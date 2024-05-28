Памятник Махачу Дахадаеву – экскурсии в Махачкале

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник Махачу Дахадаеву» в Махачкале, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экспресс-экскурсия по Махачкале
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
Экспресс-экскурсия по Махачкале
Познакомиться с главными достопримечательностями дагестанской столицы - за 1,5 часа
Начало: У ж/д вокзала
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 2 000 за всё до 5 чел.
Неожиданная Махачкала
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Неожиданная Махачкала
Начало: Проспект Гамзатова 43
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
«Здравствуй, Махачкала!»: обзорная прогулка по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
«Здравствуй, Махачкала!»: обзорная прогулка по городу
Начало: Пушкина 1 (у Аварского театра)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    28 мая 2024
    Экспресс-экскурсия по Махачкале
    Было очень интересно и познавательно. Гид просто замечательный
  • М
    Марина
    17 мая 2024
    «Здравствуй, Махачкала!»: обзорная прогулка по городу
    Отличная экскурсия! Спасибо Кавсарат за увлекательную прогулку. Видно, что человек сильно увлечен своим делом. Экскурсия динамичная, с юмором и с
    читать дальше

    любовью к своему городу! Приятно, что рассказ не по шаблону (не сухие данные Википедии). Наверное, без этой экскурсии мы мало бы чего поняли про город.

  • Д
    Дарья
    12 мая 2024
    «Здравствуй, Махачкала!»: обзорная прогулка по городу
    Спасибо за экскурсию, нам с супругом все понравилось. Кавсарат очень хорошо знает историю, узнали много нового. Девушка старается дать как можно больше информации о своем родном крае, культуре, быте, почетных людях. Однозначно рекомендуем экскурсовода.
  • М
    Михаил
    3 мая 2024
    Экспресс-экскурсия по Махачкале
    Спасибо большое Осману за интересный тур по Махачкале. Все понравилось, всем рекомендую!
  • О
    Ольга
    3 октября 2023
    Махачкала: история от провинциального городка до столицы республики
    Кавсарат - вежливая, добрая и позитивная девушка, приятно находиться в ее компании, что очень важно. Безусловно, поражает глубина ее знаний:
    читать дальше

    столько интересных фактов, исторических заметок, уникальных сведений - видно, что человек любит свою родину и свое дело. Огромная благодарность за хорошее настроение, за великолепную познавательную экскурсию, за то, что город раскрылся для нас по-новому, и мы обязательно увезем с собой теплые воспоминания о нем!

  • А
    Алексей
    20 сентября 2023
    Махачкала: прогулка по местам истории и силы города
    Отличная познавательная экскурсия. Узнали много нового про Дагестан и Махачкалу.
  • Н
    Надежда
    19 сентября 2023
    Махачкала: прогулка по местам истории и силы города
    Хочу выразить искреннюю признательность Кавсарат за замечательную экскурсию! От гида зависит, какое впечатление увезет путешественник о городе,хорошее или плохое. Кавсарат
    читать дальше

    за два часа показала и рассказала о своем городе так, что невозможно не заинтересоваться им. Масса информации, хороший темп экскурсии. Так красочно можно говорить только о любимом городе. Спасибо, Кавсарат!

  • И
    Ирина
    9 августа 2023
    Все краски Махачкалы: главные достопримечательности и тайные уголки города
    Прошли по городу, узнали много интересных местных традиций. Посетили Джума мечеть, получили массу интересной информации от нашего гида и от
    читать дальше

    служителя мечети. На рынке был санитарный день и, к сожалению, внутрь мы не попали, но Гид Ксения сумела найти выход и довести до нас информацию. Очень интересная локация - старый город и дом-корабль! Ксения также посоветовала отличное кафе с местной кухней

  • М
    Мушина
    6 июня 2023
    Все краски Махачкалы: главные достопримечательности и тайные уголки города
    Замечательный экскурсовод. Интересная получилась прогулка по городу. Рекомендую.
  • С
    Сахнова
    24 мая 2023
    Все краски Махачкалы: главные достопримечательности и тайные уголки города
    Очень понравилась экскурсия, впечатлила Джума мечеть и понравилась организация внутри мечети, получили общую информацию о достопримечательностях и истории Махачкалы. Спасибо большое экскурсоводу Ксении, знающий, очень приятный и доброжелательный человек. Ответила на все интересующие нас вопросы.

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Памятник Махачу Дахадаеву»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экспресс-экскурсия по Махачкале
  2. Неожиданная Махачкала
  3. «Здравствуй, Махачкала!»: обзорная прогулка по городу
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Гимринский тоннель
  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Памятник Махачу Дахадаеву" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Махачкале на 2024 год по теме «Памятник Махачу Дахадаеву», 38 ⭐ отзывов, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам