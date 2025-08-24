Мои заказы

Сделать первые шаги вверх под руководством опытного инструктора
Приглашаем в активное приключение в формате скалолазания — безопасное, под контролем инструкторов, с потрясающими видами на город и Каспийское море. Вас ждут маршруты разного уровня сложности — как для новичков, так и для опытных скалолазов. А после подъёма — расслабляющая пауза с чашкой кофе и панорамой города.
5
1 отзыв
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 16:00

Описание экскурсии

Покорение Таркинских скал

Вы окажетесь на одном из самых живописных и доступных скалолазных маршрутов Дагестана с подготовленными трассами.

Маршруты для всех уровней

Неважно, впервые ли вы надеваете страховочную систему или уже уверенно чувствуете себя на скале — мы подберём трассу под ваш уровень. Даже дети смогут попробовать себя в роли скалолазов!

Безопасность и поддержка профессионалов

Перед стартом — подробный инструктаж, надёжная страховка, качественное снаряжение. Главное — не бояться, остальное мы возьмём на себя.

Невероятные виды на Махачкалу и Каспийское море

Пока вы поднимаетесь — панорама открывается всё шире. А на вершине — лучший обзор на город и бескрайний Каспий. Камера точно не останется в кармане.

Перерыв на кофе с красивым видом

После восхождений остановимся на смотровой, где можно выпить кофе, восстановить силы и обсудить, как прошёл подъём. По пути у вас будет возможность освежиться родниковой водой с содержанием серебра.

Живые легенды и немного культурологии

Если будет желание, расскажем, почему это место окружено легендами, кто жил здесь до нас, какие редкие растения можно встретить на плато и почему горы — больше, чем просто камень.

Организационные детали

  • Программа 7+
  • В стоимость включён трансфер на внедорожнике или минивэне
  • Дорога занимает 30–40 минут в одну сторону, на скалах вы проведёте около 5–6 часов
  • Необходима закрытая спортивная одежда. Также рекомендуем взять с собой бутылочку воды
  • Вас буду сопровождать я или другой инструктор из нашей команды

в воскресенье в 10:00 и 16:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Али-Гаджи Акушинского
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 10:00 и 16:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Суайба
Суайба — ваша команда гидов в Махачкале
Меня зовут Суайба. И я ваш инструктор-проводник в мир настоящих приключений по Дагестану. Со мной и моей командой вы не просто будете путешествовать — вы почувствуете себя героинями экшен-фильма —
но без каскадёров, всё своими силами и, конечно, максимально безопасно. Что вас ждёт? Скалолазание — проверим, кто из вас в прошлой жизни был горной козочкой. Сап-борды — узнаем, кто умеет держать баланс, а кто будет искать свои очки в Каспийском море. Стрельба из лука — на случай, если вдруг вам срочно нужно почувствовать себя амазонкой… или Китнисс Эвердин. Со мной вы забудете про стрессы, офисные чаты и «ой, а что мне надеть». Надевать будем удобные кроссовки, улыбку и лёгкость в душе! Так что бросаем все дела, берём подругу, сестру или просто себя любимую — и вперёд! Суайба + вы + Дагестан = идеальный отдых! Жду вас на вершинах, волнах и у мишеней!

А
Антон
24 авг 2025
Отличная локация, солнце заходит за скалы и в удовольствие лазать в тенечке, добротное снаряжения и инструкторы страхуют вас на подъеме, вообщем минусов обнаружено не было, смело можно выбирать
Отличная локация, солнце заходит за скалы и в удовольствие лазать в тенечке, добротное снаряжения и инструкторы

