Путешествие в Ботлихский район

В этом путешествии вас ждут секреты изготовления известного дагестанского лакомства, историческая...

В этом путешествии вас ждут секреты изготовления известного дагестанского лакомства, историческая местность Ансалтинское ущелье, сосновый лес и обед в гостевом доме «Микаиловъ».

Вы сможете увидеть место слияния Аварского и Андийского койсу, которые образуют всем известную реку Сулак, шестиэтажную башню на границе Дагестана и Чечни, а также завод по изготовлению бурок.
Путешествие в Ботлихский район
Путешествие в Ботлихский район
Путешествие в Ботлихский район
Путешествие в Ботлихский район
Путешествие в Ботлихский район
Путешествие в Ботлихский район

Что вы увидите 🤩

  • Место слияния Аварского и Андийского койсу
  • Ансалтинское ущелье
  • Мельницу по производству разных видов урбеча
  • Завод по изготовлению бурок
  • Селение Рахата
  • Ансалтинский сосновый лес

В путешествии вас ждёт:

  • Место слияние двух койсу Аварского и Андийского.
  • Посещение мельницы по изготовлению разных видов урбеча в селе Рахата.
  • Джиппинг до Ансалтинского ущелья и водохранилища.
  • Джипинг до Ансалтинского соснового леса.
  • Посещение башни на границы двух республик Дагестана и Чечни.
  • Стейки, приготовленные на горном камне, в гостевом доме «Микаиловъ», расположенном в селении Рахата.
  • Завод по изготовлению бурок.
  • Море положительных эмоций!

Организационные детали:

  • Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.

Цены на экскурсию

Для группы 1-20 человек
Стандартное предложение
3 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • джиппинг
  • обед стейками
  • транспорт
  • услуги гида - проводника
Что не входит
  • личные расходы
Место начала и завершения
пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: По расписанию
Экскурсия длится около 15 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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По расписанию

ЭтноМир
ЭтноМир
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👥Групповые🛣ДжиппингГоры🍤Гастрономические#Дагестан

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