Открытия и приключения: Гамсутль, Салтинский водопад

Открытия и приключения

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Наша программа наполнена удивительными местами и незабываемыми впечатлениями, которые оставят след в вашем сердце надолго. Не упустите возможность открыть для себя Дагестан во всей его красоте и разнообразии.

Присоединяйтесь к нам на этой захватывающей экскурсии и погрузитесь в уникальный мир природных чудес!
Открытия и приключения: Гамсутль, Салтинский водопад
Открытия и приключения: Гамсутль, Салтинский водопад
Открытия и приключения: Гамсутль, Салтинский водопад
Открытия и приключения: Гамсутль, Салтинский водопад
Открытия и приключения: Гамсутль, Салтинский водопад
Открытия и приключения: Гамсутль, Салтинский водопад
Ближайшие даты:
18
мая
19
мая
20
мая
21
мая
22
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23
мая
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мая
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Что вас ожидает:

  • Самый длинный тоннель в России
  • Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Гергебильское водохранилище
  • Салтинский водопад
  • Гунибское ГЭС
  • Гамсутль
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Захватывающая экскурсия по природным чудесам Дагестана.
  • На первой остановке нашего путешествия вас ждет Гимринская оборонительная башня. Возвышающаяся над окружающей местностью, она расскажет вам о давних временах и захватывающей истории этого места. Вы сможете представить себя стражем на башне, глядящим вдаль и охраняющим эти земли.
  • Затем мы отправимся к Ирганайскому водохранилищу, месту, где природа и человеческое мастерство сошлись в гармонии. Величественная поверхность воды, окруженная горами, создаст неповторимую атмосферу покоя и умиротворения. Вы сможете насладиться прекрасными видами и ощутить себя частью природы.
  • Следующая остановка — Гергебильская ГЭС платина. Здесь вы окунетесь в мир технических достижений и энергетической мощи. Увидите величественные сооружения, которые обеспечивают электричество для многих жителей региона. Это место напомнит вам о важности и значимости инженерных решений для современного мира.
  • Следующая остановка — Гунибская ГЭС. Здесь вас ждет встреча с мощью воды, которая преобразовывается в электрическую энергию. Мощные водяные потоки и великолепные пейзажи окружающей местности создадут неповторимую атмосферу, заполнив вас восхищением перед природой и технологическими возможностями человека.
  • Следующая остановка — Гамсутль, исторический город, украшенный архитектурными шедеврами и богатым культурным наследием. Это настоящая жемчужина Дагестана, окутанная мистическими легендами и богатой историей. Вы пройдете по узким улочкам, увидите величественные дворцы и мечети, которые с течением времени стали символами красоты и величия этого города. В каждом камне и архитектурном изгибе будут присутствовать тысячелетние истории и дух многовековой культуры.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ежедневно в 08:00, 08:30, 09:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Обед
  • Ваши личные расходы
  • Конные прогулки
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости, включая аэропорт
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00, 08:30, 09:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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