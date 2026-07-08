Представьте: вы стоите на краю обрыва высотой 2000 метров над уровнем моря. Перед вами открывается бескрайний простор, а вниз срывается мощный поток воды. Это не сцена из фильма — это водопад Тобот, одно из самых впечатляющих природных чудес Дагестана.
Вы увидите его своими глазами, а ещё посетите Каменную чашу, познакомитесь с древней историей Аварского ханства и полюбуетесь Ирганайским водохранилищем.
Вы увидите его своими глазами, а ещё посетите Каменную чашу, познакомитесь с древней историей Аварского ханства и полюбуетесь Ирганайским водохранилищем.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Махачкалы
Стартуем рано, чтобы увидеть максимум. По дороге — красивые виды и рассказы гида о маршруте, традициях, истории и жизни горцев.
10:00 — Гимринский тоннель
Проедем через самый длинный автотоннель России.
10:30 — Ирганайское водохранилище
Остановимся у бирюзовой воды среди гор. Сварим кофе, погуляем, сделаем фото.
12:00 — Хунзахское плато и водопад Тобот
Поднимемся на автомобиле на высоту около 2000 м. Вас ждут панорамы ущелий и мощный водопад, срывающийся вниз с обрыва.
13:00 — обед
Знакомство с дагестанской кухней: хинкал, курзе, шашлык — сытно, вкусно, атмосферно.
14:00–15:00 — Матлас и Каменная чаша
Поднимемся в экстрим-парк: здесь — смотровые площадки, горный воздух и, при желании, активности (зиплайн, тарзанка и др.). Затем спустимся в Каменную чашу — тихое, мистическое пространство внутри скал. А после заедем в мастерскую, где готовят урбеч на каменных жерновах.
16:00 — выезд обратно
19:00 — возвращение в Махачкалу
Организационные детали
- Поедем на минивэне Toyota Alphard
- Из уважения к местным традициям просим надеть одежду, закрывающую плечи и зону декольте. Шорты и юбки — ниже колен
- Кофе на смотровой входит в стоимость
- Отдельно по желанию оплачивается: тарзанка — 7000 ₽ за чел., зиплайн — 1500 ₽ за чел., конная прогулка — 1500 ₽ за чел., прогулка на квадроциклах — 2000 ₽ за чел., обед
- С вами будет один из гидов-водителей нашей команды
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Али-Гаджи Акушинского
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я дипломированный опытный гид. Стану вашим проводником в путешествии по горам, знаменитым локациям, красивым городам и значимым местам. Гарантирую только приятные эмоции и незабываемые маршруты по лучшим локациям нашей Родины. Работаю с командой.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Обязательно буду рекомендовать Вас друзьям!!! Салман спасибо за то, что сделали эту поездку максимально комфортной, Экскурсия оставила только приятные впечатления! 🤩
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Маршрут продуман идеально — увидели главное и открыли для себя очень много интересного😍очень позновательно спасибо нашему гиду Салману который сопровождал и Спасибо за терпение и готовность ответить на миллион вопросов☺️ Темп экскурсии комфортный, успевали и слушать, и фотографировать😍🤗Вы лучшие организаторы и гиды!!!
Евгения
Ответ организатора:
Спасибо за обратную связь! Мы очень рады что вам понравился тур.
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