Обзорная интерактивная экскурсия по основным достопримечательностям Казбековского района: комплексу «Главрыба» и Сулакскому каньону.
Вы увидите и узнаете много интересного, а также примете участие в мастер-классе по приготовлению чуду — традиционных дагестанских лепёшек.
Вы увидите и узнаете много интересного, а также примете участие в мастер-классе по приготовлению чуду — традиционных дагестанских лепёшек.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсии
Знакомство с природой и культурой Дагестана Экскурсия идеально подходит для первого знакомства с Дагестаном. Вы увидите основные достопримечательности Кавказского района. А также узнаете много интересного об истории и традициях Дагестана:
- какова роль роли татаро-монголов в переселении народов Дагестана;
- какая участь постигла города Хазарии Семендер и Беленджер;
чем знаменит Сулакский каньон и село Старое Зубутли. Гид расскажет вам о гастрономических интересах местных жителей, о строительстве гиганта энергетики Дагестана — Чиркейской ГЭС. В конце вас ждет мастер-класс по приготовлению чуду — традиционных дагестанских лепёшек. Программа экскурсии: 1. Вид на Сары-кумские барханы. Всех интересует вопрос, как появилась песчаная дюна среди гор. 2. Туристический комплекс «Главрыба»: форелевое хозяйство, зоопарк, качели, рестораны, катера. 3. Туристический комплекс «Салатау»:пещеры, подвесные мосты, кафе в каньоне, ресторан «Аварал», фонтаны, фото-зоны. 4. Обед в ресторане «Аварал». Обязательное условие для обеда — участие в мастер-классе по приготовлению чуду. 5. Вид на Сулакский каньон. Посещение локаций в Дубках и у Чиркейского водохранилища. Важная информация:.
чем знаменит Сулакский каньон и село Старое Зубутли. Гид расскажет вам о гастрономических интересах местных жителей, о строительстве гиганта энергетики Дагестана — Чиркейской ГЭС. В конце вас ждет мастер-класс по приготовлению чуду — традиционных дагестанских лепёшек. Программа экскурсии: 1. Вид на Сары-кумские барханы. Всех интересует вопрос, как появилась песчаная дюна среди гор. 2. Туристический комплекс «Главрыба»: форелевое хозяйство, зоопарк, качели, рестораны, катера. 3. Туристический комплекс «Салатау»:пещеры, подвесные мосты, кафе в каньоне, ресторан «Аварал», фонтаны, фото-зоны. 4. Обед в ресторане «Аварал». Обязательное условие для обеда — участие в мастер-классе по приготовлению чуду. 5. Вид на Сулакский каньон. Посещение локаций в Дубках и у Чиркейского водохранилища. Важная информация:.
• чем знаменит Сулакский каньон и село Старое Зубутли. Гид расскажет вам о гастрономических интересах местных жителей, о строительстве гиганта энергетики Дагестана — Чиркейской ГЭС. В конце вас ждет мастер-класс по приготовлению чуду — традиционных дагестанских лепёшек. Программа экскурсии: 1. Вид на Сары-кумские барханы. Всех интересует вопрос, как появилась песчаная дюна среди гор. 2. Туристический комплекс «Главрыба»: форелевое хозяйство, зоопарк, качели, рестораны, катера. 3. Туристический комплекс «Салатау»:пещеры, подвесные мосты, кафе в каньоне, ресторан «Аварал», фонтаны, фото-зоны. 4. Обед в ресторане «Аварал». Обязательное условие для обеда — участие в мастер-классе по приготовлению чуду. 5. Вид на Сулакский каньон. Посещение локаций в Дубках и у Чиркейского водохранилища. Важная информация:
- Возрастное ограничение: 7+ • Экскурсию проводит аттестованный гид-экскурсовод родом из Казбековского района.
- Туристы передвигаются на автомобиле.
- В стоимость экскурсии входят услуги гида, обед и мастер-класс.
- С собой необходимо взять паспорт и наличные деньги для оплаты развлечений и билетов в различные локации..
По понедельникам и субботам в 9:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Туристический комплекс «Главрыба»
- Туристический комплекс «Салатау»
- Сулакский каньон
- Поселок Дубки
- Чиркейское водохранилище
Что включено
- Услуги гида
- Обед
- Мастер-класс по приготовлению чуду
- Билет в Пещеру
Что не входит в цену
- Катание на катере
- Зиплайн
- Развлечения
Место начала и завершения?
Г. Махачкала, проспект Имама Шамиля, д. 73
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам и субботам в 9:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Важная информация
- Возрастное ограничение: 7+
- Экскурсию проводит аттестованный гид-экскурсовод родом из Казбековского района
- Туристы передвигаются на автомобиле
- В стоимость экскурсии входят услуги гида, обед и мастер-класс
- С собой необходимо взять паспорт и наличные деньги для оплаты развлечений и билетов в различные локации
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Махачкалы
Похожие экскурсии из Махачкалы
Индивидуальная
до 4 чел.
Сулакский каньон: незабываемый день в Дагестане
Дружеское путешествие с местным жителем и опытным водителем
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гунибский район: по тропам императора Александра II
Путешествие в Гунибский район - это уникальная возможность увидеть места, которые вдохновляли великих людей. Присоединяйтесь к нам
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер по Дагестану
Индивидуальный трансфер на авто бизнес-класса по Дагестану. Водитель-гид обеспечит комфорт и интересное путешествие
Сегодня в 07:00
Завтра в 06:30
5500 ₽ за всё до 6 чел.