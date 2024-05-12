13 часов
Групповая
до 19 чел.
Озеро Кезеной-Ам и аул Ботлих за 1 день
Полюбоваться горными пейзажами Дагестана и познакомиться с местными традициями
Начало: На ул. Ирчи Казака, 2
Расписание: в субботу в 06:30
17 авг в 06:30
24 авг в 06:30
5 000₽ за человека
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Древний аул Урахи: с экскурсией от местного жителя и мастер-классом
Добраться по живописной дороге до аутентичного поселения и погрузиться в местный быт
Начало: На ул. Буганова 14
14 авг в 07:30
17 авг в 07:30
24 000₽ за всё до 6 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Дагестанская Швейцария + мастер-классы (кулинарный и ткацкий)
Посетить живописный Табасаранский район, полюбоваться природой и прикоснуться к местным ремёслам
Завтра в 19:00
11 авг в 09:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена12 мая 2024Невероятное озеро Кезеной-Ам, однозначно следует увидеть, и еасладиться его красотой🧡
- ААлина12 ноября 2023экскурсия шикарная. организация на 5+!экскурсия была заявлена как групповая, но по какой то причине наша компания была единственная в автобусе,
- ООлеся3 октября 2023Здравствуйте! Хочется оставить отзыв на нашу замечательную экскурсию. Спасибо всем за отличную компанию😊 отдельное спасибо организаторам этого классного дня и
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Нескучные экскурсии»
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