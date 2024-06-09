В Гунибский район невозможно не влюбиться! За один день вы увидите достопримечательности Дагестана, которыми в своё время восхищались император Александр II, маринист Айвазовский и хирург Пирогов. Речь — о Гунибе и Салтинском подземном водопаде. Вы побываете в местах, где закончилась Кавказская война, окунётесь в историю региона и познакомитесь с блюдами национальной кухни.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Дорога в Гунибский район очень живописна, это путь в самое сердце Дагестана. Воздух здесь считается целебным, поэтому про этот аул часто говорят: «Это спа под открытым небом». Наша цель — посетить лучшие достопримечательности региона. Итак, в программе:

Мы проедем через Гимринский тоннель — самый длинный автодорожный тоннель России.

Первая остановка — Гимринская башня. Это воссозданный архитектурный объект, погружающий во времена Кавказской войны.

Далее отправимся к Ирганайскому водохранилищу, самому любимому месту для фотосессий у туристов.

Следующая точка — Салтинский водопад. Мы пройдём по ущелью в длинных резиновых сапогах и насладимся видами единственного в Дагестане подземного водопада.

Добравшись до Гуниба, посетим краеведческий музей и Парк победы им. Расула Гамзатова. Поднимемся по серпантину к Верхнему Гунибу. Здесь, на территории Природного парка, расположена беседка имама Шамиля и Царская поляна Александра II.

Дополнит ваши впечатления о путешествии потрясающая дагестанская кухня: аварский хинкал, ботишал, чуду, курзе, абрикосовая каша. Всё это можно попробовать именно в Гунибе.

По пути гид расскажет вам о традициях, обычаях, истории, климате, флоре и фауне удивительной республики. Вы узнаете, почему дагестанцы — это не национальность и как раньше по кувшину определяли, замужем девушка или нет.

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada Vesta, Volkswagen Polo или Honda Pilot, услуги гида

Просим вас соблюдать традиции и обычаи нашей республики. Одежда у мужчин и женщин должна прикрывать колени, плечи и грудь.

Программа подойдёт взрослым и детям от 6 лет

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. Мы встретим вас у отеля и после экскурсии отвезём обратно.

Дополнительные расходы