Знакомство с природой и культурой Дагестана Экскурсия идеально подходит для первого знакомства с Дагестаном. Вы увидите основные достопримечательности Кавказского района. А также узнаете много интересного об истории и традициях Дагестана:

какова роль роли татаро-монголов в переселении народов Дагестана;

какая участь постигла города Хазарии Семендер и Беленджер;

чем знаменит Сулакский каньон и село Старое Зубутли. Гид расскажет вам о гастрономических интересах местных жителей, о строительстве гиганта энергетики Дагестана — Чиркейской ГЭС. В конце вас ждет мастер-класс по приготовлению чуду — традиционных дагестанских лепёшек. Программа экскурсии: 1. Вид на Сары-кумские барханы. Всех интересует вопрос, как появилась песчаная дюна среди гор. 2. Туристический комплекс «Главрыба»: форелевое хозяйство, зоопарк, качели, рестораны, катера. 3. Туристический комплекс «Салатау»:пещеры, подвесные мосты, кафе в каньоне, ресторан «Аварал», фонтаны, фото-зоны. 4. Обед в ресторане «Аварал». Обязательное условие для обеда — участие в мастер-классе по приготовлению чуду. 5. Вид на Сулакский каньон. Посещение локаций в Дубках и у Чиркейского водохранилища. Важная информация:.

