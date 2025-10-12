Мои заказы

Из Махачкалы - в древнее заброшенное село и к неизвестному ущелью водопадов

Для тех, в ком рвётся наружу дух первооткрывателя
Это приключение понравится тем, кто любит ходить пешком по неизведанным горным тропам. К заброшенному посёлку Герга ещё возят гостей края, а вот дальше уже нет.

И зря! Если пройти по склону через живописные места, можно оказаться словно в джунглях рядом с утопающими в зелени водопадами. Это непередаваемо красиво и умиротворяюще. Только вы, природа и звенящая тишина!
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

  • Мы отправимся на машине из Махачкалы. До первой локации доедем примерно за два часа.
  • Окажемся в старинном селе Герга в Сергокалинском районе, где была ставка жестокого завоевателя Тамерлана. Я расскажу подробнее историю селения и объясню, куда делись его жители.
  • От села мы пойдём пешком — по склону горы через заброшенные террасные поля, сады и лес. Путь в одну сторону займёт 1,5 часа.
  • По пути к водопадам заедем в лес (по желанию), где сохранились руины старых поселений. В одном из них жили только женщины — «кавказские амазонки». Когда, по преданиям, люди разрушили их дома, часть женщин переселилась в моё родное село. Поделюсь с вами этой и другими легендами.
  • Затем мы спустимся к речке и попадём в ущелье с водопадами. Тропа безопасна, но есть крутой подъём и спуск около 100 метров.
  • В ущелье мы увидим много мелких и шесть больших водопадов — уникальных по своей красоте.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Volkswagen Tiguan.
  • Во время дождя и при неблагоприятных погодных условиях экскурсия не проводится.
  • Обратите внимание: в осенне-зимний период водопады становятся менее полноводными.
  • Маршрут несложный. Тем не менее правильно рассчитайте силы — всего мы пройдём около 10 километров.
  • Вы можете выбрать более лёгкий маршрут. В этом случае мы пройдём по верху ущелья и увидим больше водопадов, в том числе водопад в теснине.

Микаил
Микаил — ваш гид в Махачкале
Провёл экскурсии для 51 туриста
Я местный житель. Люблю ходить по горным тропам и изучать мой родной край и его древние сёла. Именно новые впечатления от необычных красивых мест и «шок» от красоты природы толкают
читать дальше

меня пускаться в одиночестве в дорогу и становиться первым и полноправным обладателем моих небольших открытий. Путешествую я не только в пределах окрестностей, но ещё и во времени — изучаю историю и мифологию своего края.

Фотографии от путешественников

Из Махачкалы - в древнее заброшенное село и к неизвестному ущелью водопадов (Dmitry)Из Махачкалы - в древнее заброшенное село и к неизвестному ущелью водопадов (Dmitry)Из Махачкалы - в древнее заброшенное село и к неизвестному ущелью водопадов (Dmitry)Из Махачкалы - в древнее заброшенное село и к неизвестному ущелью водопадов (Dmitry)Из Махачкалы - в древнее заброшенное село и к неизвестному ущелью водопадов (Dmitry)Из Махачкалы - в древнее заброшенное село и к неизвестному ущелью водопадов (Dmitry)Из Махачкалы - в древнее заброшенное село и к неизвестному ущелью водопадов (Dmitry)Из Махачкалы - в древнее заброшенное село и к неизвестному ущелью водопадов (Катерина)Из Махачкалы - в древнее заброшенное село и к неизвестному ущелью водопадов (Катерина)Из Махачкалы - в древнее заброшенное село и к неизвестному ущелью водопадов (Катерина)Из Махачкалы - в древнее заброшенное село и к неизвестному ущелью водопадов (Александра)Из Махачкалы - в древнее заброшенное село и к неизвестному ущелью водопадов (Александра)Из Махачкалы - в древнее заброшенное село и к неизвестному ущелью водопадов (Александра)Из Махачкалы - в древнее заброшенное село и к неизвестному ущелью водопадов (Александра)Из Махачкалы - в древнее заброшенное село и к неизвестному ущелью водопадов (Александра)Из Махачкалы - в древнее заброшенное село и к неизвестному ущелью водопадов (Иван)Из Махачкалы - в древнее заброшенное село и к неизвестному ущелью водопадов (Иван)Из Махачкалы - в древнее заброшенное село и к неизвестному ущелью водопадов (Иван)Из Махачкалы - в древнее заброшенное село и к неизвестному ущелью водопадов (Наталья)Из Махачкалы - в древнее заброшенное село и к неизвестному ущелью водопадов (Наталья)Из Махачкалы - в древнее заброшенное село и к неизвестному ущелью водопадов (Наталья)Из Махачкалы - в древнее заброшенное село и к неизвестному ущелью водопадов (Наталья)Из Махачкалы - в древнее заброшенное село и к неизвестному ущелью водопадов (Наталья)Из Махачкалы - в древнее заброшенное село и к неизвестному ущелью водопадов (Наталья)Из Махачкалы - в древнее заброшенное село и к неизвестному ущелью водопадов (Наталья)Из Махачкалы - в древнее заброшенное село и к неизвестному ущелью водопадов (Наталья)Из Махачкалы - в древнее заброшенное село и к неизвестному ущелью водопадов (Юлия)Из Махачкалы - в древнее заброшенное село и к неизвестному ущелью водопадов (Юлия)Из Махачкалы - в древнее заброшенное село и к неизвестному ущелью водопадов (Юлия)Из Махачкалы - в древнее заброшенное село и к неизвестному ущелью водопадов (Юлия)
Д
Денис
12 окт 2025
Все супер крутое место
Dmitry
Dmitry
5 окт 2025
Мое самое яркое путешествие. Михаил забрал меня из гостиницы, по пути были интересные рассказы про Дагестан. Красивейший маршрут, водопады, каньон. Михаил влюблен в свой край, готов часами рассказывать и показывать красоты. Лучше гида, проводника и представить сложно. Рекомендую этот маршрут что бы почувствовать красоту природу Дагестана без лишнего туристического шума и почувствовать природу. Михаил спасибо Вам!
Мое самое яркое путешествие. Михаил забрал меня из гостиницы, по пути были интересные рассказы про Дагестан.Мое самое яркое путешествие. Михаил забрал меня из гостиницы, по пути были интересные рассказы про Дагестан.Мое самое яркое путешествие. Михаил забрал меня из гостиницы, по пути были интересные рассказы про Дагестан.Мое самое яркое путешествие. Михаил забрал меня из гостиницы, по пути были интересные рассказы про Дагестан.Мое самое яркое путешествие. Михаил забрал меня из гостиницы, по пути были интересные рассказы про Дагестан.Мое самое яркое путешествие. Михаил забрал меня из гостиницы, по пути были интересные рассказы про Дагестан.Мое самое яркое путешествие. Михаил забрал меня из гостиницы, по пути были интересные рассказы про Дагестан.
Катерина
Катерина
24 сен 2025
Просто фантастическое место!!! От пейзажей дух захватывает!!!! Сногсшибательные виды, удивительная природа!!! Всем рекомендую, обязательно к просмотру!!! Гид Микаил душевный, приятный человек, рады были такой компании!) 🔥🔥🔥
Просто фантастическое место!!! От пейзажей дух захватывает!!!! Сногсшибательные виды, удивительная природа!!! Всем рекомендую, обязательно к просмотру!!!Просто фантастическое место!!! От пейзажей дух захватывает!!!! Сногсшибательные виды, удивительная природа!!! Всем рекомендую, обязательно к просмотру!!!Просто фантастическое место!!! От пейзажей дух захватывает!!!! Сногсшибательные виды, удивительная природа!!! Всем рекомендую, обязательно к просмотру!!!
А
Александра
23 сен 2025
Это просто восторг. Если хочется замедлиться и уйти от суеты. От видов захватывает дух,горный воздух,аромат чабреца. Экскурсия пешком,но каждый шаг того стоит,чтобы все увидеть и посмотреть. Михаил прекрасный рассказчик, все
читать дальше

организовал великолепно. Только положительные и приятные эмоции. Маршрут у меня был полегче. Мой первый треккинг,я даже не рассчитывала., что место будет настолько крышесносным. Нет толп туристов вообще,да и вообще нет никого. Только ты,горы,ветер,природа (дикая и прекрасная). Особое тепло и уважение вызывает то,что сам Михаил с этих мест родом, много знает про эти места,и делится такой красотой с другими людьми.

Это просто восторг. Если хочется замедлиться и уйти от суеты. От видов захватывает дух,горный воздух,аромат чабреца.Это просто восторг. Если хочется замедлиться и уйти от суеты. От видов захватывает дух,горный воздух,аромат чабреца.Это просто восторг. Если хочется замедлиться и уйти от суеты. От видов захватывает дух,горный воздух,аромат чабреца.Это просто восторг. Если хочется замедлиться и уйти от суеты. От видов захватывает дух,горный воздух,аромат чабреца.Это просто восторг. Если хочется замедлиться и уйти от суеты. От видов захватывает дух,горный воздух,аромат чабреца.
Дина
Дина
11 сен 2025
Рекомендую всем-туристам,гостям,дагестанцам!
Микаил не просто прекрасный и внимательный гид,это неравнодушный,любознательный и любящий своё дело профессионал.
Очень интересно рассказывает исторические факты,общение с юмором. Комфорт начиная от места встречи,машины и до окончания экскурсии. Микаил
читать дальше

подготовил палки и перчатки,вкусный чай из горных трав-мята,чабрец. На привале перекус -чуду.
Мне 61 год,есть лишний вес,немного барахлит колено,но я осилила 8 км маршрута,небольшой подъём и спуск. Только благодаря Микаилу,как он построил этот маршрут. Но из красот мы ничего не упустили.
Я советую от всей души,вы не пожалеете,впечатлений масса,заряд бодрости,мечты возродились.
Удобно,недалеко,комфортно,познавательно и… великолепные виды и горы,5 водопадов,теснина.
Спасибо,Микаил!
Маленький совет-обувь с рифлёной подошвой по возможности,горы всё-таки.

И
Иван
8 сен 2025
Тот самый случай, когда понравилось абсолютно всё. Хороший выбор, если вы тоже хотите в спокойствии насладиться природой
Тот самый случай, когда понравилось абсолютно всё. Хороший выбор, если вы тоже хотите в спокойствии насладиться природойТот самый случай, когда понравилось абсолютно всё. Хороший выбор, если вы тоже хотите в спокойствии насладиться природойТот самый случай, когда понравилось абсолютно всё. Хороший выбор, если вы тоже хотите в спокойствии насладиться природой
Н
Наталья
28 авг 2025
Это было незабываемо! И это было то, о чём я даже мечтать не смела - Микаил показал нам красоту в чистом виде, места удивительные, сопроводил рассказами об истории и легендах
читать дальше

края. Путешествие с приятной физической нагрузкой;) С вкусными перекусами, с шутками и удивительными историями. И потрясающими видами!!!
Мы были среди облаков! Так с погодой повезло) Микаил, спасибо Вам за эти впечатления, за заботу и за Вашу любовь к родным краям, которой Вы так щедро делитесь!

Это было незабываемо! И это было то, о чём я даже мечтать не смела - МикаилЭто было незабываемо! И это было то, о чём я даже мечтать не смела - МикаилЭто было незабываемо! И это было то, о чём я даже мечтать не смела - МикаилЭто было незабываемо! И это было то, о чём я даже мечтать не смела - МикаилЭто было незабываемо! И это было то, о чём я даже мечтать не смела - МикаилЭто было незабываемо! И это было то, о чём я даже мечтать не смела - МикаилЭто было незабываемо! И это было то, о чём я даже мечтать не смела - МикаилЭто было незабываемо! И это было то, о чём я даже мечтать не смела - Микаил
Юлия
Юлия
30 июл 2025
Удивительный человек… с глубокими знаниями родного края,активный и выносливый. Бронировала 2 дня и мы с ним, как 2 орла летали там, где ни ступала нога человека….🌍🌍🌍👍👍👍 Кто любит много лазить по горам,много ходить, экстрим и нескончаемые горы рекомендую Микаила… Верх удовольствия получила от походов,насытилась горами и водопадами, покажет то,что даже местные не видят. Спасибо за сказку Дагестана Микаил✊✊✊💪💪💪🌞🌞🌞
Удивительный человек… с глубокими знаниями родного края,активный и выносливый. Бронировала 2 дня и мы с ним,Удивительный человек… с глубокими знаниями родного края,активный и выносливый. Бронировала 2 дня и мы с ним,Удивительный человек… с глубокими знаниями родного края,активный и выносливый. Бронировала 2 дня и мы с ним,Удивительный человек… с глубокими знаниями родного края,активный и выносливый. Бронировала 2 дня и мы с ним,Удивительный человек… с глубокими знаниями родного края,активный и выносливый. Бронировала 2 дня и мы с ним,Удивительный человек… с глубокими знаниями родного края,активный и выносливый. Бронировала 2 дня и мы с ним,Удивительный человек… с глубокими знаниями родного края,активный и выносливый. Бронировала 2 дня и мы с ним,Удивительный человек… с глубокими знаниями родного края,активный и выносливый. Бронировала 2 дня и мы с ним,
Денисов
Денисов
20 июл 2025
Подразумевается пеший маршрут. Было сложно, но одновременно незабываемо. Для нас с другом это был своего рода вызов, проба в трекинге.
Рекомендуем всем, кто не боится прогулок в горы.
Подразумевается пеший маршрут. Было сложно, но одновременно незабываемо. Для нас с другом это был своего рода вызов, проба в трекинге.Подразумевается пеший маршрут. Было сложно, но одновременно незабываемо. Для нас с другом это был своего рода вызов, проба в трекинге.
Андрей
Андрей
1 июл 2025
Для любителей походить по горам, но при этом не нести палатки-еду, или уезжать в тьму-таракань - самое то!

Микаил отличный гид, встретил в Махачкале, по дороге рассказал в общих чертах про
читать дальше

историю места, населяющих народов, легенды, доехали до аула, и там по грунтовке до точки старта (около 100км от Махачкалы)

Сам трек состоит из трех частей. Первая - легкая, до заброшенного села Герга, и затем по хорошо утоптанной горной тропинке, с потрясающими видами, небольшими перепадами высот. Это как раз где-то на час-полтора ходьбы.

Вторая - это с этой утоптанной тропинки переходим на склон, с куда менее явной тропинки, потом по склону, через лес, и затем вверх по руслу ручки, через камни, заросли - к первому водопаду. Тут уже придется напрячься, обязательно закрытая нескользящая обувь, плотные штаны, средней сложности.

Ну и третья - самая сложная, там и подьем в гору по склону, еще более густые заросли, крутые спуски и подъемы, проходы вдоль скалы, близкие обрывы, ну и выходы к остальным водопадам. Тут уже вопрос, хватит ли физической подготовки) Но оно того стоит, виды ради которых ты три часа куда-то шел - куда интересней, чем те, к которым ты подъехал на автобусе.

Третья часть опциональна, но в целом поход туда-обратно, с остановками на чудесный горный чай, искупаться в водопаде, отдохнуть - занял у нас 7 часов. Без проводника в такие места лучше не соваться конечно, людей там нет, протоптанной тропинки - тоже.

Любителям природы, видов, нетуристического Дагестана, пеших походов. Ничего даже близкого в обычных экскурсиях вы не получите. Так же отличный способ сбежать от жары летом) Микаил так же сделал кучу отличных фотографий, поил по дороге чаем, накормил чуду, предоставил аутентичные палки для ходьбы (необходимы для третьей части трека), перчатки (от крапивы, и в них удобней опираться на палку), в общем, все по высшему разряду. Третья, сложная часть - можно не ходить, или не на все водопады, и на сама деле и до водопада тоже не обязательно ходить, если сомневаетесь в своих силах - даже просто поход до села Герга и по тропе - уже крутейший опыт, разве что тогда лучше что-нибудь для пикника взять)

Для любителей походить по горам, но при этом не нести палатки-еду, или уезжать в тьму-таракань - самое то!Для любителей походить по горам, но при этом не нести палатки-еду, или уезжать в тьму-таракань - самое то!Для любителей походить по горам, но при этом не нести палатки-еду, или уезжать в тьму-таракань - самое то!Для любителей походить по горам, но при этом не нести палатки-еду, или уезжать в тьму-таракань - самое то!Для любителей походить по горам, но при этом не нести палатки-еду, или уезжать в тьму-таракань - самое то!Для любителей походить по горам, но при этом не нести палатки-еду, или уезжать в тьму-таракань - самое то!Для любителей походить по горам, но при этом не нести палатки-еду, или уезжать в тьму-таракань - самое то!Для любителей походить по горам, но при этом не нести палатки-еду, или уезжать в тьму-таракань - самое то!Для любителей походить по горам, но при этом не нести палатки-еду, или уезжать в тьму-таракань - самое то!Для любителей походить по горам, но при этом не нести палатки-еду, или уезжать в тьму-таракань - самое то!
Елена
Елена
30 июн 2025
Эта экскурсия запомнится на всю жизнь!!! Микаил отличный экскурсовод! Эмоции зашкаливают!
Эта экскурсия запомнится на всю жизнь!!! Микаил отличный экскурсовод! Эмоции зашкаливают!Эта экскурсия запомнится на всю жизнь!!! Микаил отличный экскурсовод! Эмоции зашкаливают!Эта экскурсия запомнится на всю жизнь!!! Микаил отличный экскурсовод! Эмоции зашкаливают!Эта экскурсия запомнится на всю жизнь!!! Микаил отличный экскурсовод! Эмоции зашкаливают!Эта экскурсия запомнится на всю жизнь!!! Микаил отличный экскурсовод! Эмоции зашкаливают!Эта экскурсия запомнится на всю жизнь!!! Микаил отличный экскурсовод! Эмоции зашкаливают!
к
константин
28 мая 2025
Великолепная прогулка по нетуристическому Дагестану. Шикарная природа, много разнообразных водопадов. Михаил отличный расказчик, хорошо знающий свой родной край. Всем рекомендую.
Е
Евгения
12 мая 2025
Очень увлекательное путешествие в мир прошлого Дагестана.
Много разных локаций с потрясающими видами, интересные рассказы, насыщенная программа. И хоть мы и не до конца её прошли, но это был замечательный день.
читать дальше

Микаила очень интересный рассказчик, много интересного рассказал о своём родном поселении и окрестностях.
И водопад был освежающе - прекрасен…
По пути остановил на маковом поле - было здорово!
Накормил, напоил!
Рекомендую всем и экскурсию, и Микаила в качестве проводника в другой мир Дагестана.

Очень увлекательное путешествие в мир прошлого Дагестана.Очень увлекательное путешествие в мир прошлого Дагестана.Очень увлекательное путешествие в мир прошлого Дагестана.Очень увлекательное путешествие в мир прошлого Дагестана.Очень увлекательное путешествие в мир прошлого Дагестана.Очень увлекательное путешествие в мир прошлого Дагестана.Очень увлекательное путешествие в мир прошлого Дагестана.Очень увлекательное путешествие в мир прошлого Дагестана.Очень увлекательное путешествие в мир прошлого Дагестана.Очень увлекательное путешествие в мир прошлого Дагестана.
Егор
Егор
12 мая 2025
Шикарный маршрут в сопровождении квалифицированного гида. Природа - супер. Аул в тумане - сказка. Очень красивые места.
Шикарный маршрут в сопровождении квалифицированного гида. Природа - супер. Аул в тумане - сказка. Очень красивые места.Шикарный маршрут в сопровождении квалифицированного гида. Природа - супер. Аул в тумане - сказка. Очень красивые места.Шикарный маршрут в сопровождении квалифицированного гида. Природа - супер. Аул в тумане - сказка. Очень красивые места.
Екатерина
Екатерина
12 мая 2025
Миллион звезд Микаилу.
Мы все в полном восторге от экскурсии.
Места, по которым ходили, не туристические особо (то есть нет кучи людей, это плюс), но ООООЧень красивые. Просто захлебнуться можно от видов.
Мы
читать дальше

не прошли весь маршрут до водопадов, но и этих эмоций хватило нам.
Несмотря на мой страх высоты, смогла походить по склонам)) за что, очень благодарна Микаилу.
Микаил очень дружелюбный и интересный собеседник, он сам житель местного села и рассказывал очень много историй, обычаев и легенд.
У нас даже был небольшой привал с вкусными чуду.
Вобщем, рекомендую однозначно, такое нужно увидеть

Миллион звезд Микаилу.Миллион звезд Микаилу.Миллион звезд Микаилу.Миллион звезд Микаилу.Миллион звезд Микаилу.Миллион звезд Микаилу.Миллион звезд Микаилу.Миллион звезд Микаилу.Миллион звезд Микаилу.Миллион звезд Микаилу.

