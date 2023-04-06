Думаете как провести время в компании веселых друзей? Почувствуйте полную тишину и покой, чтобы насладиться природой с высоты птичьего полета с вершины Сулакского каньона.
Передвигайтесь без тяжелых рюкзаков и снаряжения, во время индивидуального премиум тура «всё включено».
Передвигайтесь без тяжелых рюкзаков и снаряжения, во время индивидуального премиум тура «всё включено».
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Чиркейское водохранилище
- П. Дубки
- Пещера Нохъо
- Старый Зубутли
- Форелевое хозяйство Главрыба
- Бархан Сарыкум
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Премиальный тур по Сулакскому каньону.
- Сулакский каньон — самый глубокий в России и один из самых глубоких в мире. Невероятные виды открываются уже при спуске на джиппингах в самое низовье, к реке Сулак. Вы увидите красоты недоступные обычному обывателю — живописные водопады, стекающие с гребней скал, которые называют Аватаром из-за фантастического вида как в фильме.
- Прогулка на катере по бирюзовой реке вблизи старого села Зубутли. Посещение комплекса пещер «Нохъо», увидеть которые можно только пройдя по навесному мосту над рекой.
Важная информация:
Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
- не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно).
- запрещено распитие спиртных напитков во время тура.
- также нельзя брать с собой животных.
- С собой рекомендуется взять удобная обувь, головной убор, солнцезащитный крем, наличные средства, вода, перекус.
- Взять с собой документ удостоверяющий личность для проезда через КПП.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт (туда и обратно)
- Услуги гида-проводника
- Обед
- Вход на бархан Сарыкум
- Вход в пещеру «Нохъо»
- Джиппинг
- Катер по каньону
- Что не входит
- Дополнительных расходов
- Кроме личных трат
- Не предусмотрено
- Место начала и завершения?
- ул. Амет Хана Султана, 35 Б / 6. Южный пост, кольцо
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
- Не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно)
- Запрещено распитие спиртных напитков во время тура
- Также нельзя брать с собой животных
- С собой рекомендуется взять удобная обувь, головной убор, солнцезащитный крем, наличные средства, вода, перекус.
- Взять с собой документ удостоверяющий личность для проезда через КПП
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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