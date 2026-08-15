Что вас ожидает: Тур по Сулакскому каньону Сулакский каньон — самый глубокий в Дагестане и один из самых глубоких в мире. Невероятные виды открываются уже при спуске к реке Сулак. Вы увидите красоты недоступные обычному обывателю — живописные водопады, стекающие с гребней скал, которые называют Аватаром из-за фантастического вида как в фильме. Посещение комплекса пещер «Нохъо» (с. Ново Зубутли), увидеть которые можно только пройдя по навесному мосту над рекой. Важная информация: Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:

не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно) • запрещено распитие спиртных напитков во время тура • также нельзя брать с собой животных • С собой рекомендуется взять удобная обувь, головной убор, солнцезащитный крем, наличные средства, вода, перекус. Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.