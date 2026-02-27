А вы знали, что в Дагестане есть настоящая Страна башен? С нами вы отправитесь в горные села Гоор и Кахиб. Мы побываем там, где древняя архитектура становится продолжением гор.
В Старом Кахибе вы увидите искусную каменную кладку, сторожевые башни с петроглифами и тайные подземные ходы, а древний Гоор встретит нас двумя величественными башнями на краю пропасти.
Описание экскурсииГимринский тоннель и Гимринская башня Удобно усевшись в комфортном микроавтобусе, заезжаем в знаменитый Гимринский тоннель. Строили его долго, и вроде обычный тоннель. Но сам факт, что ты покоряешь гору, проезжая сквозь неё, расправляет плечи. Добираемся до Гимринской башни. Она встретится не раз на наших маршрутах. Но эмоции от новых встреч будут становиться похожими на радугу. Ирганайское водохранилище Ирганайское водохранилище — это зеркальная гладь воды, исчерченная отражением горных вершин. Здесь царит другая реальность привычного Дагестана. Смешение цвета и фактур дарит совсем новые эмоции. Кахиб — сердце тура Путь к нему лежит через секретную тропу, которую поможет обнаружить наш гид. А если мы будем полны сил (ПООБЕДАВ… …), то можем сделать крюк через мост и овраги. Багдаб, а именно так звался когда-то Кахиб, был местом популярным на Кавказе. А главной особенностью была его неприступность. Дозорные башни, построенные в 8-10 веках крепко держали оборону. Мы даже можем попробовать поискать подземные ходы между домами. Говорят, их специально строили для безопасного передвижения при набегах. Гоор – младший брат Дагестана Ведь село часто называют «Страной башен». Из семи башен остались только две. И самое примечательное в них — это архитектура. Потому что строились они с соблюдением зеркальной симметрии. Убедиться в этом сможем на экскурсии в Гооре. А ещё здесь своя версия знаменитого «Языка тролля». Коленки конечно здорово трясутся, но зато фотогалерея заполнена! Организационные детали: Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании. Важная информация: Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее, чем за 1 день до начала экскурсии. После бронирования организатор свяжется с вами и сообщит все детали.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гимринский тоннель
- Гоор
- Кахиб
- Датунский храм
Что включено
- Транспорт (туда и обратно)
- Услуги гида
- Обед (в зависимости от выбранной опции)
- Трансфер до Гоора и Кахиба
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед (в зависимости от выбранной опции)
Место начала и завершения?
Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкала
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее
- Чем за 1 день до начала экскурсии. После бронирования организатор свяжется с вами и сообщит все детали
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 361 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
27 фев 2026
Началось всё с того, что накануне нас попросили внести предоплату (хотя была пометка-оплата на месте) и поменяли место сбора, предупредив, что будет только 4 чел, включая нас двоих. Когда приехали
М
Мария
11 фев 2026
Очень понравилась экскурсия)
Гид и он же водитель Гарун просто великолепный, рассказал просто все, было очень интересно, помогал сделать классные фотографии ❤
Огромное спасибо, было супер
10/10 рекомендую
А
Анна
9 янв 2026
Прекрасное путешествие. Локации восхищают своей атмосферой. Прекрасная работа гида Будуна. Очень отзывчивый и интеллигентный молодой человек. Знающий историю и великолепно преподносящий её экскурсантам.
М
Маргарита
16 дек 2025
Лучший гид! Спасибо Марат 💫 всё супер 🔥
А
Алсу
14 дек 2025
Все прошло замечательно)) влюбилась в Дагестан😍😍😍
Л
Лариса
24 ноя 2025
Отличная экскурсия, очень красивые локации. Были в ноябре, погода солнечная, туристов практически нет, можно насладиться красотой ландшафта в полной мере. Трансфер - комфортный легковой автомобиль, всего 4 туриста. Водитель рассказывал интересно, угощал горячим лавашем с сыром. Еще и выступал в роли фотографа. Очень вкусный обед - национальные блюда. Рекомендую для посещения.
И
Ирина
23 ноя 2025
Всё очень понравилось. Компетентный гид, отвечал на все вопросы. Интересные локации и вкусный обед. Благодарю
О
Оксана
18 ноя 2025
Спасибо огромное экскурсоводу Будун 🙏🏻!
Добрый, внимательный, великолепно знающий историю. Водители также очень внимательные.
И в общем ваше организация «Спутник», давно с вами, и всегда все идеально 👌Спасибо!
К
Кира
18 ноя 2025
Спасибо за прекрасную экскурсию! У на был гид Будун 👍🏻 Все было организовано очень хорошо, гид интересно рассказывал про историю, окрестности. Видно, что он настоящий профессионал!
Экскурсия классная, локации супер!
Н
Наталья
8 ноя 2025
Огромное спасибо нашему гиду-водителю Абакару за интересные истории о всех локациях, шикарную фотосессию. Кухня-это, вообще, отдельная история. Накормят, как говорят по-русски, от пуза. Отдельное спасибо за истории народов Кавказа. Удивительные люди и доброжелательная атмосфера. Есть повод вернуться снова.
А
Алексей
8 ноя 2025
Шикарная экскурсия, классные локации, интересный гид, комфортный транспорт, вкусный обед!
Е
Елена
8 ноя 2025
Экскурсия очень красивая и интересная, но и страшная одновременно. С непривычки ходить по узким тропинкам на отвесном склоне захватывает дух, тк нет никакого ограждения, а люди в пожилом возрасте или
Т
Татьяна
5 ноя 2025
Это моя завершающая экскурсия по Дагестану. В третий раз увидела уже полюбившееся место - Ирганайское водохранилище. Красивая локация, чудесные виды.
В заброшенный аул Старый Кахиб я решила прокатиться на открытом фуникулёре,
Д
Диана
30 окт 2025
Шикарная экскурсия, гид и водитель в одном лице был очарователен) С ним было интересно, весело и комфортно в дороге, большое спасибо 🫶 Локации превзошли все ожидания по своей красоте и захватывающим видам)всем рекомендую 👍🏽
Ю
Юлия
26 окт 2025
Покупали экскурсию не совсем понимая куда поедим и что увидел. Увиденное превзошло все ожидания, перед нами открылись горные красоты, которые не передать словами. Это должен увидеть каждый. Благодаря професианализму гиду Шамилю и водителя Арсена, вся экскурсия прошла на одном дыхании, что не хотелось растоваться. Огромное им спасибо, они мастера своего дела.
