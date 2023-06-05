Поехали в горы! Атмосферные аулы и природные красоты Дагестана

Погулять по руинам селения-призрака и прокатиться на катере по Сулакскому каньону

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Ответы на вопросы
Мы объединили в одной поездке все главные локации Дагестана и приглашаем отправится в путешествие своей небольшой компанией.

Никаких громоздких туристических автобусов — мы путешествуем экипажами по 4/6 человека в джипе и останавливаемся в тех локациях, где захотим.

Вы увидите Хунзах, Матласское плато, Салтинские водопады, пустыню Бархан Сарыкум, Гуниб и, конечно же, знаменитый Сулакский каньон.
Поехали в горы! Атмосферные аулы и природные красоты Дагестана
Поехали в горы! Атмосферные аулы и природные красоты Дагестана
Поехали в горы! Атмосферные аулы и природные красоты Дагестана
Поехали в горы! Атмосферные аулы и природные красоты Дагестана
Поехали в горы! Атмосферные аулы и природные красоты Дагестана
Поехали в горы! Атмосферные аулы и природные красоты Дагестана
Поехали в горы! Атмосферные аулы и природные красоты Дагестана
Поехали в горы! Атмосферные аулы и природные красоты Дагестана
Поехали в горы! Атмосферные аулы и природные красоты Дагестана
Поехали в горы! Атмосферные аулы и природные красоты Дагестана
Поехали в горы! Атмосферные аулы и природные красоты Дагестана
Поехали в горы! Атмосферные аулы и природные красоты Дагестана
Поехали в горы! Атмосферные аулы и природные красоты Дагестана
Поехали в горы! Атмосферные аулы и природные красоты Дагестана
Поехали в горы! Атмосферные аулы и природные красоты Дагестана
Поехали в горы! Атмосферные аулы и природные красоты Дагестана
Поехали в горы! Атмосферные аулы и природные красоты Дагестана
Поехали в горы! Атмосферные аулы и природные красоты Дагестана
Ближайшие даты:
5
июн
12
июн
19
июн
26
июн
3
июл
10
июл
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Берите с собой удобную одежду и обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Аэропорт Махачкалы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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