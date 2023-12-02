От подножия бархана Сары-Кум до бирюзовых вод Сулакского каньона

Индивидуальная экскурсия в Махачкале
Во время экскурсии вы посетите восьмое чудо света — бархан Сары-Кум — песчаную гору, которая образовалась среди множества скалистых гор на севере Дагестана. Мы полюбуемся на живописные окрестности с высоты и бирюзовые воды Сулакского каньона.

Зарядимся положительными эмоциями во время катания на катере в сопровождение самых крутых инструкторов!
От подножия бархана Сары-Кум до бирюзовых вод Сулакского каньона
От подножия бархана Сары-Кум до бирюзовых вод Сулакского каньона
От подножия бархана Сары-Кум до бирюзовых вод Сулакского каньона
От подножия бархана Сары-Кум до бирюзовых вод Сулакского каньона
Ближайшие даты:
2
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даты

Что вас ожидает:

  • Бархан Сары-Кум
  • Чиркейское водохранилище
  • Форелевое хозяйство (Главрыба)
  • Смотровую «Язык тролля»
  • Смотровую «Дубки»
  • Сулакский каньон
  • Подвесной мост
  • Пещера Нохьо

Описание

Что вас ждет Во время экскурсии вы посетите восьмое чудо света — бархан Сары-Кум — песчаную гору, которая образовалась среди множества скалистых гор на севере Дагестана. Мы полюбуемся на живописные окрестности с высоты и бирюзовые воды Сулакского каньона. Зарядимся положительными эмоциями во время катания на катере в сопровождение самых крутых инструкторов! Важно знать В стоимость экскурсии включено:

• трансфер, • услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:

билеты на бархан, • катание на катере, • сувениры, • питание, • личные расходы.

В любой день с 9.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты на бархан
  • Катание на катере
  • Сувениры
  • Питание
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день с 9.00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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