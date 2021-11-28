Сердце Дагестана
Самый глубокий каньон Европы и живописный бархан, который стал одной из самых запоминающихся природных декораций в советском кино — приглашаем вас увидеть своими глазами знаковые достопримечательности Дагестана.
Мы поднимемся на бархан Сарыкум и побываем там, где проходили съемки фильма «Белое солнце пустыни», а через Сулакский каньон пройдем на катере.
Мы поднимемся на бархан Сарыкум и побываем там, где проходили съемки фильма «Белое солнце пустыни», а через Сулакский каньон пройдем на катере.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Жемчужные воды каньона
- Виды на Черкейское водохранилище
- Виды на Миатлинскую ГЭС
- Смотровая площадка в поселке Дубки
- Новейшая локация пещера Нохъо
- Песчаное царство Сарыкум
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Сулакский каньон
Жемчужиной горного Дагестана по праву считается Сулакский каньон. Если есть особенный дух республики, то он непременно живет в этом красивом месте, наслаждаясь прекрасной рекой и величием гор. Как говорят путешественники: «Кто не видел Сулакского каньона — тот не был в Дагестане». Все чаще его сравнивают со знаменитым Гранд каньоном в Колорадо. И хотя по протяженности Сулакский каньон короче, по глубине он его превосходит.
Сулакский каньон делится на 3 части, и мы с вами покатаемся по его самой широкой части - Чиркейское водохранилище.
Мы окажемся в пещерах, сделанных руками человека, и окажемся на супер-адреналиновой площадке - подвесной мост над лазурной водой.
Сказочный бархан Сарыкум
Следующей точкой нашего маршрута станет бархан Сарыкум — природный памятник Дагестана. Это небольшой кусок пустыни, который находится в самом сердце Дагестанских гор. Тут вы узнаете множество легенд и сделаете красивые памятные фото. Именно здесь проводились съемки некоторых эпизодов знаменитого фильма «Белое солнце пустыни».
Ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Комплексный Обед в ресторане при форелевом хозяйстве
- Входные билеты на бархан Сарыкум
- Что не входит
- Стоимость аренды катера (5000 руб. /делится на людей в зависимости от набора группы, максимальное количество человек на катере — 10)
- Пещера Нохъо (вход 500 руб/чел)
- Дополнительные расходы на локациях, сувениры
- Место начала и завершения?
- пр-т Акушинского 16 (супермаркет Груша, Махачкала)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 08:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 38 человек.
- Важная информация
- После бронирования необходимо внести предоплату компании-организатору. Если вы оплатили на сайте, дополнительная предоплата не требуется.
- Дагестан - регион с богатыми традициями и обычаями. В регионе приветствуется скромная одежда: Платья, брюки, штаны, шорты - все ниже колен. Нежелательно открытый верх и очень облегающая одежда. И обязательно возьмите с собой хорошее настроение и дополнительную карту памяти для фото/видео, она вам точно понадобится!)
- Добро пожаловать!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 77 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алена
28 ноя 2021
Очень понравилось! Экскурсовод ЗАЛИМХАН 10/10! Очень интересно рассказывал. Программа насыщенная, увлекательная. Мы довольны на все 100%
Транспорт комфортный
Транспорт комфортный
А
Аркадий
11 ноя 2021
А
Андрей
8 ноя 2021
Ю
Юлия
4 ноя 2021
М
Марина
4 ноя 2021
Р
Роман
31 окт 2021
И
Ирина
31 окт 2021
Прекрасная Экскурсия. Тёплые люди.
А
Алексей
25 окт 2021
П
Плещева
17 окт 2021
Хорошие впечатления. один нюанс все впечатление подпортил- не получилось прокатиться на катере непосредственно в каньоне. катание ограничилось водохранилищем
Ю
Юлия
2 окт 2021
Экскурсия очень интересная. Получили много хорошей информации, есть свободное время для прогулки по бархану, на водохранилище и каньоне.
Много всего и за небольшую стоимость. Ещё и обед включён.
Много всего и за небольшую стоимость. Ещё и обед включён.
s
shukyura
1 окт 2021
C
Confessc
25 сен 2021
Очень атмосферно и красиво. Все понравилось.
N
Nataliya
23 сен 2021
Отличная экскурсия.
О
Ольга
22 сен 2021
М
Максим
21 сен 2021
Все отлично! Осталось много впечатлений
Ещё 62 отзыва
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