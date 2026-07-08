Представьте: вы стоите на краю обрыва высотой 2000 метров над уровнем моря. Перед вами открывается бескрайний простор, а вниз срывается мощный поток воды. Это не сцена из фильма — это водопад Тобот, одно из самых впечатляющих природных чудес Дагестана. Вы увидите его своими глазами, а ещё посетите Каменную чашу, познакомитесь с древней историей Аварского ханства и полюбуетесь Ирганайским водохранилищем.

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Описание экскурсии

8:00 — выезд из Махачкалы

Стартуем рано, чтобы увидеть максимум. По дороге — красивые виды и рассказы гида о маршруте, традициях, истории и жизни горцев.

10:00 — Гимринский тоннель

Проедем через самый длинный автотоннель России.

10:30 — Ирганайское водохранилище

Остановимся у бирюзовой воды среди гор. Сварим кофе, погуляем, сделаем фото.

12:00 — Хунзахское плато и водопад Тобот

Поднимемся на автомобиле на высоту около 2000 м. Вас ждут панорамы ущелий и мощный водопад, срывающийся вниз с обрыва.

13:00 — обед

Знакомство с дагестанской кухней: хинкал, курзе, шашлык — сытно, вкусно, атмосферно.

14:00–15:00 — Матлас и Каменная чаша

Поднимемся в экстрим-парк: здесь — смотровые площадки, горный воздух и, при желании, активности (зиплайн, тарзанка и др.). Затем спустимся в Каменную чашу — тихое, мистическое пространство внутри скал. А после заедем в мастерскую, где готовят урбеч на каменных жерновах.

16:00 — выезд обратно

19:00 — возвращение в Махачкалу

Организационные детали