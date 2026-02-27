Описание Фото Отзывы Ответы на вопросы А вы знали, что в Дагестане есть настоящая Страна башен? С нами вы отправитесь в горные села Гоор и Кахиб. Мы побываем там, где древняя архитектура становится продолжением гор.



В Старом Кахибе вы увидите искусную каменную кладку, сторожевые башни с петроглифами и тайные подземные ходы, а древний Гоор встретит нас двумя величественными башнями на краю пропасти. 4.9 361 отзыв

Групповая экскурсия Оценка и отзывы 361 отзыв Длитель­ность более 12 часов Размер группы 1-20 человек На чём проводится На автобусе 3400 ₽ за человека

Описание экскурсии Гимринский тоннель и Гимринская башня Удобно усевшись в комфортном микроавтобусе, заезжаем в знаменитый Гимринский тоннель. Строили его долго, и вроде обычный тоннель. Но сам факт, что ты покоряешь гору, проезжая сквозь неё, расправляет плечи. Добираемся до Гимринской башни. Она встретится не раз на наших маршрутах. Но эмоции от новых встреч будут становиться похожими на радугу. Ирганайское водохранилище Ирганайское водохранилище — это зеркальная гладь воды, исчерченная отражением горных вершин. Здесь царит другая реальность привычного Дагестана. Смешение цвета и фактур дарит совсем новые эмоции. Кахиб — сердце тура Путь к нему лежит через секретную тропу, которую поможет обнаружить наш гид. А если мы будем полны сил (ПООБЕДАВ… …), то можем сделать крюк через мост и овраги. Багдаб, а именно так звался когда-то Кахиб, был местом популярным на Кавказе. А главной особенностью была его неприступность. Дозорные башни, построенные в 8-10 веках крепко держали оборону. Мы даже можем попробовать поискать подземные ходы между домами. Говорят, их специально строили для безопасного передвижения при набегах. Гоор – младший брат Дагестана Ведь село часто называют «Страной башен». Из семи башен остались только две. И самое примечательное в них — это архитектура. Потому что строились они с соблюдением зеркальной симметрии. Убедиться в этом сможем на экскурсии в Гооре. А ещё здесь своя версия знаменитого «Языка тролля». Коленки конечно здорово трясутся, но зато фотогалерея заполнена! Организационные детали: Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании. Важная информация: Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее, чем за 1 день до начала экскурсии. После бронирования организатор свяжется с вами и сообщит все детали.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Гимринский тоннель

Гоор

Кахиб

Датунский храм Что включено Транспорт (туда и обратно)

Услуги гида

Обед (в зависимости от выбранной опции)

Трансфер до Гоора и Кахиба Что не входит в цену Личные расходы

Место начала и завершения? Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкала Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 13 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.

Чем за 1 день до начала экскурсии. После бронирования организатор свяжется с вами и сообщит все детали