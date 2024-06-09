Вы когда-нибудь слышали выражение «убить одним выстрелом двух зайцев»? С нашей экскурсией это реально! Всего за один день мы посетим бирюзовый Сулакский каньон и завораживающе красивую смотровую площадку Харачи в Дагестане. Ничего подобного вы не найдете!

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Главная достопримечательность, которую стремятся посетить все туристы в Дагестане, — это Сулакский каньон. Но есть одно «но», о котором знают все, здесь всегда много туристов. Именно поэтому мы предлагаем вам экскурсию два в одном: вначале мы посещаем Сулакский каньон, после чего отправимся на локацию головокружительной красоты — смотровую площадку Харачи в Дагестане. Только представьте — полторы тысячи метров над уровнем моря, с удивительными видами на Ирганайское водохранилище. Говорят, похожие виды можно увидеть в Греции, но зачем платить больше? Важная информация: Желательно иметь при себе: удобную обувь, головной убор, крем от загара.