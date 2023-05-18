Открытия и приключения
Наша программа наполнена удивительными местами и незабываемыми впечатлениями, которые оставят след в вашем сердце надолго. Не упустите возможность открыть для себя Дагестан во всей его красоте и разнообразии.
Присоединяйтесь к нам на этой захватывающей экскурсии и погрузитесь в уникальный мир природных чудес!
Присоединяйтесь к нам на этой захватывающей экскурсии и погрузитесь в уникальный мир природных чудес!
Ближайшие даты:
18
мая
мая
19
мая
мая
20
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Самый длинный тоннель в России
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Гергебильское водохранилище
- Салтинский водопад
- Гунибское ГЭС
- Гамсутль
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Захватывающая экскурсия по природным чудесам Дагестана.
- На первой остановке нашего путешествия вас ждет Гимринская оборонительная башня. Возвышающаяся над окружающей местностью, она расскажет вам о давних временах и захватывающей истории этого места. Вы сможете представить себя стражем на башне, глядящим вдаль и охраняющим эти земли.
- Затем мы отправимся к Ирганайскому водохранилищу, месту, где природа и человеческое мастерство сошлись в гармонии. Величественная поверхность воды, окруженная горами, создаст неповторимую атмосферу покоя и умиротворения. Вы сможете насладиться прекрасными видами и ощутить себя частью природы.
- Следующая остановка — Гергебильская ГЭС платина. Здесь вы окунетесь в мир технических достижений и энергетической мощи. Увидите величественные сооружения, которые обеспечивают электричество для многих жителей региона. Это место напомнит вам о важности и значимости инженерных решений для современного мира.
- Следующая остановка — Гунибская ГЭС. Здесь вас ждет встреча с мощью воды, которая преобразовывается в электрическую энергию. Мощные водяные потоки и великолепные пейзажи окружающей местности создадут неповторимую атмосферу, заполнив вас восхищением перед природой и технологическими возможностями человека.
- Следующая остановка — Гамсутль, исторический город, украшенный архитектурными шедеврами и богатым культурным наследием. Это настоящая жемчужина Дагестана, окутанная мистическими легендами и богатой историей. Вы пройдете по узким улочкам, увидите величественные дворцы и мечети, которые с течением времени стали символами красоты и величия этого города. В каждом камне и архитектурном изгибе будут присутствовать тысячелетние истории и дух многовековой культуры.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно в 08:00, 08:30, 09:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Обед
- Ваши личные расходы
- Конные прогулки
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По договорённости, включая аэропортЗавершение: По договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 08:00, 08:30, 09:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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