Мы встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале, покажем все главные достопримечательности столицы Дагестана и отвезём в отель. Так вы сможете полноценно познакомиться с городом уже в первый день путешествия. А ещё получить о нём много интересной информации. Мы расскажем о прошлом Махачкалы и её современных достижениях.

Описание трансфер

Мы встретим вас в аэропорту с именной табличкой, поможем с багажом, на комфортабельном автомобиле довезём до центра и покажем главные места Махачкалы:

Старый город

Центральную площадь

Рынок

Вейнерский парк

Джума-мечеть

Смотровую площадку на горе Тарки-Тау

Мы расскажем, кем и когда был основан город, как он развивался, какие важные события здесь происходили и какие у Махачкалы планы на будущее. После экскурсии можем отвезти вас в отель или обратно в аэропорт или на вокзал.

Организационные детали

Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы одежда соответствовала дресс-коду, принятому в Дагестане: недопустимы открытые живот, плечи и руки, короткие юбки (выше колена) для женщин и шорты для мужчин. Эти правила касаются и детей старше 12 лет