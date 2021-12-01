В Дагестан влюбляются навсегда за три дня

В группе
до 20 чел.
В Дагестан влюбляются навсегда за три дня.

Потому что они пройдут в самых впечатляющих локациях горного края.

Удивительный и полный древних тайн Кахиб, дагестанский вариант знаменитого «Языка Тролля» и бескрайние горизонты Сулакского каньона на самой высокой его точке.

И всё это с комфортным проживанием и классным обслуживанием.
Тур выходного дня
Тур выходного дня
Тур выходного дня
Тур выходного дня
Тур выходного дня
Тур выходного дня

Что вы увидите 🤩

  • Сулакский каньон
  • Миатлинская ГЭС
  • Гоор
  • Кахиб
  • Ирганайское водохранилище
  • Гимринская башня
  • Гимринский тоннель
  • Сарыкум
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Первый день

Знакомство начнём уже в аэропорту Махачкалы. Просторный минивэн отвезёт вас на ужин, неспешно знакомя с улицами дагестанской столицы. Кафе «ИНТ» славится своей разнообразной кухней, вобрав самые яркие дагестанские блюда.
Направляясь в бизнес-отель «Сарыкум» прогуляемся по знаменитому бархану. В его честь и назван отель. После — заселение в гостиницу и свободный вечер в СПА зоне.

Второй день

Первой нас встретит Гимринская башня. Она молчаливо напоминает о шамилевских временах. И хотя эта башня восстановлена энтузиастами, её историческая ценность не уменьшается. Далее нас ждёт другое измерение. Так часто говорят об Ирганайском водохранилище. Наверно это зеркальная гладь воды, в которой отражаются горные вершины, создаёт такое впечатление.
Кахиб — сердце тура. Путь к нему лежит через секретную тропу, которую поможет обнаружить наш гид. После обеда в гостевом доме, с новыми силами сможем сделать крюк через мост и овраги. В Кахибе так много мест, где хочется восхищаться, что советуем расходовать впечатления рационально. Гоор — это, пожалуй, младший брат Дагестана. Ведь село часто называют «Страной башен». Из семи башен остались только две. И самое примечательное в них — это архитектура.
После ужина в местном кафе мы возвращаемся в отель, наполненные разнообразными впечатлениями.

Третий день

Первой нас встретит Миатлинская ГЭС. Заворожённые вы будете стоять и удивляться тому, как предельно живописно рукотворная плотина вписалась в окружающий горный пейзаж.
После небольшого джиппинга лучшим будет прогулка по Сулакскому каньону на катере! Быстрая прогулка на катере по самому глубокому каньону Европы — 1920 метров, протяженностью 53 км, по лазурной, как на Мальдивах, водной глади. Знатный обед в дагестанском стиле ждёт вас на традиционной фазенде с персиковым садом. Верхняя смотровая площадка Сулакского каньона — «вишенка на торте» тура. Отсюда открываются лучшие виды на лазурные воды реки Сулак.

Организационные детали:

  • Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.

Ответы на вопросы

Что входит
  • комфортабельный транспорт
  • национальная еда
  • услуги гида-проводника
  • проживание в гостинице
  • встреча в аэропорту в национальных костюмах и со сладостями
  • мастер-классы
  • подарок каждому туристу
  • прогулка на катере
  • входные билеты
  • местный джиппинг
Что не входит
  • личные расходы туриста
Место начала и завершения?
Аэропорт Махачкалы
Когда и сколько длится
Когда: Начало в пятницу в 13:00
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Подробная информация при бронировании. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке.
  • Не забудьте взять паспорт или другой документ, удостоверяющий личность!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Начало в пятницу в 13:00

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