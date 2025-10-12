Это приключение понравится тем, кто любит ходить пешком по неизведанным горным тропам. К заброшенному посёлку Герга ещё возят гостей края, а вот дальше уже нет.
И зря! Если пройти по склону через живописные места, можно оказаться словно в джунглях рядом с утопающими в зелени водопадами. Это непередаваемо красиво и умиротворяюще. Только вы, природа и звенящая тишина!
И зря! Если пройти по склону через живописные места, можно оказаться словно в джунглях рядом с утопающими в зелени водопадами. Это непередаваемо красиво и умиротворяюще. Только вы, природа и звенящая тишина!
Описание экскурсии
- Мы отправимся на машине из Махачкалы. До первой локации доедем примерно за два часа.
- Окажемся в старинном селе Герга в Сергокалинском районе, где была ставка жестокого завоевателя Тамерлана. Я расскажу подробнее историю селения и объясню, куда делись его жители.
- От села мы пойдём пешком — по склону горы через заброшенные террасные поля, сады и лес. Путь в одну сторону займёт 1,5 часа.
- По пути к водопадам заедем в лес (по желанию), где сохранились руины старых поселений. В одном из них жили только женщины — «кавказские амазонки». Когда, по преданиям, люди разрушили их дома, часть женщин переселилась в моё родное село. Поделюсь с вами этой и другими легендами.
- Затем мы спустимся к речке и попадём в ущелье с водопадами. Тропа безопасна, но есть крутой подъём и спуск около 100 метров.
- В ущелье мы увидим много мелких и шесть больших водопадов — уникальных по своей красоте.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Volkswagen Tiguan.
- Во время дождя и при неблагоприятных погодных условиях экскурсия не проводится.
- Обратите внимание: в осенне-зимний период водопады становятся менее полноводными.
- Маршрут несложный. Тем не менее правильно рассчитайте силы — всего мы пройдём около 10 километров.
- Вы можете выбрать более лёгкий маршрут. В этом случае мы пройдём по верху ущелья и увидим больше водопадов, в том числе водопад в теснине.
ежедневно в 08:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|6000 ₽
|Дети до 12 лет
|4800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Махачкале
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Микаил — ваш гид в Махачкале
Провёл экскурсии для 51 туриста
Я местный житель. Люблю ходить по горным тропам и изучать мой родной край и его древние сёла. Именно новые впечатления от необычных красивых мест и «шок» от красоты природы толкаютЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Д
Денис
12 окт 2025
Все супер крутое место
Dmitry
5 окт 2025
Мое самое яркое путешествие. Михаил забрал меня из гостиницы, по пути были интересные рассказы про Дагестан. Красивейший маршрут, водопады, каньон. Михаил влюблен в свой край, готов часами рассказывать и показывать красоты. Лучше гида, проводника и представить сложно. Рекомендую этот маршрут что бы почувствовать красоту природу Дагестана без лишнего туристического шума и почувствовать природу. Михаил спасибо Вам!
Катерина
24 сен 2025
Просто фантастическое место!!! От пейзажей дух захватывает!!!! Сногсшибательные виды, удивительная природа!!! Всем рекомендую, обязательно к просмотру!!! Гид Микаил душевный, приятный человек, рады были такой компании!) 🔥🔥🔥
А
Александра
23 сен 2025
Это просто восторг. Если хочется замедлиться и уйти от суеты. От видов захватывает дух,горный воздух,аромат чабреца. Экскурсия пешком,но каждый шаг того стоит,чтобы все увидеть и посмотреть. Михаил прекрасный рассказчик, все
Дина
11 сен 2025
Рекомендую всем-туристам,гостям,дагестанцам!
Микаил не просто прекрасный и внимательный гид,это неравнодушный,любознательный и любящий своё дело профессионал.
Очень интересно рассказывает исторические факты,общение с юмором. Комфорт начиная от места встречи,машины и до окончания экскурсии. Микаил
Микаил не просто прекрасный и внимательный гид,это неравнодушный,любознательный и любящий своё дело профессионал.
Очень интересно рассказывает исторические факты,общение с юмором. Комфорт начиная от места встречи,машины и до окончания экскурсии. Микаил
И
Иван
8 сен 2025
Тот самый случай, когда понравилось абсолютно всё. Хороший выбор, если вы тоже хотите в спокойствии насладиться природой
Н
Наталья
28 авг 2025
Это было незабываемо! И это было то, о чём я даже мечтать не смела - Микаил показал нам красоту в чистом виде, места удивительные, сопроводил рассказами об истории и легендах
Юлия
30 июл 2025
Удивительный человек… с глубокими знаниями родного края,активный и выносливый. Бронировала 2 дня и мы с ним, как 2 орла летали там, где ни ступала нога человека….🌍🌍🌍👍👍👍 Кто любит много лазить по горам,много ходить, экстрим и нескончаемые горы рекомендую Микаила… Верх удовольствия получила от походов,насытилась горами и водопадами, покажет то,что даже местные не видят. Спасибо за сказку Дагестана Микаил✊✊✊💪💪💪🌞🌞🌞
Денисов
20 июл 2025
Подразумевается пеший маршрут. Было сложно, но одновременно незабываемо. Для нас с другом это был своего рода вызов, проба в трекинге.
Рекомендуем всем, кто не боится прогулок в горы.
Рекомендуем всем, кто не боится прогулок в горы.
Андрей
1 июл 2025
Для любителей походить по горам, но при этом не нести палатки-еду, или уезжать в тьму-таракань - самое то!
Микаил отличный гид, встретил в Махачкале, по дороге рассказал в общих чертах про
Микаил отличный гид, встретил в Махачкале, по дороге рассказал в общих чертах про
Елена
30 июн 2025
Эта экскурсия запомнится на всю жизнь!!! Микаил отличный экскурсовод! Эмоции зашкаливают!
к
константин
28 мая 2025
Великолепная прогулка по нетуристическому Дагестану. Шикарная природа, много разнообразных водопадов. Михаил отличный расказчик, хорошо знающий свой родной край. Всем рекомендую.
Е
Евгения
12 мая 2025
Очень увлекательное путешествие в мир прошлого Дагестана.
Много разных локаций с потрясающими видами, интересные рассказы, насыщенная программа. И хоть мы и не до конца её прошли, но это был замечательный день.
Много разных локаций с потрясающими видами, интересные рассказы, насыщенная программа. И хоть мы и не до конца её прошли, но это был замечательный день.
Егор
12 мая 2025
Шикарный маршрут в сопровождении квалифицированного гида. Природа - супер. Аул в тумане - сказка. Очень красивые места.
Екатерина
12 мая 2025
Миллион звезд Микаилу.
Мы все в полном восторге от экскурсии.
Места, по которым ходили, не туристические особо (то есть нет кучи людей, это плюс), но ООООЧень красивые. Просто захлебнуться можно от видов.
Мы
Мы все в полном восторге от экскурсии.
Места, по которым ходили, не туристические особо (то есть нет кучи людей, это плюс), но ООООЧень красивые. Просто захлебнуться можно от видов.
Мы
Входит в следующие категории Махачкалы
Похожие экскурсии из Махачкалы
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие из Махачкалы: аул Гамсутль и Салтинский водопад
Погрузитесь в атмосферу древнего Дагестана, посетив загадочный аул Гамсутль и величественный Салтинский водопад
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
15 340 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Аул Гуниб и Салтинский водопад
Уникальная возможность за один день посетить древний аул Гуниб и насладиться красотой Салтинского водопада. История и природа в одном маршруте
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
13 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Махачкалы - в Гуниб и Салтинское ущелье
Погрузитесь в атмосферу Дагестана, посетив аул Гуниб и Салтинское ущелье. Оцените местную кухню и узнайте больше о жизни горцев
Завтра в 05:00
11 ноя в 05:00
14 940 ₽ за всё до 6 чел.