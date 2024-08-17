Мы встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале, покажем все главные достопримечательности столицы Дагестана и отвезём в отель. Так вы сможете полноценно познакомиться с городом уже в первый день путешествия. А ещё получить о нём много интересной информации. Мы расскажем о прошлом Махачкалы и её современных достижениях.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Описание трансфер
Мы встретим вас в аэропорту с именной табличкой, поможем с багажом, на комфортабельном автомобиле довезём до центра и покажем главные места Махачкалы:
- Старый город
- Центральную площадь
- Рынок
- Вейнерский парк
- Джума-мечеть
- Смотровую площадку на горе Тарки-Тау
Мы расскажем, кем и когда был основан город, как он развивался, какие важные события здесь происходили и какие у Махачкалы планы на будущее. После экскурсии можем отвезти вас в отель или обратно в аэропорт или на вокзал.
Организационные детали
Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы одежда соответствовала дресс-коду, принятому в Дагестане: недопустимы открытые живот, плечи и руки, короткие юбки (выше колена) для женщин и шорты для мужчин. Эти правила касаются и детей старше 12 лет
- Мечеть в летний период открыта для посещения после 13:00
- Экскурсия проходит на автомобиле Skoda Octavia или транспорте класса не ниже
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту или на ж/д вокзале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Осман — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 1363 туристов
Здравствуйте уважаемые гости нашего горного края. Меня зовут Осман. В моей команде — Абдурахман, Саид и Амир, все мы являемся коренными жителями нашей республике и не понаслышке знаем обо всехЗадать вопрос
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