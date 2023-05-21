Приключение для любителей адреналина: зиплайн на экскурсии на катере в Махачкале
Кавказ раскроется перед вами во всем своем многообразии и красоте.
Природные чудеса, величественные горные пейзажи, уникальные природные образования и незабываемые впечатления — все это станет вашим спутником в этом удивительном путешествии.
Природные чудеса, величественные горные пейзажи, уникальные природные образования и незабываемые впечатления — все это станет вашим спутником в этом удивительном путешествии.
Ближайшие даты:
21
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22
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Черкесское водохранилище
- Черкесское ГЭС
- Смотровая "Тешин язык"
- Главная смотровая Сулакский каньон селение Зубутли
- Пещера" Нохъо"
- Подвесной мост
- Форелевое хозяйство" Глав рыбы"
- Песчаная гора бархан "Сарыкум"
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Откроем для себя чудеса Дагестана вместе.
- Наши первые шаги ведут на берег Чиркейского водохранилища. Скользя по его волнам на катере, мы погрузимся в атмосферу свободы и неповторимой красоты окружающей природы. Ветерок будет ласкать наши лица, а водные просторы окутывать нас миром спокойствия и умиротворения. Следующая остановка — Сулакский каньон. Возвышаясь над ним, мы ощутим его грандиозность и величие. Панорамные виды, раскинувшиеся перед нами, оставят незабываемое впечатление в наших сердцах. Это место, где природа сливается с грандиозными горными пейзажами, оставляя нас безмолвными от величия окружающего.
- Продолжим наше путешествие, пройдя по пескам бархана Сарыкум. Мы ощутим мощь и красоту этого природного феномена, наслаждаясь его песчаными дюнами, где каждый шаг создаст новую картины неповторимой природы. Аппетит придется по вкусу, когда мы насладимся вкусной свежевыловленной форелью, приготовленной на углях. Ее нежное мясо и аромат запаха горящего дерева создадут волшебное сочетание вкусов, погружая нас в настоящий кулинарный рай.
- А для любителей адреналина у нас есть другая радость — зиплайн. Почувствуйте ветер в волосах и адреналин в крови, прокатившись на высокой скорости по воздушной тросовой дорожке. Ваши сердца будут биться в такт с ритмом приключения, а улыбки на лицах будут неподдельными.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- По договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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