Маршрут построен так, чтобы вы ощутили масштаб и контраст: от гигантских гидротехнических сооружений до призрачной тишины древнего аула и грохота подземного водопада.
Описание экскурсии
7:00 — выезд из Махачкалы
Дорога — время настроиться на грандиозные впечатления. Гид расскажет о природных и инженерных чудесах, которые предстоит увидеть, и хитросплетениях истории.
9:00 — Гимринский тоннель
Мы будем проезжать Гимринский тоннель — важный инженерный объект, соединяющий два района города, и являющийся самым длинным тоннелем в России. Его протяжённость составляет более 5 км, что делает его уникальным сооружением в транспортной инфраструктуре страны.
9:40 — Ирганайское водохранилище
Сделаем остановку на крупном искусственном озере на реке Аварское Койсу, созданное для гидроэнергетики и регулирования стока воды.
11:00–14:00 — аул-призрак Гамсутль
Пеший подъём (около 40-60 минут в спокойном темпе) к «кавказскому Мачу-Пикчу». Мы пройдём по главной улице исчезнувшего аула, где вы увидите, как жили люди в гармонии с вертикальным миром.
14:20–15:20 — обед в горном селении
15:30 — Чохские террасы
Мы подъедем к ним со смотровой площадки. Вы не просто увидите ступени на склонах — а поймёте гениальную инженерную мысль древних. И услышите истории о том, как человек побеждал гору, не разрушая её
15:50 — Гунибская и Гергебильская ГЭС
Короткие остановки у впечатляющих видов на плотины и гидроэлектростанции. Мы не будем заходить внутрь, но с высоты оценим мощь и красоту этих стратегических объектов, вписанных в пейзаж.
16:20–17:10 — Салтинский подземный водопад
Кульминация дня. Спуск в пещеру к единственному в России подземному водопаду. Внутри царит полумрак, слышен нарастающий гул, а в лучах прожекторов играют брызги.
~19:30 — возвращение в Махачкалу
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе
- Для детей установим кресло или бустер
- С вами поедет один из гидов нашей команды
- Подъём к Гамсутль — 1,5 км. Набор высоты плавный, справятся путешественники любого уровня подготовки
Дополнительные расходы
- Обед — 700 ₽ за чел. Но можно разделить его на двоих, так как он очень сытный
- Джиппинг к вершине — 200 ₽ за чел.
- Билет на Салтинский водопад — 100 ₽ за чел.
во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный 12+
|3300 ₽
|Пенсионеры любого возраста
|3200 ₽
|Дети от 4 до 11 лет
|3000 ₽
|дети до 3 лет
|Бесплатно