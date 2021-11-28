Сердце Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум

Сердце Дагестана

4.9
77 отзывов
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Самый глубокий каньон Европы и живописный бархан, который стал одной из самых запоминающихся природных декораций в советском кино — приглашаем вас увидеть своими глазами знаковые достопримечательности Дагестана.

Мы поднимемся на бархан Сарыкум и побываем там, где проходили съемки фильма «Белое солнце пустыни», а через Сулакский каньон пройдем на катере.
Сердце Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Сердце Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Сердце Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Сердце Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Сердце Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Сердце Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Ближайшие даты:
1
мая
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мая
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Что вас ожидает:

  • Жемчужные воды каньона
  • Виды на Черкейское водохранилище
  • Виды на Миатлинскую ГЭС
  • Смотровая площадка в поселке Дубки
  • Новейшая локация пещера Нохъо
  • Песчаное царство Сарыкум
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Сулакский каньон

Жемчужиной горного Дагестана по праву считается Сулакский каньон. Если есть особенный дух республики, то он непременно живет в этом красивом месте, наслаждаясь прекрасной рекой и величием гор. Как говорят путешественники: «Кто не видел Сулакского каньона — тот не был в Дагестане». Все чаще его сравнивают со знаменитым Гранд каньоном в Колорадо. И хотя по протяженности Сулакский каньон короче, по глубине он его превосходит.
Сулакский каньон делится на 3 части, и мы с вами покатаемся по его самой широкой части - Чиркейское водохранилище.
Мы окажемся в пещерах, сделанных руками человека, и окажемся на супер-адреналиновой площадке - подвесной мост над лазурной водой.

Сказочный бархан Сарыкум

Следующей точкой нашего маршрута станет бархан Сарыкум — природный памятник Дагестана. Это небольшой кусок пустыни, который находится в самом сердце Дагестанских гор. Тут вы узнаете множество легенд и сделаете красивые памятные фото. Именно здесь проводились съемки некоторых эпизодов знаменитого фильма «Белое солнце пустыни».

Ежедневно в 08:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Комплексный Обед в ресторане при форелевом хозяйстве
  • Входные билеты на бархан Сарыкум
Что не входит
  • Стоимость аренды катера (5000 руб. /делится на людей в зависимости от набора группы, максимальное количество человек на катере — 10)
  • Пещера Нохъо (вход 500 руб/чел)
  • Дополнительные расходы на локациях, сувениры
Место начала и завершения?
пр-т Акушинского 16 (супермаркет Груша, Махачкала)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 38 человек.
Важная информация
  • После бронирования необходимо внести предоплату компании-организатору. Если вы оплатили на сайте, дополнительная предоплата не требуется.
  • Дагестан - регион с богатыми традициями и обычаями. В регионе приветствуется скромная одежда: Платья, брюки, штаны, шорты - все ниже колен. Нежелательно открытый верх и очень облегающая одежда. И обязательно возьмите с собой хорошее настроение и дополнительную карту памяти для фото/видео, она вам точно понадобится!)
  • Добро пожаловать!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 77 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
70
4
4
3
3
2
1
А
28 ноя 2021
Очень понравилось! Экскурсовод ЗАЛИМХАН 10/10! Очень интересно рассказывал. Программа насыщенная, увлекательная. Мы довольны на все 100%
Транспорт комфортный
А
11 ноя 2021
А
8 ноя 2021
Ю
4 ноя 2021
М
4 ноя 2021
Р
31 окт 2021
И
31 окт 2021
Прекрасная Экскурсия. Тёплые люди.
А
25 окт 2021
П
17 окт 2021
Хорошие впечатления. один нюанс все впечатление подпортил- не получилось прокатиться на катере непосредственно в каньоне. катание ограничилось водохранилищем
Ю
2 окт 2021
Экскурсия очень интересная. Получили много хорошей информации, есть свободное время для прогулки по бархану, на водохранилище и каньоне.
Много всего и за небольшую стоимость. Ещё и обед включён.
s
1 окт 2021
C
25 сен 2021
Очень атмосферно и красиво. Все понравилось.
N
23 сен 2021
Отличная экскурсия.
О
22 сен 2021
М
21 сен 2021
Все отлично! Осталось много впечатлений
Ещё 62 отзыва

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