Погулять по руинам селения-призрака и прокатиться на катере по Сулакскому каньону
Мы объединили в одной поездке все главные локации Дагестана и приглашаем отправится в путешествие своей небольшой компанией.
Никаких громоздких туристических автобусов — мы путешествуем экипажами по 4/6 человека в джипе и останавливаемся в тех локациях, где захотим.
Вы увидите Хунзах, Матласское плато, Салтинские водопады, пустыню Бархан Сарыкум, Гуниб и, конечно же, знаменитый Сулакский каньон.
Никаких громоздких туристических автобусов — мы путешествуем экипажами по 4/6 человека в джипе и останавливаемся в тех локациях, где захотим.
Вы увидите Хунзах, Матласское плато, Салтинские водопады, пустыню Бархан Сарыкум, Гуниб и, конечно же, знаменитый Сулакский каньон.
Ближайшие даты:
5
июн
июн
12
июн
июн
19
июн
июн
26
июн
июн
3
июл
июл
10
июл
июл
17
июл
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Берите с собой удобную одежду и обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Аэропорт Махачкалы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Курамагомедов — ваш гид в Махачкале
Здравствуйте, дорогие мои гости Меня зовут Рамазан, и я буду счастлив познакомиться с каждым из вас поближе Уже около 3-х лет я занимаюсь созданием авторских туров по великой Республике Дагестан. Более 1500+ туристов побывали в моих турах и остались довольны. Моя главная цель - чтобы каждый из вас, смог также полюбить наши чудесные края и насладиться прекрасным гостеприимством местных жителей!Задать вопрос
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Дата и количество участников выбирается при бронировании