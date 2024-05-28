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столько интересных фактов, исторических заметок, уникальных сведений - видно, что человек любит свою родину и свое дело. Огромная благодарность за хорошее настроение, за великолепную познавательную экскурсию, за то, что город раскрылся для нас по-новому, и мы обязательно увезем с собой теплые воспоминания о нем!