Приглашаем в тур по Дагестану, за время которого вы увидите всю палитру республики — от песков бархана Сарыкум, бирюзы горных рек и лазури Чиркейского водохранилища до зеленых горных склонов и старинных оборонительных башен аула-призрака. Домой вы привезете с собой положительные эмоции, интересные рассказы и яркие фотографии.
Ближайшие даты:
26
апр
апр
3
мая
мая
10
мая
мая
17
мая
мая
24
мая
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Что вас ожидает:
- Центральная Джума-мечеть Махачкалы
- Сквер Фазу Алиевой
- Центральная площадь Махачкалы и Дом правительства
- Памятник Сулейману Стальскому
- Родопский бульвар и городской пляж
- Смотровая площадка горы Тарки-Тау
- Чиркейское водохранилище
- Смотровая площадка на Сулакский каньон в поселке Дубки
- Подвесной мост и пещеры Нохъо
- Село Зубутли
- Река Сулак
- Форелевое хозяйство «Главрыба»
- Бархан Сарыкум
- Чохские террасы
- Село-призрак Гамсутль
- Салтинский подземный водопад
- Село Гуниб
- Краеведческий музей в Гунибе
- Памятник «Белые журавли»
- Смотровая площадка на Гуниб
- Экраноплан «Лунь»
- Дербентская крепость
- Старая часть Дербента
- Джума-мечеть в Дербенте
- Девичьи бани
- Армянская церковь (музей ковров)
- Улица Счастливых людей (Стеклянный мост)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Знакомство с МахачкалойПервый день посвятим знакомству с прекрасным городом — Махачкалой. Во время вечерней экскурсии мы посетим главные местные достопримечательности: центральную Джума-мечеть, сквер Фазу Алиевой, главную площадь города и многие другие, поднимемся на смотровую площадку горы Тарки-Тау, с которой открывается панорамный вид на Махачкалу. По вашему желанию можем завершить экскурсию ужином в ресторане с местной кухней и национальными танцами.
Сулакский каньон и бархан СарыкумВо второй день нас ждет увлекательное путешествие на Сулакский каньон. Дорога к нему лежит через живописный Буйнакский перевал. Сделаем остановку на Чиркейском водохранилище, посетим смотровую площадку, пройдемся по подвесному мосту и заглянем в пещеры Нохъо. Дальше вас ждет джиппинг до села Зубутли и обратно, прогулка на катере по реке Сулак, экскурсия по форелевому хозяйству «Главрыба» и финальная точка экскурсии — бархан Сарыкум.
Салтинский водопад и ДербентВ третий день отправимся в высокогорное село Гуниб, где находится мемориальный комплекс памяти павших защитников Родины «Белые журавли». Отправимся на джипах в село-призрак Гамсутль, а после — на Чохские террасы. Дорога приведет нас к Салтинскому подземному водопаду. Последний день тура посвятим Дербенту, древнейшему городу России. Нас ждет осмотр уникального экспоната — экраноплана «Лунь». Отправимся на экскурсию по Дербентской крепости и посетим ресторан национальной кухни.
по средам в 12:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от/до аэропорта
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Транспортное обслуживание по программе
- Джиппинг до локаций
- Проживание в отелях и гостевых домах
- Прогулка на катере по реке Сулак
- Завтраки и обеды (2,3,4 день)
- Входные билеты и экосборы
- Что не входит
- Ужины
- Авиа и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Доплата за одноместный номер (6000 руб.)
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- Аэропорт Махачкалы (Уйташ)
- Когда и сколько длится?
- Когда: по средам в 12:00Экскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- В случае, если вы выбираете на сайте полную оплату на месте гиду наличными, мы свяжемся с вами до экскурсии и попросим внести предоплату.
- Туроператор оставляет за собой право в целях безопасности изменить экскурсионную программу по погодным условиям.
- Что взять с собой?
- Воду и перекус
- Паспорт
- Наличные деньги
- Солнцезащитные очки и крем
- Головной убор
- Купальные принадлежности
- Предметы личной гигиены (шампунь, тапочки, зубная щетка и паста и т. д.)
- Аптечку
- Зарядное устройство для гаджетов
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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