Курамагомедов — ваш гид в Махачкале

Здравствуйте, дорогие мои гости Меня зовут Рамазан, и я буду счастлив познакомиться с каждым из вас поближе Уже около 3-х лет я занимаюсь созданием авторских туров по великой Республике Дагестан. Более 1500+ туристов побывали в моих турах и остались довольны. Моя главная цель - чтобы каждый из вас, смог также полюбить наши чудесные края и насладиться прекрасным гостеприимством местных жителей!