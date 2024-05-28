1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Экспресс-экскурсия по Махачкале
Познакомиться с главными достопримечательностями дагестанской столицы - за 1,5 часа
Начало: У ж/д вокзала
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 2 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Неожиданная Махачкала
Начало: Проспект Гамзатова 43
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Здравствуй, Махачкала!»: обзорная прогулка по городу
Начало: Пушкина 1 (у Аварского театра)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья28 мая 2024Было очень интересно и познавательно. Гид просто замечательный
- ММарина17 мая 2024Отличная экскурсия! Спасибо Кавсарат за увлекательную прогулку. Видно, что человек сильно увлечен своим делом. Экскурсия динамичная, с юмором и с
- ДДарья12 мая 2024Спасибо за экскурсию, нам с супругом все понравилось. Кавсарат очень хорошо знает историю, узнали много нового. Девушка старается дать как можно больше информации о своем родном крае, культуре, быте, почетных людях. Однозначно рекомендуем экскурсовода.
- ММихаил3 мая 2024Спасибо большое Осману за интересный тур по Махачкале. Все понравилось, всем рекомендую!
- ООльга3 октября 2023Махачкала: история от провинциального городка до столицы республикиКавсарат - вежливая, добрая и позитивная девушка, приятно находиться в ее компании, что очень важно. Безусловно, поражает глубина ее знаний:
- ААлексей20 сентября 2023Махачкала: прогулка по местам истории и силы городаОтличная познавательная экскурсия. Узнали много нового про Дагестан и Махачкалу.
- ННадежда19 сентября 2023Махачкала: прогулка по местам истории и силы городаХочу выразить искреннюю признательность Кавсарат за замечательную экскурсию! От гида зависит, какое впечатление увезет путешественник о городе,хорошее или плохое. Кавсарат
- ИИрина9 августа 2023Все краски Махачкалы: главные достопримечательности и тайные уголки городаПрошли по городу, узнали много интересных местных традиций. Посетили Джума мечеть, получили массу интересной информации от нашего гида и от
- ММушина6 июня 2023Все краски Махачкалы: главные достопримечательности и тайные уголки городаЗамечательный экскурсовод. Интересная получилась прогулка по городу. Рекомендую.
- ССахнова24 мая 2023Все краски Махачкалы: главные достопримечательности и тайные уголки городаОчень понравилась экскурсия, впечатлила Джума мечеть и понравилась организация внутри мечети, получили общую информацию о достопримечательностях и истории Махачкалы. Спасибо большое экскурсоводу Ксении, знающий, очень приятный и доброжелательный человек. Ответила на все интересующие нас вопросы.
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Памятник Махачу Дахадаеву»
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