Недалеко от Махачкалы раскинулся Нараттюбинский хребет, где в любое время года удивительное разнообразие флоры и фауны.
Ваш проводник — Юрий Александрович, кандидат биологических наук, эксперт по крупным млекопитающим с 40-летним опытом и участник научных походов от Кавказа до Камчатки. Вместе вы подниметесь в горы и проведёте настоящую мини-экспедицию!
Описание экскурсии
- Вы подниметесь на высоту, откуда открывается красивый панорамный вид на окрестности.
- В зависимости от уровня подготовки — это будет маршрут на 5–10 км. с разницей высот от 300 до 500 метров.
- На протяжении всего пути вы будете знакомиться с сезонной флорой, птицами и животными.
- Научитесь распознавать следы.
- Определите виды массовых и редких растений.
- Попробуете кофе, сваренный в турке, или чай из горных трав.
Организационные детали
- Для экскурсии необходимо наличие средней физической подготовки.
- Присутствие детей оговаривается заранее, рекомендованный возраст 10+.
- Все тонкости от подготовки до необходимости какого-либо снаряжения обговорим индивидуально.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваша команда гидов в Махачкале
Аттестованный гид-экскурсовод с большим опытом и обширными знаниями. Участвовал в экспедициях по Кавказу, Средней Азии, Памиру, Камчатке и Сибири. Член Общественного совета при Минприроды РД и международной рабочей группы по переднеазиатскому леопарду (Persian Leopard Working Group).
