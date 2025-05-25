Большой Сулакский каньон – природная жемчужина Дагестана. Это удивительное место, которое завораживает своей красотой и масштабами.
Этот каньон, расположенный в Дагестане, один из наиболее впечатляющих на планете — является одним из самых глубоких в Европе и удивляет своей дикой и живописной природой.
Описание экскурсииБогатство природы Сулакский каньон — это удивительное место, которое завораживает своей красотой и масштабами. Этот каньон, расположенный в Дагестане, является одним из самых глубоких в Европе и удивляет своей дикой и живописной природой. История и легенды, связанные с этим местом, придают ему особый колорит и загадочность. Путешествие по Сулакскому каньону позволяет окунуться в мир удивительных пейзажей, уникальной флоры и фауны, а также насладиться тишиной и спокойствием природы. Вас ждут:
- головокружительные виды со смотровых площадок;
- захватывающая прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу;
- посещение бархана Сарыкум (посещение зависит от погодных условий);
- прогулка по форелевому хозяйству, где вы сможете покормить рыбу, отдохнуть или попробовать местную продукцию — обед включён в стоимость. Важная информация: Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Миатлинская ГЭС
- Посёлок Дубки
- Чиркейское водохранилище
- Река Сулак
- Форелевое хозяйство «Янтарное»
- Сулакский каньон
- Бархан Сарыкум (Посещение зависит от погодных условий)
Что включено
- Усулуги гида
- Трансфер
- Обед в ресторане «Кавказ»
- Катание на катере по Чиркейскому водохранилищу
- Прогулка по форелевому хозяйству
Что не входит в цену
- Входные билеты на бархан Сарыкум - 250 рублей. /nДети и пенсионеры - бесплатно. /n (посещение зависит от погодных условий)
- Посещение пещеры Нохъо (по желанию группы) - 500 руб. /чел.
- Сувениры
- Спуск на зип-лайне (по желанию)
Место начала и завершения?
Южная автостанция, Махачкала, проспект Амет-хана Султана, 344
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
С
Святослава
25 мая 2025
Безумно красивые виды,Дагестана. Каньон это просто невероятное место,оно наполняет не только эмоциями,но и ты понимаешь где красота нащей необьятной страны❤️а Гора Бархан не увидев его в живую,не поймете всего прекрасного
Э
Эржена
23 мая 2025
о
оксана
23 апр 2025
Гид Тамерлан и Водитель Мухтар, очень позитивные ребята. Спасибо вам за незабываемые эмоции.
Г
Гульчачак
2 янв 2025
Выражаю огромную благодарность Аслану и его команде, лично гиду Яхру, за их профессионализм, чуткое отношение к каждому туристу. Получила кучу эмоций и впечатлений, море ярких фотографий. День получился очень насыщенным, но не напряжным, дополнительный бонус - погода. Не смотря на то, что январь на дворе, +14 и солнце. Желаю Вам благополучия, процветания и благодарных туристов!
Д
Дарья
21 апр 2024
Шикарная природа, отличный гид, прекрасный обед. Но почему-то не заехали на бархан Сарыкум… Тур-оператор сослался на дожди, которые были практически за неделю до экскурсии. Другие тур-операторы в тот день возили людей на бархан.
Входит в следующие категории Махачкалы
