Первый день

Знакомство начнём уже в аэропорту Махачкалы. Просторный минивэн отвезёт вас на ужин, неспешно знакомя с улицами дагестанской столицы. Кафе «ИНТ» славится своей разнообразной кухней, вобрав самые яркие дагестанские блюда.

Направляясь в бизнес-отель «Сарыкум» прогуляемся по знаменитому бархану. В его честь и назван отель. После — заселение в гостиницу и свободный вечер в СПА зоне.

Второй день

Первой нас встретит Гимринская башня. Она молчаливо напоминает о шамилевских временах. И хотя эта башня восстановлена энтузиастами, её историческая ценность не уменьшается. Далее нас ждёт другое измерение. Так часто говорят об Ирганайском водохранилище. Наверно это зеркальная гладь воды, в которой отражаются горные вершины, создаёт такое впечатление.

Кахиб — сердце тура. Путь к нему лежит через секретную тропу, которую поможет обнаружить наш гид. После обеда в гостевом доме, с новыми силами сможем сделать крюк через мост и овраги. В Кахибе так много мест, где хочется восхищаться, что советуем расходовать впечатления рационально. Гоор — это, пожалуй, младший брат Дагестана. Ведь село часто называют «Страной башен». Из семи башен остались только две. И самое примечательное в них — это архитектура.

После ужина в местном кафе мы возвращаемся в отель, наполненные разнообразными впечатлениями.

Третий день

Первой нас встретит Миатлинская ГЭС. Заворожённые вы будете стоять и удивляться тому, как предельно живописно рукотворная плотина вписалась в окружающий горный пейзаж.

После небольшого джиппинга лучшим будет прогулка по Сулакскому каньону на катере! Быстрая прогулка на катере по самому глубокому каньону Европы — 1920 метров, протяженностью 53 км, по лазурной, как на Мальдивах, водной глади. Знатный обед в дагестанском стиле ждёт вас на традиционной фазенде с персиковым садом. Верхняя смотровая площадка Сулакского каньона — «вишенка на торте» тура. Отсюда открываются лучшие виды на лазурные воды реки Сулак.

Организационные детали: