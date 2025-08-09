Мы расскажем вам о религиозной жизни и покажем знаковые места республики. Вы зайдёте в роскошные мечети, которые построены в разных архитектурных стилях. В нашей программе — «Сердце Чечни», «Сердце матери» и «Гордость мусульман». В Грозном полюбуетесь панорамными видами города со смотровых площадок. А также попробуете местную кухню и узнаете о развитии региона.

Описание экскурсии

Город Аргун

И его символ — мечеть «Сердце матери». Мы покажем вам архитектурные чудеса мечети, построенной в современном стиле хай-тек, с 55-метровыми минаретами и огромной люстрой-полумесяцем. Расскажем о нюансах её строительства и о том, кому она посвящена.

Город Грозный

Современные здания плюс традиционное зодчество создают неповторимый колорит города. На обзорной экскурсии вы посетите мечеть «Сердце Чечни» и храм Михаила Архангела, возведённый в 19 веке. Подниметесь на смотровую бизнес-центра «Грозный-Сити» и посмотрите на городские кварталы с ещё одного ракурса — площадки «Лестница в небеса».

Город Шали

Мечеть «Гордость мусульман» — самая большая в Европе. Вы услышите, почему её название соответствует действительности. Увидите изумительный белоснежный шедевр с мраморными стенами. Узнаете о её особенностях и прогуляетесь по живописному парку.

Примерный тайминг экскурсии:

дорога от Махачкалы до Аргуна — 2 часа

время в Аргуне — от 30 мин. до 1 часа

дорога из Аргуна до Грозного — 30 мин.

в Грозном проведём — около 3–4 часов

дорога из Грозного до Шали — 30 мин.

в Шали — от 30 мин. до 1 часа

дорога из Шали до Махачкалы — 2,5 ч.

Организационные детали