Сделать первые шаги вверх под руководством опытного инструктора
Приглашаем в активное приключение в формате скалолазания — безопасное, под контролем инструкторов, с потрясающими видами на город и Каспийское море. Вас ждут маршруты разного уровня сложности — как для новичков, так и для опытных скалолазов. А после подъёма — расслабляющая пауза с чашкой кофе и панорамой города.
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Али-Гаджи Акушинского
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 10:00 и 16:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Суайба — ваша команда гидов в Махачкале
Меня зовут Суайба. И я ваш инструктор-проводник в мир настоящих приключений по Дагестану. Со мной и моей командой вы не просто будете путешествовать — вы почувствуете себя героинями экшен-фильма — читать дальше
но без каскадёров, всё своими силами и, конечно, максимально безопасно. Что вас ждёт? Скалолазание — проверим, кто из вас в прошлой жизни был горной козочкой. Сап-борды — узнаем, кто умеет держать баланс, а кто будет искать свои очки в Каспийском море. Стрельба из лука — на случай, если вдруг вам срочно нужно почувствовать себя амазонкой… или Китнисс Эвердин. Со мной вы забудете про стрессы, офисные чаты и «ой, а что мне надеть». Надевать будем удобные кроссовки, улыбку и лёгкость в душе! Так что бросаем все дела, берём подругу, сестру или просто себя любимую — и вперёд! Суайба + вы + Дагестан = идеальный отдых! Жду вас на вершинах, волнах и у мишеней!