Сулакский каньон

Жемчужиной горного Дагестана по праву считается Сулакский каньон. Если есть особенный дух республики, то он непременно живет в этом красивом месте, наслаждаясь прекрасной рекой и величием гор. Как говорят путешественники: «Кто не видел Сулакского каньона — тот не был в Дагестане». Все чаще его сравнивают со знаменитым Гранд каньоном в Колорадо. И хотя по протяженности Сулакский каньон короче, по глубине он его превосходит.

Сулакский каньон делится на 3 части, и мы с вами покатаемся по его самой широкой части - Чиркейское водохранилище.

Мы окажемся в пещерах, сделанных руками человека, и окажемся на супер-адреналиновой площадке - подвесной мост над лазурной водой.

Сказочный бархан Сарыкум

Следующей точкой нашего маршрута станет бархан Сарыкум — природный памятник Дагестана. Это небольшой кусок пустыни, который находится в самом сердце Дагестанских гор. Тут вы узнаете множество легенд и сделаете красивые памятные фото. Именно здесь проводились съемки некоторых эпизодов знаменитого фильма «Белое солнце пустыни».