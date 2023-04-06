Сулакский каньон «премиум всё включено» из Махачкалы

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Думаете как провести время в компании веселых друзей? Почувствуйте полную тишину и покой, чтобы насладиться природой с высоты птичьего полета с вершины Сулакского каньона.

Передвигайтесь без тяжелых рюкзаков и снаряжения, во время индивидуального премиум тура «всё включено».
Сулакский каньон «премиум всё включено» из Махачкалы
Сулакский каньон «премиум всё включено» из Махачкалы
Сулакский каньон «премиум всё включено» из Махачкалы
Сулакский каньон «премиум всё включено» из Махачкалы
Сулакский каньон «премиум всё включено» из Махачкалы
Сулакский каньон «премиум всё включено» из Махачкалы
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

  • Чиркейское водохранилище
  • П. Дубки
  • Пещера Нохъо
  • Старый Зубутли
  • Форелевое хозяйство Главрыба
  • Бархан Сарыкум
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Премиальный тур по Сулакскому каньону.
  • Сулакский каньон — самый глубокий в России и один из самых глубоких в мире. Невероятные виды открываются уже при спуске на джиппингах в самое низовье, к реке Сулак. Вы увидите красоты недоступные обычному обывателю — живописные водопады, стекающие с гребней скал, которые называют Аватаром из-за фантастического вида как в фильме.
  • Прогулка на катере по бирюзовой реке вблизи старого села Зубутли. Посещение комплекса пещер «Нохъо», увидеть которые можно только пройдя по навесному мосту над рекой.

Важная информация:

Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:

  • не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно).
  • запрещено распитие спиртных напитков во время тура.
  • также нельзя брать с собой животных.
  • С собой рекомендуется взять удобная обувь, головной убор, солнцезащитный крем, наличные средства, вода, перекус.
  • Взять с собой документ удостоверяющий личность для проезда через КПП.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт (туда и обратно)
  • Услуги гида-проводника
  • Обед
  • Вход на бархан Сарыкум
  • Вход в пещеру «Нохъо»
  • Джиппинг
  • Катер по каньону
Что не входит
  • Дополнительных расходов
  • Кроме личных трат
  • Не предусмотрено
Место начала и завершения?
ул. Амет Хана Султана, 35 Б / 6. Южный пост, кольцо
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
  • Не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно)
  • Запрещено распитие спиртных напитков во время тура
  • Также нельзя брать с собой животных
  • С собой рекомендуется взять удобная обувь, головной убор, солнцезащитный крем, наличные средства, вода, перекус.
  • Взять с собой документ удостоверяющий личность для проезда через КПП
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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