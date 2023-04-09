Озеро Казеной-ам, город Шали и древнее село Хой

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Мы отправимся в глубины кавказских гор и познакомимся с множеством интересных мест.

Одним из таких мест является озеро Казеной-ам, известное своей невероятной красотой и живописными пейзажами.

Мы увидим головокружительные горы и леса, где сможем остановиться и насладиться видами на высоте птичьего полета.

Также мы посетим древнее село Хой, где окунемся в прошлое и увидим, как жили здесь люди в течение многих столетий. Окружающие пейзажи и атмосфера места погрузят нас в уникальный мир. В городе Шали мы посетим самую большую мечеть в Европе.
Озеро Казеной-ам, город Шали и древнее село Хой
Озеро Казеной-ам, город Шали и древнее село Хой
Озеро Казеной-ам, город Шали и древнее село Хой
Озеро Казеной-ам, город Шали и древнее село Хой
Озеро Казеной-ам, город Шали и древнее село Хой
Озеро Казеной-ам, город Шали и древнее село Хой
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Великолепное озеро Казеной-Ам
  • Перевал «Харами»
  • Серпантинная дорога
  • Прогулка по старому городу Хой
  • Мечеть им. пророка Мухаммада (с. а. в)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Головокружительные горы и великолепная архитектура.
  • Добро пожаловать на экскурсию к озеру Казеной-ам, расположенному высоко в горах в бассейне реки Сулак. Это удивительное место на границе Веденского района Чеченской республики и Ботлихского района Дагестана привлекает туристов своей красотой и незабываемыми пейзажами. По пути туда вы увидите головокружительные горы и леса, где можно остановиться и сделать фотографии на высоте птичьего полета.
  • Затем мы посетим древнее село Хой, где вы сможете погрузиться в прошлое и настоящее, наслаждаясь окружающими пейзажами. Завтрак и обед можно будет насладиться на берегу озера, попробовав блюда Чеченской национальной кухни.
  • После этого мы отправимся в город Шали, где расположена самая большая мечеть в Европе — имени пророка Мухаммада (с. а. в) «гордость мусульман». Если у нас будет достаточно времени, мы также посетим единственную мечеть в России в стиле хай-тек — «Сердце Матери» в городе Аргун.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Обратите внимание, что при посещении религиозных мест, у женщин должна быть одежда до щиколоток, закрыты плечи и руки, на голове платок. Мужчинам запрещены шорты.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида до окончания экскурсии
  • Трансфер
  • Организация
  • Головокружительная экскурсия
Что не входит
  • Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Обратите внимание
  • Что при посещении религиозных мест
  • У женщин должна быть одежда до щиколоток
  • Закрыты плечи и руки
  • На голове платок. Мужчинам запрещены шорты
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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