Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Махачкале, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Озеро Кезеной-Ам и аул Ботлих за 1 день
На автобусе
11 отзывов
13 часов
Групповая
до 19 чел.
Озеро Кезеной-Ам и аул Ботлих за 1 день
Полюбоваться горными пейзажами Дагестана и познакомиться с местными традициями
Начало: На ул. Ирчи Казака, 2
Расписание: в субботу в 06:30
17 авг в 06:30
24 авг в 06:30
5 000 за человека
Древний аул Урахи: с экскурсией от местного жителя и мастер-классом
На автобусе
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Древний аул Урахи: с экскурсией от местного жителя и мастер-классом
Добраться по живописной дороге до аутентичного поселения и погрузиться в местный быт
Начало: На ул. Буганова 14
14 авг в 07:30
17 авг в 07:30
24 000 за всё до 6 чел.
Дагестанская Швейцария + мастер-классы (кулинарный и ткацкий)
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Дагестанская Швейцария + мастер-классы (кулинарный и ткацкий)
Посетить живописный Табасаранский район, полюбоваться природой и прикоснуться к местным ремёслам
Завтра в 19:00
11 авг в 09:00
15 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    12 мая 2024
    Озеро Кезеной-Ам и аул Ботлих за 1 день
    Невероятное озеро Кезеной-Ам, однозначно следует увидеть, и еасладиться его красотой🧡
    Невероятное озеро Кезеной-Ам, однозначно следует увидеть, и еасладиться его красотой🧡Невероятное озеро Кезеной-Ам, однозначно следует увидеть, и еасладиться его красотой🧡
  • А
    Алина
    12 ноября 2023
    Озеро Кезеной-Ам и аул Ботлих за 1 день
    экскурсия шикарная. организация на 5+!экскурсия была заявлена как групповая, но по какой то причине наша компания была единственная в автобусе,
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    и все равно для нас экскурсию провели. транспорт - мерседес, чистый, ухоженный. водитель - отличный, никого не укачало и не напугало 😄, водителю наш поклон. обед в Ботлихе- это вообще отдельная тема, нас не только накормили и мельницу показали, еще и на завод консервный сводили, и ботлихским пирогом накормили. про пейзажи даже говорить не буду, это великолепно. будьте готовы к долгой дороге, но оно того стоит.

    экскурсия шикарная. организация на 5+!экскурсия была заявлена как групповая, но по какой то причине наша компанияэкскурсия шикарная. организация на 5+!экскурсия была заявлена как групповая, но по какой то причине наша компанияэкскурсия шикарная. организация на 5+!экскурсия была заявлена как групповая, но по какой то причине наша компанияэкскурсия шикарная. организация на 5+!экскурсия была заявлена как групповая, но по какой то причине наша компанияэкскурсия шикарная. организация на 5+!экскурсия была заявлена как групповая, но по какой то причине наша компанияэкскурсия шикарная. организация на 5+!экскурсия была заявлена как групповая, но по какой то причине наша компанияэкскурсия шикарная. организация на 5+!экскурсия была заявлена как групповая, но по какой то причине наша компания
  • О
    Олеся
    3 октября 2023
    Озеро Кезеной-Ам и аул Ботлих за 1 день
    Здравствуйте! Хочется оставить отзыв на нашу замечательную экскурсию. Спасибо всем за отличную компанию😊 отдельное спасибо организаторам этого классного дня и
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    нашим замечательным гиду Марьям и водителю Юсупу (надеюсь имя запомнили правильно, если что не обижайтесь)) все было весело, душевно и познавательно. Море позитива и впечатлений 👍🤗 Организация и проведение тура на высшем уровне: начиная от комфортного вождения, заканчивая вкусной едой и большим количеством полезной информации. Марьям один из лучших гидов с которыми мы ездили. Надеюсь мы с вами ещё обязательно куда-нибудь съездим и не раз😉👍 Небольшое предложение: хотелось бы чуть больше остановок на пути к озеру. Буквально ещё 1-2 по 10 мин. Очень сложно даётся долгий монотонный подъем на серпантине.

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Озеро Кезеной-Ам и аул Ботлих за 1 день
  2. Древний аул Урахи: с экскурсией от местного жителя и мастер-классом
  3. Дагестанская Швейцария + мастер-классы (кулинарный и ткацкий)
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Бархан Сарыкум
  4. Самое главное
  5. Гимринский тоннель
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Экраноплан «Лунь»
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в августе 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 24 000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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