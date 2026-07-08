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Яркие краски Дагестана - из Махачкалы

Водопад Тобот, урбечные мастерские и тайны Каменной чаши: день среди лучших пейзажей Кавказа
Представьте: вы стоите на краю обрыва высотой 2000 метров над уровнем моря. Перед вами открывается бескрайний простор, а вниз срывается мощный поток воды. Это не сцена из фильма — это водопад Тобот, одно из самых впечатляющих природных чудес Дагестана.

Вы увидите его своими глазами, а ещё посетите Каменную чашу, познакомитесь с древней историей Аварского ханства и полюбуетесь Ирганайским водохранилищем.
5
2 отзыва
Яркие краски Дагестана - из Махачкалы
Яркие краски Дагестана - из Махачкалы
Яркие краски Дагестана - из Махачкалы

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Махачкалы

Стартуем рано, чтобы увидеть максимум. По дороге — красивые виды и рассказы гида о маршруте, традициях, истории и жизни горцев.

10:00 — Гимринский тоннель

Проедем через самый длинный автотоннель России.

10:30 — Ирганайское водохранилище

Остановимся у бирюзовой воды среди гор. Сварим кофе, погуляем, сделаем фото.

12:00 — Хунзахское плато и водопад Тобот

Поднимемся на автомобиле на высоту около 2000 м. Вас ждут панорамы ущелий и мощный водопад, срывающийся вниз с обрыва.

13:00 — обед

Знакомство с дагестанской кухней: хинкал, курзе, шашлык — сытно, вкусно, атмосферно.

14:00–15:00 — Матлас и Каменная чаша

Поднимемся в экстрим-парк: здесь — смотровые площадки, горный воздух и, при желании, активности (зиплайн, тарзанка и др.). Затем спустимся в Каменную чашу — тихое, мистическое пространство внутри скал. А после заедем в мастерскую, где готовят урбеч на каменных жерновах.

16:00 — выезд обратно

19:00 — возвращение в Махачкалу

Организационные детали

  • Поедем на минивэне Toyota Alphard
  • Из уважения к местным традициям просим надеть одежду, закрывающую плечи и зону декольте. Шорты и юбки — ниже колен
  • Кофе на смотровой входит в стоимость
  • Отдельно по желанию оплачивается: тарзанка — 7000 ₽ за чел., зиплайн — 1500 ₽ за чел., конная прогулка — 1500 ₽ за чел., прогулка на квадроциклах — 2000 ₽ за чел., обед
  • С вами будет один из гидов-водителей нашей команды

ежедневно в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Али-Гаджи Акушинского
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я дипломированный опытный гид. Стану вашим проводником в путешествии по горам, знаменитым локациям, красивым городам и значимым местам. Гарантирую только приятные эмоции и незабываемые маршруты по лучшим локациям нашей Родины. Работаю с командой.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Анастасия
Обязательно буду рекомендовать Вас друзьям!!! Салман спасибо за то, что сделали эту поездку максимально комфортной, Экскурсия оставила только приятные впечатления! 🤩
Обязательно буду рекомендовать Вас друзьям!!! Салман спасибо за то, что сделали эту поездку максимально комфортной, Экскурсия
Обязательно буду рекомендовать Вас друзьям!!! Салман спасибо за то, что сделали эту поездку максимально комфортной, Экскурсия
Обязательно буду рекомендовать Вас друзьям!!! Салман спасибо за то, что сделали эту поездку максимально комфортной, Экскурсия
Обязательно буду рекомендовать Вас друзьям!!! Салман спасибо за то, что сделали эту поездку максимально комфортной, Экскурсия
Обязательно буду рекомендовать Вас друзьям!!! Салман спасибо за то, что сделали эту поездку максимально комфортной, Экскурсия
Обязательно буду рекомендовать Вас друзьям!!! Салман спасибо за то, что сделали эту поездку максимально комфортной, Экскурсия
Обязательно буду рекомендовать Вас друзьям!!! Салман спасибо за то, что сделали эту поездку максимально комфортной, Экскурсия
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Анастасия
Маршрут продуман идеально — увидели главное и открыли для себя очень много интересного😍очень позновательно спасибо нашему гиду Салману который сопровождал и Спасибо за терпение и готовность ответить на миллион вопросов☺️ Темп экскурсии комфортный, успевали и слушать, и фотографировать😍🤗Вы лучшие организаторы и гиды!!!
Маршрут продуман идеально — увидели главное и открыли для себя очень много интересного😍очень позновательно спасибо нашему
Маршрут продуман идеально — увидели главное и открыли для себя очень много интересного😍очень позновательно спасибо нашему
Маршрут продуман идеально — увидели главное и открыли для себя очень много интересного😍очень позновательно спасибо нашему
Евгения
Евгения
Ответ организатора:
Спасибо за обратную связь! Мы очень рады что вам понравился тур.
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