Аракани, Хунзах, Матлас: едем в Горный Дагестан и в гости к моему дяде

Посетить места из популярного маршрута и заехать в нетуристическое село, которое вас удивит

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Приглашаю вас, дорогие гости, в два интереснейших района Республики: Унцукульский и Хунзахский. Вы вдохновитесь головокружительными видами и природными памятниками. Побываете на родине Расула Гамзатова. Особое же место в программе займёт моё родовое село Аракани.

Туристическая тропа сюда ещё не проложена, но я покажу, что достойных мест, панорам и истории здесь не меньше, чем в раскрученных локациях. А приём моего дяди оставит у вас самые тёплые воспоминания.
Аракани, Хунзах, Матлас: едем в Горный Дагестан и в гости к моему дяде
Аракани, Хунзах, Матлас: едем в Горный Дагестан и в гости к моему дяде
Аракани, Хунзах, Матлас: едем в Горный Дагестан и в гости к моему дяде
Аракани, Хунзах, Матлас: едем в Горный Дагестан и в гости к моему дяде
Аракани, Хунзах, Матлас: едем в Горный Дагестан и в гости к моему дяде
Аракани, Хунзах, Матлас: едем в Горный Дагестан и в гости к моему дяде
Аракани, Хунзах, Матлас: едем в Горный Дагестан и в гости к моему дяде
Аракани, Хунзах, Матлас: едем в Горный Дагестан и в гости к моему дяде
Аракани, Хунзах, Матлас: едем в Горный Дагестан и в гости к моему дяде
Аракани, Хунзах, Матлас: едем в Горный Дагестан и в гости к моему дяде
Аракани, Хунзах, Матлас: едем в Горный Дагестан и в гости к моему дяде
Аракани, Хунзах, Матлас: едем в Горный Дагестан и в гости к моему дяде
Аракани, Хунзах, Матлас: едем в Горный Дагестан и в гости к моему дяде
Аракани, Хунзах, Матлас: едем в Горный Дагестан и в гости к моему дяде
Аракани, Хунзах, Матлас: едем в Горный Дагестан и в гости к моему дяде
Аракани, Хунзах, Матлас: едем в Горный Дагестан и в гости к моему дяде
Аракани, Хунзах, Матлас: едем в Горный Дагестан и в гости к моему дяде
Аракани, Хунзах, Матлас: едем в Горный Дагестан и в гости к моему дяде
Аракани, Хунзах, Матлас: едем в Горный Дагестан и в гости к моему дяде
Аракани, Хунзах, Матлас: едем в Горный Дагестан и в гости к моему дяде
Аракани, Хунзах, Матлас: едем в Горный Дагестан и в гости к моему дяде
Аракани, Хунзах, Матлас: едем в Горный Дагестан и в гости к моему дяде
Аракани, Хунзах, Матлас: едем в Горный Дагестан и в гости к моему дяде
Аракани, Хунзах, Матлас: едем в Горный Дагестан и в гости к моему дяде
Аракани, Хунзах, Матлас: едем в Горный Дагестан и в гости к моему дяде
Аракани, Хунзах, Матлас: едем в Горный Дагестан и в гости к моему дяде
Аракани, Хунзах, Матлас: едем в Горный Дагестан и в гости к моему дяде
Аракани, Хунзах, Матлас: едем в Горный Дагестан и в гости к моему дяде
Аракани, Хунзах, Матлас: едем в Горный Дагестан и в гости к моему дяде
Аракани, Хунзах, Матлас: едем в Горный Дагестан и в гости к моему дяде
Аракани, Хунзах, Матлас: едем в Горный Дагестан и в гости к моему дяде
Аракани, Хунзах, Матлас: едем в Горный Дагестан и в гости к моему дяде
Аракани, Хунзах, Матлас: едем в Горный Дагестан и в гости к моему дяде
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Описание

Что вас ожидает

Неизведанный Аракани

Это название вы вряд ли встречали, готовясь к поездке в Дагестан. Тем интереснее будет! А пока заинтригую. Основание села определяется любопытно — по факту, связанному со 115-летием после смерти пророка Мухаммеда. Аракани богат красивейшими террасами, которые тянутся десять с лишним километров. Неподалёку, в одном из древнейших ущелий Дагестана, спрятаны два водопада, что смотрят друг на друга. Кроме того, у нас есть особый «родник красавиц». А у Белой скалы некогда шли ожесточённые бои с царскими войсками. Ну что, не похоже на рядовое место, правда?

А ещё Аракани — живое и настоящее село, где вы увидите простой дагестанский быт и типичное устройство наших горных поселений. В одном из домов живёт мой дядя. У него свой гостевой дом и он всегда рад путешественникам. Навестим его. И если захотите, здесь же и пообедаем — блюда будут по-настоящему домашними и вкусными, а беседы — тёплыми.

Уже классика: Ирганайское водохранилище, Хунзах, Матлас

  • По пути в Аракани мы проедем через знаменитый Гимринский тоннель и минуем башню Имама Шамиля.
  • Позже на горизонте появятся дагестанские Мальдивы — название места родилось благодаря лазурным ирганайским водам.
  • В селе Харачи посетим потрясающую смотровую площадку.
  • Также в программе село Хунзах, водопад Тобот и мемориал «Белые журавли». Я расскажу о родине знаменитого дагестанского поэта Расула Гамзатова и богатой истории Хунзахского района.
  • На плато Матлас вас будут ждать неповторимые каньоны, водопады и озёра, расположенные на высоте 1800 м. Матласский водопад не такой полноводный, как его сосед Тобот, но тоже красивый.
  • Там же вы побываете в Каменной чаше, которая представляет собой три скалистых зала, соединённых друг с другом узкими проходами и пещерами. Разноцветные стены теснины покрыты мхом. Очень живописное место.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на комфортабельном автомобиле и ароматный чай со вкусностями
  • Желателен ранний выезд, особенно в зимнее время. В зависимости от сезона и светового дня локации маршрута могут меняться.
  • Дополнительные расходы: обед/ужин в гостевом доме в селе Аракани — 600 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле в Махачкале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
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Можно задать вопрос до бронирования?
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. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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