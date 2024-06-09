В Гунибский район невозможно не влюбиться! За один день вы увидите достопримечательности Дагестана, которыми в своё время восхищались император Александр II, маринист Айвазовский и хирург Пирогов. Речь — о Гунибе и Салтинском подземном водопаде.
Вы побываете в местах, где закончилась Кавказская война, окунётесь в историю региона и познакомитесь с блюдами национальной кухни.
Вы побываете в местах, где закончилась Кавказская война, окунётесь в историю региона и познакомитесь с блюдами национальной кухни.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Дорога в Гунибский район очень живописна, это путь в самое сердце Дагестана. Воздух здесь считается целебным, поэтому про этот аул часто говорят: «Это спа под открытым небом». Наша цель — посетить лучшие достопримечательности региона. Итак, в программе:
- Мы проедем через Гимринский тоннель — самый длинный автодорожный тоннель России.
- Первая остановка — Гимринская башня. Это воссозданный архитектурный объект, погружающий во времена Кавказской войны.
- Далее отправимся к Ирганайскому водохранилищу, самому любимому месту для фотосессий у туристов.
- Следующая точка — Салтинский водопад. Мы пройдём по ущелью в длинных резиновых сапогах и насладимся видами единственного в Дагестане подземного водопада.
- Добравшись до Гуниба, посетим краеведческий музей и Парк победы им. Расула Гамзатова. Поднимемся по серпантину к Верхнему Гунибу. Здесь, на территории Природного парка, расположена беседка имама Шамиля и Царская поляна Александра II.
- Дополнит ваши впечатления о путешествии потрясающая дагестанская кухня: аварский хинкал, ботишал, чуду, курзе, абрикосовая каша. Всё это можно попробовать именно в Гунибе.
По пути гид расскажет вам о традициях, обычаях, истории, климате, флоре и фауне удивительной республики. Вы узнаете, почему дагестанцы — это не национальность и как раньше по кувшину определяли, замужем девушка или нет.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada Vesta, Volkswagen Polo или Honda Pilot, услуги гида
- Просим вас соблюдать традиции и обычаи нашей республики. Одежда у мужчин и женщин должна прикрывать колени, плечи и грудь.
- Программа подойдёт взрослым и детям от 6 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. Мы встретим вас у отеля и после экскурсии отвезём обратно.
Дополнительные расходы
- Обед — 600 руб. /чел.
- Входной билет в музей — 100 руб. /чел + 300 руб. экскурсия с группы
- Посещение Природного парка — 100 руб. /чел.
- Салтинский водопад — 100 руб. /чел, пенсионерам вход свободный
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ярослава — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 32 туристов
Привет, путешественник! Меня зовут Ярослава, живу в Дагестане и вот уже на протяжении 3 лет влюбляю людей в чарующую страну гор. Мой опыт, знания и образование экскурсовода позволяют качественно организовать отдых гостей. Я работаю с надёжной и организованной командой гидов и водителей. Выбирая нас, вы выбираете качество и индивидуальный подход от профессионалов и ценителей красоты, культуры и уникальности колорита Дагестана.Задать вопрос
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