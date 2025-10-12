читать дальше

историю места, населяющих народов, легенды, доехали до аула, и там по грунтовке до точки старта (около 100км от Махачкалы)



Сам трек состоит из трех частей. Первая - легкая, до заброшенного села Герга, и затем по хорошо утоптанной горной тропинке, с потрясающими видами, небольшими перепадами высот. Это как раз где-то на час-полтора ходьбы.



Вторая - это с этой утоптанной тропинки переходим на склон, с куда менее явной тропинки, потом по склону, через лес, и затем вверх по руслу ручки, через камни, заросли - к первому водопаду. Тут уже придется напрячься, обязательно закрытая нескользящая обувь, плотные штаны, средней сложности.



Ну и третья - самая сложная, там и подьем в гору по склону, еще более густые заросли, крутые спуски и подъемы, проходы вдоль скалы, близкие обрывы, ну и выходы к остальным водопадам. Тут уже вопрос, хватит ли физической подготовки) Но оно того стоит, виды ради которых ты три часа куда-то шел - куда интересней, чем те, к которым ты подъехал на автобусе.



Третья часть опциональна, но в целом поход туда-обратно, с остановками на чудесный горный чай, искупаться в водопаде, отдохнуть - занял у нас 7 часов. Без проводника в такие места лучше не соваться конечно, людей там нет, протоптанной тропинки - тоже.



Любителям природы, видов, нетуристического Дагестана, пеших походов. Ничего даже близкого в обычных экскурсиях вы не получите. Так же отличный способ сбежать от жары летом) Микаил так же сделал кучу отличных фотографий, поил по дороге чаем, накормил чуду, предоставил аутентичные палки для ходьбы (необходимы для третьей части трека), перчатки (от крапивы, и в них удобней опираться на палку), в общем, все по высшему разряду. Третья, сложная часть - можно не ходить, или не на все водопады, и на сама деле и до водопада тоже не обязательно ходить, если сомневаетесь в своих силах - даже просто поход до села Герга и по тропе - уже крутейший опыт, разве что тогда лучше что-нибудь для пикника взять)