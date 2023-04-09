Мы отправимся в глубины кавказских гор и познакомимся с множеством интересных мест.
Одним из таких мест является озеро Казеной-ам, известное своей невероятной красотой и живописными пейзажами.
Мы увидим головокружительные горы и леса, где сможем остановиться и насладиться видами на высоте птичьего полета.
Также мы посетим древнее село Хой, где окунемся в прошлое и увидим, как жили здесь люди в течение многих столетий. Окружающие пейзажи и атмосфера места погрузят нас в уникальный мир. В городе Шали мы посетим самую большую мечеть в Европе.
Одним из таких мест является озеро Казеной-ам, известное своей невероятной красотой и живописными пейзажами.
Мы увидим головокружительные горы и леса, где сможем остановиться и насладиться видами на высоте птичьего полета.
Также мы посетим древнее село Хой, где окунемся в прошлое и увидим, как жили здесь люди в течение многих столетий. Окружающие пейзажи и атмосфера места погрузят нас в уникальный мир. В городе Шали мы посетим самую большую мечеть в Европе.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Великолепное озеро Казеной-Ам
- Перевал «Харами»
- Серпантинная дорога
- Прогулка по старому городу Хой
- Мечеть им. пророка Мухаммада (с. а. в)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Головокружительные горы и великолепная архитектура.
- Добро пожаловать на экскурсию к озеру Казеной-ам, расположенному высоко в горах в бассейне реки Сулак. Это удивительное место на границе Веденского района Чеченской республики и Ботлихского района Дагестана привлекает туристов своей красотой и незабываемыми пейзажами. По пути туда вы увидите головокружительные горы и леса, где можно остановиться и сделать фотографии на высоте птичьего полета.
- Затем мы посетим древнее село Хой, где вы сможете погрузиться в прошлое и настоящее, наслаждаясь окружающими пейзажами. Завтрак и обед можно будет насладиться на берегу озера, попробовав блюда Чеченской национальной кухни.
- После этого мы отправимся в город Шали, где расположена самая большая мечеть в Европе — имени пророка Мухаммада (с. а. в) «гордость мусульман». Если у нас будет достаточно времени, мы также посетим единственную мечеть в России в стиле хай-тек — «Сердце Матери» в городе Аргун.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Обратите внимание, что при посещении религиозных мест, у женщин должна быть одежда до щиколоток, закрыты плечи и руки, на голове платок. Мужчинам запрещены шорты.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида до окончания экскурсии
- Трансфер
- Организация
- Головокружительная экскурсия
- Что не входит
- Дополнительные услуги
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Обратите внимание
- Что при посещении религиозных мест
- У женщин должна быть одежда до щиколоток
- Закрыты плечи и руки
- На голове платок. Мужчинам запрещены шорты
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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