Это название вы вряд ли встречали, готовясь к поездке в Дагестан. Тем интереснее будет! А пока заинтригую. Основание села определяется любопытно — по факту, связанному со 115-летием после смерти пророка Мухаммеда. Аракани богат красивейшими террасами, которые тянутся десять с лишним километров. Неподалёку, в одном из древнейших ущелий Дагестана, спрятаны два водопада, что смотрят друг на друга. Кроме того, у нас есть особый «родник красавиц». А у Белой скалы некогда шли ожесточённые бои с царскими войсками. Ну что, не похоже на рядовое место, правда?
А ещё Аракани — живое и настоящее село, где вы увидите простой дагестанский быт и типичное устройство наших горных поселений. В одном из домов живёт мой дядя. У него свой гостевой дом и он всегда рад путешественникам. Навестим его. И если захотите, здесь же и пообедаем — блюда будут по-настоящему домашними и вкусными, а беседы — тёплыми.