Поездка к древним башням аулов Гоор и Кахиб

Мы проедем по серпантину Буйнакского перевала, сквозь 4-километровый Гимринский тоннель, вдоль...

Мы проедем по серпантину Буйнакского перевала, сквозь 4-километровый Гимринский тоннель, вдоль живописного Ирганайского водохранилища к древнем каменным развалинам Старого Кахиба.

Здесь мы полюбуемся строениями VIII—X века с языческими петроглифами на стенах и невероятным видом, который открывается с высоты.

А после посетим «Страну башен» с удивительной архитектурой.

Неравнодушных не будет точно.
Поездка к древним башням аулов Гоор и Кахиб
Поездка к древним башням аулов Гоор и Кахиб
Поездка к древним башням аулов Гоор и Кахиб
Поездка к древним башням аулов Гоор и Кахиб
Поездка к древним башням аулов Гоор и Кахиб

Что вы увидите 🤩

  • Гимринский тоннель
  • Гимринская башня
  • Гоор
  • Кахиб
  • Ирганайское водохранилище
  • Датунский храм
Гимринский тоннель и Гимринская башня
Удобно усевшись в комфортном микроавтобусе, заезжаем в знаменитый Гимринский тоннель. Строили его долго, и вроде обычный тоннель. Но сам факт, что ты покоряешь гору, проезжая сквозь неё, расправляет плечи. Добираемся до Гимринской башни. Она встретится не раз на наших маршрутах. Но эмоции от новых встреч будут становиться похожими на радугу.
Ирганайское водохранилище
Ирганайское водохранилище — это зеркальная гладь воды, исчерченная отражением горных вершин. Здесь царит другая реальность привычного Дагестана. Смешение цвета и фактур дарит совсем новые эмоции.
Кахиб — сердце тура
Путь к нему лежит через секретную тропу, которую поможет обнаружить наш гид. А если мы будем полны сил (ПООБЕДАВ… … ), то можем сделать крюк через мост и овраги. Багдаб, а именно так звался когда-то Кахиб, был местом популярным на Кавказе. А главной особенностью была его неприступность. Дозорные башни, построенные в 8-10 веках крепко держали оборону. Мы даже можем попробовать поискать подземные ходы между домами. Говорят, их специально строили для безопасного передвижения при набегах.
Гоор – младший брат Дагестана
Ведь село часто называют «Страной башен». Из семи башен остались только две. И самое примечательное в них — это архитектура. Потому что строились они с соблюдением зеркальной симметрии. Убедиться в этом сможем на экскурсии в Гооре. А ещё здесь своя версия знаменитого «Языка тролля». Коленки конечно здорово трясутся, но зато фотогалерея заполнена!

Организационные детали:

  • Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Подробная информация при бронировании.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человекДля 6 человекДля 7 человекДля 8 человек
На минивене
20 000 ₽
24 000 ₽
28 000 ₽
32 000 ₽
На джипе
25 000 ₽
30 000 ₽
35 000 ₽
40 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • транспорт (туда и обратно)
  • услуги гида - проводника
  • обед - национальная кухня
Что не входит
  • личные расходы
  • сувениры
Место начала и завершения
пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 15 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Начало экскурсии обговаривается с вами

ЭтноМир
ЭтноМир
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