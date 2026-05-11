Мои заказы

Исследовать Гамсутль, Чохские террасы и Салтинский подземный водопад (из Махачкалы)

По местам силы Дагестана, где величие природы и упорство человека создали невероятный мир
Это путешествие для тех, кому интересна не только красота, но и мощь — созидательная мощь природы и человеческого духа.

Маршрут построен так, чтобы вы ощутили масштаб и контраст: от гигантских гидротехнических сооружений до призрачной тишины древнего аула и грохота подземного водопада.
5
2 отзыва
Исследовать Гамсутль, Чохские террасы и Салтинский подземный водопад (из Махачкалы)
Исследовать Гамсутль, Чохские террасы и Салтинский подземный водопад (из Махачкалы)
Исследовать Гамсутль, Чохские террасы и Салтинский подземный водопад (из Махачкалы)

Описание экскурсии

7:00 — выезд из Махачкалы

Дорога — время настроиться на грандиозные впечатления. Гид расскажет о природных и инженерных чудесах, которые предстоит увидеть, и хитросплетениях истории.

9:00 — Гимринский тоннель

Мы будем проезжать Гимринский тоннель — важный инженерный объект, соединяющий два района города, и являющийся самым длинным тоннелем в России. Его протяжённость составляет более 5 км, что делает его уникальным сооружением в транспортной инфраструктуре страны.

9:40 — Ирганайское водохранилище

Сделаем остановку на крупном искусственном озере на реке Аварское Койсу, созданное для гидроэнергетики и регулирования стока воды.

11:00–14:00 — аул-призрак Гамсутль

Пеший подъём (около 40-60 минут в спокойном темпе) к «кавказскому Мачу-Пикчу». Мы пройдём по главной улице исчезнувшего аула, где вы увидите, как жили люди в гармонии с вертикальным миром.

14:20–15:20 — обед в горном селении

15:30 — Чохские террасы

Мы подъедем к ним со смотровой площадки. Вы не просто увидите ступени на склонах — а поймёте гениальную инженерную мысль древних. И услышите истории о том, как человек побеждал гору, не разрушая её

15:50 — Гунибская и Гергебильская ГЭС

Короткие остановки у впечатляющих видов на плотины и гидроэлектростанции. Мы не будем заходить внутрь, но с высоты оценим мощь и красоту этих стратегических объектов, вписанных в пейзаж.

16:20–17:10 — Салтинский подземный водопад

Кульминация дня. Спуск в пещеру к единственному в России подземному водопаду. Внутри царит полумрак, слышен нарастающий гул, а в лучах прожекторов играют брызги.

~19:30 — возвращение в Махачкалу

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе
  • Для детей установим кресло или бустер
  • С вами поедет один из гидов нашей команды
  • Подъём к Гамсутль — 1,5 км. Набор высоты плавный, справятся путешественники любого уровня подготовки

Дополнительные расходы

  • Обед — 700 ₽ за чел. Но можно разделить его на двоих, так как он очень сытный
  • Джиппинг к вершине — 200 ₽ за чел.
  • Билет на Салтинский водопад — 100 ₽ за чел.

во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный 12+3300 ₽
Пенсионеры любого возраста3200 ₽
Дети от 4 до 11 лет3000 ₽
дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Ирчи Казака
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Махачкале
Провела экскурсии для 132 туристов
Моя жизнь — это карта мира, которую я постоянно дополняю новыми маршрутами. Я обожаю открывать для себя новые культуры, вкусы и истории. И ещё больше люблю делиться этим с вами. Если вы ищете не просто экскурсию, а настоящее погружение в атмосферу места, то мы с моей большой командой создадим незабываемые воспоминания о Дагестане для вас!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
И
Посетили экскурсию с замечательным гидом Ахмедом, было и интересно, и весело. Ахмед умело заводил темы для разговора и рассказывал историю своей родины очень интересно. Все понравилось, спасибо!
Посетили экскурсию с замечательным гидом Ахмедом, было и интересно, и весело. Ахмед умело заводил темы дляПосетили экскурсию с замечательным гидом Ахмедом, было и интересно, и весело. Ахмед умело заводил темы дляПосетили экскурсию с замечательным гидом Ахмедом, было и интересно, и весело. Ахмед умело заводил темы дляПосетили экскурсию с замечательным гидом Ахмедом, было и интересно, и весело. Ахмед умело заводил темы для
Анастасия
Все великолепно, много локаций, веселый заботливый гид, комфортная поездка, прекрасная погода и дружная атмосфера
ольга
спасибо, все супер 😊

Входит в следующие категории Махачкалы

Похожие экскурсии на «Исследовать Гамсутль, Чохские террасы и Салтинский подземный водопад (из Махачкалы)»

Из Махачкалы к аулу-призраку Гамсутль и Салтинскому водопаду
На машине
11 часов
145 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Махачкалы к аулу-призраку Гамсутль и Салтинскому водопаду
Погрузитесь в атмосферу древнего Дагестана, посетив загадочный аул Гамсутль и величественный Салтинский водопад
13 мая в 08:00
14 мая в 08:00
15 340 ₽ за всё до 7 чел.
Рукотворные Чохские террасы, аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
На машине
11 часов
83 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Рукотворные Чохские террасы, аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
Познайте тайны Чохских террас, аула Гамсутль и Салтинского водопада в удивительном путешествии по Махачкале
Начало: Южная/северная автостанция г. Махачкалы
Завтра в 08:00
13 мая в 08:00
12 500 ₽ за всё до 4 чел.
Салтинская теснина, Гамсутль и Чохские террасы
Джиппинг
На машине
10 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Салтинская теснина, Гамсутль и Чохские террасы
Уникальная экскурсия по Махачкале: Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинская теснина, аул-призрак Гамсутль и древний Чох
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
13 мая в 08:00
16 400 ₽ за всё до 4 чел.
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы
На машине
10 часов
69 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы
Увидеть подземный водопад в Салтинском ущелье и исследовать дагестанский Мачу-Пикчу
13 мая в 08:00
14 мая в 08:00
14 000 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Махачкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Махачкале
3300 ₽ за человека