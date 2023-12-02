Во время экскурсии вы посетите восьмое чудо света — бархан Сары-Кум — песчаную гору, которая образовалась среди множества скалистых гор на севере Дагестана. Мы полюбуемся на живописные окрестности с высоты и бирюзовые воды Сулакского каньона.
Зарядимся положительными эмоциями во время катания на катере в сопровождение самых крутых инструкторов!
Зарядимся положительными эмоциями во время катания на катере в сопровождение самых крутых инструкторов!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Бархан Сары-Кум
- Чиркейское водохранилище
- Форелевое хозяйство (Главрыба)
- Смотровую «Язык тролля»
- Смотровую «Дубки»
- Сулакский каньон
- Подвесной мост
- Пещера Нохьо
Описание
Что вас ждет Во время экскурсии вы посетите восьмое чудо света — бархан Сары-Кум — песчаную гору, которая образовалась среди множества скалистых гор на севере Дагестана. Мы полюбуемся на живописные окрестности с высоты и бирюзовые воды Сулакского каньона. Зарядимся положительными эмоциями во время катания на катере в сопровождение самых крутых инструкторов! Важно знать В стоимость экскурсии включено:
• трансфер, • услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:
билеты на бархан, • катание на катере, • сувениры, • питание, • личные расходы.
В любой день с 9.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Что не входит
- Билеты на бархан
- Катание на катере
- Сувениры
- Питание
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: В любой день с 9.00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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