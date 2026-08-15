Думаете как провести время в компании веселых друзей? Почувствуйте полную тишину и покой, чтобы насладиться природой с высоты птичьего полета с вершины Сулакского каньона — самого глубокого каньона в Дагестане.
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Описание экскурсии
Что вас ожидает: Тур по Сулакскому каньону Сулакский каньон — самый глубокий в Дагестане и один из самых глубоких в мире. Невероятные виды открываются уже при спуске к реке Сулак. Вы увидите красоты недоступные обычному обывателю — живописные водопады, стекающие с гребней скал, которые называют Аватаром из-за фантастического вида как в фильме. Посещение комплекса пещер «Нохъо» (с. Ново Зубутли), увидеть которые можно только пройдя по навесному мосту над рекой. Важная информация: Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно) • запрещено распитие спиртных напитков во время тура • также нельзя брать с собой животных • С собой рекомендуется взять удобная обувь, головной убор, солнцезащитный крем, наличные средства, вода, перекус. Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чиркейское водоранилище
- Смотровая «Тещин Язык»
- Смотровая Ветрополигон
- Форелевое хозяйство «Главрыба»
- База «Исток»
- Пещера «Нохъо»
- Бархан «Сарыкум»
Что включено
- Транспорт (туда и обратно)
- Услуги гида-проводника
Что не входит в цену
- Обед (700р-800р//чел.)
- Вход на бархан Сарыкум (250р//чел.)
- Вход в пещеру «Нохъо» (500-700р//чел)
- Катер по водохранилищу (5000р вместимость 10 чел.)
- Катер по каньону (15000р вместимость 10 чел.) дети от 7 лет
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Махачкала, из любой удобной точки
Завершение: Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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