авг
авг
12
авг
авг
13
авг
авг
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Гимринский тоннель
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Башня Андалал
- Гунибская ГЭС
- Аул Чох
- Чохские террасы
- Гамсутль
- Джиппинг по горной дороге
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Завораживающее путешествие по Дагестану.
- Погрузимся в мир чудес и загадок, где наше путешествие начинается с самого протяженного Гимринского тоннеля, воплощающего в себе магию истории. Остановимся у величественной Гимринской башни, взирающей на нас с гордостью и могуществом, словно стражник древних времен.
- По дороге, наши сердца будут пленяться Ирганайским водохранилищем, водным простором, омываемым ласковыми волнами, а Башня Андалал, будто созданная для восхищения нашими глазами, раскрывает свою историю перед нами, словно страницы древних летописей.
- Но самое потрясающее зрелище нас ждет у Гунибской ГЭС, где сила воды преображается в непревзойденную энергию и мощь, окружая нас потрясающими пейзажами Чохских террас. Эти невероятные террасы, словно лестницы к небесам, вдохновляют нас своей уникальностью и природной красотой.
- И, наконец, приближаясь к загадочному Гамсутлю, мы ощущаем вибрацию истории и дух прошлого, который окутывает нас своей тайной и магией. Этот символ мудрости и мощи заслуженно стоит перед нами, вызывая трепет и восхищение своей величиной и присутствием.
- Наше путешествие достигает своего апогея, когда мы поднимаемся к Салтинскому водопаду, который является не только капризом природы, но и сокровищем эстетического восприятия. Эта теснина изящно вплетает в себя мощь воды, создавая изумительные водные каскады и игры света, чтобы пленить наши души и пробудить в нас ощущение вечности и гармонии.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Трансфер
- Гид
- Что не входит
- Обед
- Джиппинг до Гамсутля
- Билет вход на Салтинский водопад
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Пеший подъем в аул, длительность около часа.
- Выбирайте удобную одежду и обувь по погоде, также лучше иметь при себе наличные
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вера
29 июня 2023
Замечательная поездка! Большре количество красивых мест. Неизгладимое впечатление оставил Салтинский водопад: непередааемая мощь природы! Посещение Гамсуля позволило проникнуться духом старины и поразиться людям, живущим в таком отдалённом месте. Даже сейчас, будучи поуинутым людьми, аул сохраняет своё величие! Отлельная огромная бланодарность Амину, сопровожлающему нашу небольшую группу!!! Выбраны самые лучшие места для фото, много рассказал о тех местах, которые посещали и проезжали!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы
Индивидуальные
На весь день
Дагестан
Выездные
Село Чох
Популярные места
Гамсутль
Похожие туры из Махачкалы
Индивидуальная
12 часов
В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль
Подземный водопад, Чохские террасы и пейзажи самой живописной дороги Дагестана
Завтра
9 авг
10 авг
12 авг
1399912 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Из Махачкалы к аулу-призраку Гамсутль и Салтинскому водопаду
Открыть дагестанский Мачу-Пикчу, ощутить дух горных селений и увидеть подземный водопад
9 авг
11 авг
15 авг
16 авг
13 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия
Окунуться в атмосферу аутентичного поселения среди завораживающих гор и увидеть природный шедевр
в Махачкале, на ул. Али-Гаджи Акушинского
9 авг
11 авг
12 авг
13 авг
5 500₽ за человека
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии