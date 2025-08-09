Мои заказы

В Чечню из Махачкалы: Аргун, Грозный и Шали. Групповая экскурсия

Посетить три чеченских города и увидеть их основные достопримечательности за один день
Мы расскажем вам о религиозной жизни и покажем знаковые места республики. Вы зайдёте в роскошные мечети, которые построены в разных архитектурных стилях. В нашей программе — «Сердце Чечни», «Сердце матери» и «Гордость мусульман». В Грозном полюбуетесь панорамными видами города со смотровых площадок. А также попробуете местную кухню и узнаете о развитии региона.
5
1 отзыв
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Город Аргун

И его символ — мечеть «Сердце матери». Мы покажем вам архитектурные чудеса мечети, построенной в современном стиле хай-тек, с 55-метровыми минаретами и огромной люстрой-полумесяцем. Расскажем о нюансах её строительства и о том, кому она посвящена.

Город Грозный

Современные здания плюс традиционное зодчество создают неповторимый колорит города. На обзорной экскурсии вы посетите мечеть «Сердце Чечни» и храм Михаила Архангела, возведённый в 19 веке. Подниметесь на смотровую бизнес-центра «Грозный-Сити» и посмотрите на городские кварталы с ещё одного ракурса — площадки «Лестница в небеса».

Город Шали

Мечеть «Гордость мусульман» — самая большая в Европе. Вы услышите, почему её название соответствует действительности. Увидите изумительный белоснежный шедевр с мраморными стенами. Узнаете о её особенностях и прогуляетесь по живописному парку.

Примерный тайминг экскурсии:

  • дорога от Махачкалы до Аргуна — 2 часа
  • время в Аргуне — от 30 мин. до 1 часа
  • дорога из Аргуна до Грозного — 30 мин.
  • в Грозном проведём — около 3–4 часов
  • дорога из Грозного до Шали — 30 мин.
  • в Шали — от 30 мин. до 1 часа
  • дорога из Шали до Махачкалы — 2,5 ч.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билет на площадку «Грозный-Сити» — 200 руб. /чел., билет на смотровую площадку «Лестница в небеса» — 200 руб. /чел., обед по желанию — 500–700 руб. /чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

ежедневно в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Тимур
Тимур — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 2192 туристов
Я — действующий аттестованный инструктор-проводник по пешеходному туризму 1 категории в Федерации спортивного туризма. Окончил Дагестанский государственный университет, факультет юриспруденции. Также прошёл профессиональную переподготовку по двум специальностям — «Гид» и
«Инструктор-проводник по пешеходному туризму», и получил сертификат, подтверждающий право оказывать первую доврачебную помощь. Я стремлюсь к тому, чтобы мои программы были максимально безопасны и комфортны для вас. Все маршруты — авторские, лично пройденные мной, и поэтому они не похожи на типовые. Тайминг гибкий: мы проводим на локации столько времени, сколько нужно группе. Дагестан — это то самое место, которое должен посетить каждый. Он влюбляет в себя буквально с первых минут своей уникальностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Светлана
Светлана
9 авг 2025
Экскурсия не состоялась по причине недобора группы, и узнала я об этом,позвонив сама! А так приехала бы на точку собора и уехала «не солоно хлебавши»! Правда,надо отдать должное Тимуру: он
меня «пристроил» на подобную,и даже более событийную экскурсию. Я одна,и местечко мне нашлось! А будь я с семьей?!

Сразу, с налета, я настоятельно рекомендую туристам Нурава!
Высочайший профессионализм, умение и желание сделать экскурсию максимально насыщенной, познавательной, комфортной, корректировка в случаях форс-мажора, так в моем случае-это
аномальная жара, свыше 40! Потрясающее чувство юмора и самоирония, подкупающая раз и
навсегда! Выбор не просто красивой локации для всех, но еще и индивидуальная съемка тебя лично в самом беспроигрышным варианте! Хобби Мурава-это просто подарок нам, туристам! Особенно путешествующим в одиночку, как я. Коммуникабельный и приятный в общении молодой человек!

