Вы когда-нибудь слышали выражение «убить одним выстрелом двух зайцев»? С нашей экскурсией это реально! Всего за один день мы посетим бирюзовый Сулакский каньон и завораживающе красивую смотровую площадку Харачи в Дагестане. Ничего подобного вы не найдете!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Что вас ожидает:
- Смотровая площадка Харачи
- Сулакский каньон
- Ирганайское водохранилище
- Гимринский хребет
- Гимринский тоннель
- Чиркейское водохранилище
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Главная достопримечательность, которую стремятся посетить все туристы в Дагестане, — это Сулакский каньон. Но есть одно «но», о котором знают все, здесь всегда много туристов. Именно поэтому мы предлагаем вам экскурсию два в одном: вначале мы посещаем Сулакский каньон, после чего отправимся на локацию головокружительной красоты — смотровую площадку Харачи в Дагестане. Только представьте — полторы тысячи метров над уровнем моря, с удивительными видами на Ирганайское водохранилище. Говорят, похожие виды можно увидеть в Греции, но зачем платить больше? Важная информация: Желательно иметь при себе: удобную обувь, головной убор, крем от загара.
Ежедневно
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|9 900 ₽
|НА ВНЕДОРОЖНИКЕ ТОЙОТА СЕКВОЙЯ
|17 500 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровая площадка Харачи
- Сулакский каньон
- Ирганайское водохранилище
- Гимринский хребет
- Гимринский тоннель
- Чиркейское водохранилище
Что включено
- Полное сопровождение во время экскурсии
- Услуги гида экскурсовода
- Комфортабельный транспорт
- Остановки для фото в красивых местах
- Рассказы про Дагестанские свадьбы
- Самое главное - Аварская скороговорка про ЛЯГУШЕК
Что не входит в цену
- Обед
- Сувениры
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Желательно иметь при себе: удобную обувь
- Головной убор
- Крем от загара
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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