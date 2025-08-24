Приглашаем в активное приключение в формате скалолазания — безопасное, под контролем инструкторов, с потрясающими видами на город и Каспийское море. Вас ждут маршруты разного уровня сложности — как для новичков, так и для опытных скалолазов. А после подъёма — расслабляющая пауза с чашкой кофе и панорамой города.

Описание экскурсии

Покорение Таркинских скал

Вы окажетесь на одном из самых живописных и доступных скалолазных маршрутов Дагестана с подготовленными трассами.

Маршруты для всех уровней

Неважно, впервые ли вы надеваете страховочную систему или уже уверенно чувствуете себя на скале — мы подберём трассу под ваш уровень. Даже дети смогут попробовать себя в роли скалолазов!

Безопасность и поддержка профессионалов

Перед стартом — подробный инструктаж, надёжная страховка, качественное снаряжение. Главное — не бояться, остальное мы возьмём на себя.

Невероятные виды на Махачкалу и Каспийское море

Пока вы поднимаетесь — панорама открывается всё шире. А на вершине — лучший обзор на город и бескрайний Каспий. Камера точно не останется в кармане.

Перерыв на кофе с красивым видом

После восхождений остановимся на смотровой, где можно выпить кофе, восстановить силы и обсудить, как прошёл подъём. По пути у вас будет возможность освежиться родниковой водой с содержанием серебра.

Живые легенды и немного культурологии

Если будет желание, расскажем, почему это место окружено легендами, кто жил здесь до нас, какие редкие растения можно встретить на плато и почему горы — больше, чем просто камень.

