Посещение мельницы по изготовлению разных видов урбеча в селе Рахата.
Джиппинг до Ансалтинского ущелья и водохранилища.
Джипинг до Ансалтинского соснового леса.
Посещение башни на границы двух республик Дагестана и Чечни.
Стейки, приготовленные на горном камне, в гостевом доме «Микаиловъ», расположенном в селении Рахата.
Завод по изготовлению бурок.
Море положительных эмоций!
Организационные детали:
Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.
Цены на экскурсию
Для группы 1-20 человек
Стандартное предложение
3 000 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
джиппинг
обед стейками
транспорт
услуги гида - проводника
Что не входит
личные расходы
Место начала и завершения
пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: По расписанию
Экскурсия длится около 15 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.