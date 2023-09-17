Полюбоваться рукотворными Каратинскими террасами и узнать историю их появления в Дагестане
Главная цель нашего путешествия — Каратинские террасы.
Это настоящее рукотворное чудо, которое впечатлит вас не только видами: вы поймёте, настолько тяжёл сельскохозяйственный труд в горной местности.
По дороге полюбуемся великолепными пейзажами, проедем через самый длинный автомобильный тоннель в России и сделаем красивые фотографии.
Это настоящее рукотворное чудо, которое впечатлит вас не только видами: вы поймёте, настолько тяжёл сельскохозяйственный труд в горной местности.
По дороге полюбуемся великолепными пейзажами, проедем через самый длинный автомобильный тоннель в России и сделаем красивые фотографии.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Своими руками
Вы увидите рукотворные земледельческие террасы, немного напоминающие рисовые. Узнаете, как жители создавали их лишь с помощью рук, спины и лошадиных сил. Также вы откроете для себя историю этого места в людях: мы расскажем о героях ВОВ, олимпийских чемпионах и других выдающихся личностях села Карата.
Не только террасы
Мы проедем через Буйнакский перевал и долину, прокатимся по Гимринскому тоннелю и сделаем остановку у оборонительной Гимринской башни. Мемориальный комплекс близ горы Ахульго — также на нашем пути. Вы узнаете о проходивших здесь сражениях и полюбуетесь великолепным видом со смотровой площадки.
Организационные детали
- Мы можем забрать вас в любом удобном месте в Махачкале, Каспийске или Буйнакске. Желательно выехать как можно раньше.
- В стоимость включены услуги гида, транспорт (Lada Vesta, Lada Largus и другие) и бутилированная вода
- Дополнительно оплачивается обед (300-600 руб. с человека)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Особенности формата
- Распитие спиртных напитков во время экскурсии запрещено, также нельзя брать собой животных
- Наденьте удобную спортивную обувь. Возьмите с собой головной убор и куртку — в горах погода бывает переменчивой.
- Рекомендуем соблюдать исламский дресс-код для мужчин и женщин: прикрытые ноги и руки
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на проспекте Али-Гаджи Акушинского
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмад — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 120 туристов
Приветствую всех! Меня зовут Ахмад, я коренной житель Дагестана. Живу в Махачкале более 15 лет и являюсь профессиональным гидом. Мы с командой проводим экскурсии и туры по всей республике Дагестан. Наша задача — показать красоту природы нашего горного края и познакомить с его культурным многообразием, погрузить вас в историю Дагестана. Гостеприимство, тепло и внимание — основа всех путешествий с нами. До встречи в горном крае!
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