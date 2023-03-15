Приглашаю вас, дорогие гости, в два интереснейших района Республики: Унцукульский и Хунзахский. Вы вдохновитесь головокружительными видами и природными памятниками. Побываете на родине Расула Гамзатова. Особое же место в программе займёт моё родовое село Аракани. Туристическая тропа сюда ещё не проложена, но я покажу, что достойных мест, панорам и истории здесь не меньше, чем в раскрученных локациях. А приём моего дяди оставит у вас самые тёплые воспоминания.

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Описание

Что вас ожидает

Неизведанный Аракани

Это название вы вряд ли встречали, готовясь к поездке в Дагестан. Тем интереснее будет! А пока заинтригую. Основание села определяется любопытно — по факту, связанному со 115-летием после смерти пророка Мухаммеда. Аракани богат красивейшими террасами, которые тянутся десять с лишним километров. Неподалёку, в одном из древнейших ущелий Дагестана, спрятаны два водопада, что смотрят друг на друга. Кроме того, у нас есть особый «родник красавиц». А у Белой скалы некогда шли ожесточённые бои с царскими войсками. Ну что, не похоже на рядовое место, правда?

А ещё Аракани — живое и настоящее село, где вы увидите простой дагестанский быт и типичное устройство наших горных поселений. В одном из домов живёт мой дядя. У него свой гостевой дом и он всегда рад путешественникам. Навестим его. И если захотите, здесь же и пообедаем — блюда будут по-настоящему домашними и вкусными, а беседы — тёплыми.

Уже классика: Ирганайское водохранилище, Хунзах, Матлас

По пути в Аракани мы проедем через знаменитый Гимринский тоннель и минуем башню Имама Шамиля.

Позже на горизонте появятся дагестанские Мальдивы — название места родилось благодаря лазурным ирганайским водам.

В селе Харачи посетим потрясающую смотровую площадку.

Также в программе село Хунзах, водопад Тобот и мемориал «Белые журавли». Я расскажу о родине знаменитого дагестанского поэта Расула Гамзатова и богатой истории Хунзахского района.

На плато Матлас вас будут ждать неповторимые каньоны, водопады и озёра, расположенные на высоте 1800 м. Матласский водопад не такой полноводный, как его сосед Тобот, но тоже красивый.

Там же вы побываете в Каменной чаше, которая представляет собой три скалистых зала, соединённых друг с другом узкими проходами и пещерами. Разноцветные стены теснины покрыты мхом. Очень живописное место.

Организационные детали