Мы отправимся в глубины кавказских гор и познакомимся с множеством интересных мест.



Одним из таких мест является озеро Казеной-ам, известное своей невероятной красотой и живописными пейзажами.



Мы увидим головокружительные горы и леса, где сможем остановиться и насладиться видами на высоте птичьего полета.



Также мы посетим древнее село Хой, где окунемся в прошлое и увидим, как жили здесь люди в течение многих столетий. Окружающие пейзажи и атмосфера места погрузят нас в уникальный мир. В городе Шали мы посетим самую большую мечеть в Европе.