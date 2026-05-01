Мои заказы

Дагестан 3 в 1: Дербент, горы и пляжный отдых на берегу Каспия

Увидеть каспийского монстра, побывать на знаменитом Сулакском каньоне и ауле Гамсутль
Дагестан 3 в 1: Дербент, горы и пляжный отдых на берегу КаспияФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Дагестан 3 в 1: Дербент, горы и пляжный отдых на берегу КаспияФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Дагестан 3 в 1: Дербент, горы и пляжный отдых на берегу КаспияФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Тур для тех, кто не привык выбирать: отправиться ли в путешествие по горам и каньонам, делая экстремальные фото над пропастью и любуясь шумными водопадами, или провести отпуск на берегу моря, получая идеальный загар под шёпот волн и крики чаек, а может и вовсе погрузиться в историю края. Совместим приятное с ещё более приятным! Увидим достопримечательности села Гуниб, прогуляемся по аулу-призраку и пройдёмся по старинным магалам Дербента. Побываем в Карадахской теснине, на плато Матлас и на Языке тролля, а ещё заведём приятную традицию — пить кофе, сваренный в турке, в самых живописных местах.

Программа тура по дням

1 день

Сулакский каньон и Бархан Сарыкум

Мы встретим вас в аэропорту Махачкалы или на вокзале и сразу поедем исследовать знаменитую дагестанскую пустыню — Бархан Сарыкум. Вы сделаете эффектные фото на фоне песков, а потом помчим к Сулакскому каньону. Там покатаемся на катерах по реке и посетим лучшие обзорные площадки. Вы сможете покататься на видовых качелях над пропастью и получить заряд ярких эмоций.

После этого пообедаем и посетим закрытую смотровую площадку в поселке Дубки. А ещё вас ждёт знаменитый Тещин язык — скала, очень эффектно смотрящаяся на фотографиях.

Попьем кофе в турке, наслаждаясь видом на Чиркейское водохранилище, и отправимся в Горный Дагестан. Там разместимся на ночь и поужинаем.

Сулакский каньон и Бархан СарыкумСулакский каньон и Бархан СарыкумСулакский каньон и Бархан Сарыкум
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Путешествие по Гунибу и аулу призраку Гамсутлю

Позавтракаем и отправимся на прогулку по заповеднику Верхнего Гуниба. Посетим Царскую поляну и беседку Шамиля, полюбуемся на Гуниб со смотровой площадки и заглянем в краеведческий музей, где проведем фотосессию в национальных костюмах. Вы узнаете историю мемориального комплекса Журавли, а потом пообедаете.
После Гуниба отправимся в аул-призрак Гамсутль, где не осталось ни одного жителя. Вы увидите знаменитые Чохские террасы, масштаб которых впечатляет, и попьете кофе в турке с видом на заброшенный аул.

После такого насыщенного дня поужинаем и отдохнем.

Путешествие по Гунибу и аулу призраку ГамсутлюПутешествие по Гунибу и аулу призраку ГамсутлюПутешествие по Гунибу и аулу призраку Гамсутлю
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Могучие Хунзахские водопады и Каменные чаши

После завтрака отправимся смотреть на подземный Салтинский водопад, а потом на огромный 70-метровый водопад Тобот и Итлятляр. Налюбовавшись мощными потоками воды, пообедаем а потом поедем на плато Матлас — там нас ждут ещё водопады и экстрим парк с тарзанкой и зиплайном.

Выпьем ароматный кофе с видом на ущелье и зайдем в Каменные чаши — место среди нависающих скал. После этого вернемся в гостевой дом на ужин и поделимся впечатлениями от этого дня.

Могучие Хунзахские водопады и Каменные чашиМогучие Хунзахские водопады и Каменные чашиМогучие Хунзахские водопады и Каменные чаши
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Карадахская теснина, башни села Гоор и знаменитый

Завтракаем и едем в Карадахскую теснину — живописное ущелье с нависающими над тобой каменными глыбами.
Затем посетим Грузинский храм Датуна и пообедаем вкуснейшими национальными блюдами. Наевшись, отправимся в старинное село Гоор с его знаменитыми башнями и выпирающими скалами (Языками Тролля) Вы сможете сделать эффектные снимки и пообщаться с гостеприимными местными жителями. По желанию, можно так же сплавится по горной реке на рафте.

Поужинаем и устроим вечер настольных игр — будем играть, общаться и вспоминать самые яркие моменты путешествия.

Карадахская теснина, башни села Гоор и знаменитыйКарадахская теснина, башни села Гоор и знаменитыйКарадахская теснина, башни села Гоор и знаменитый
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Древний Дербент и экраноплан Лунь

Завтракаем, собираем вещи и выезжаем в Дербент. Там посетим знаменитый экраноплан Лунь. Вы узнаете, как этот необычный объект оказался на побережье, а потом погуляете по древней крепости Нарын-Кала.

После обеда осмотрим самую старую мечеть в Европе и поплутаем по колоритным восточным кварталам — магалам. Вы увидите огромный мультимедийный фонтан и насладитесь морскими пейзажами на набережной. После этого мы отвезем вас в аэропорт к вашему рейсу или в Махачкалу, если вы хотите еще остаться в Дагестане.

Древний Дербент и экраноплан ЛуньДревний Дербент и экраноплан ЛуньДревний Дербент и экраноплан Лунь
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Пляжный отдых на берегу моря

После интенсивного горного трипа, это будет релакс день на берегу Каспийского моря, здесь вы сможете позагорать, размять мышцы и искупаться в водах седого Каспия, по желанию можете добрать различные водные активности (прогулка на катере, гидроцикле или сапах).

Пляжный отдых на берегу моряПляжный отдых на берегу моряПляжный отдых на берегу моря
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Пляжный отдых на берегу моря

Программа дня зависит от времени вашего вылета. После завтрака вы можете сразу отправиться в аэропорт или ещё искупаться, полежать на пляже и закупиться сувенирами.

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание 6 ночей, размещение 2-3 местное со всеми условиями
  • Питание по программе (4 завтрака и 5 обедов)
  • Катание на катере по Сулакскому каньону
  • Трансфер из аэропорта и обратно если вы прилетаете и улетаете в день тура
  • Сопровождение гида на всех локациях
  • Входные билеты и туристические сборы на всех локациях по маршруту
  • Кофе-паузы с видом на красивые локации
  • Фотосессии в национальных костюмах
  • Комфортабельные микроавтобусы и минивэны с кондиционером
Что не входит в цену
  • Авиаперелет до Махачкалы и обратно
  • Зиплайн (по желанию)
  • Прогулка на лошадях
  • Сувениры и личные расходы
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Доплата за индивидуальное проведение тура для 2-3 человек: если в группе 2 человека, доплата составит 40% с человека если в группе 3 человека, доплата составит 20% с человека
О чём нужно знать до поездки
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • По запросу экскурсию можно провести для большего количества человек (условия обсуждаются в переписке)
  • Выбирайте удобную обувь, возьмите с собой головной убор и куртку, в горах погода бывает переменчивой
  • Если вас укачивает в дороге, возьмите таблетки от укачивания, например Драмина
  • В летнее время возьмите солнцезащитный крем, у нас достаточно жарко, можете обгореть.
Пожелания к путешественнику

Внешний вид
Следует избегать следующих предметов одежды:
Девушкам:
- юбки и платья выше колена
- обтягивающие джинсы
- глубокое декольте
- вещи из просвечивающих материалов
- кофточки, топы, сарафаны, открывающие плечи
- короткие майки, обнажающие живот
Мужчинам:
- Короткие шорты и майки
Информация для курящих: обращаем ваше внимание, что женщинам следует воздерживаться от курения у всех на виду.

Также предупреждаем, что нахождение на локациях в алкогольном опьянении строго запрещается и может привести к окончанию тура для вас раньше времени. Вечером по приезду в места проживания можете спокойно употребить легкий алкоголь.

Визы
Визы не требуются, Дагестан - это Россия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Ахмед
Ахмед — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Приветствую всех, меня зовут Ахмед Русланович — я ваш личный проводник в величие гор Кавказа. Я родом из горного Дагестана, и уже более 5 лет открываю гостям настоящую душу своего региона
читать дальшеуменьшить

— от древних аулов до захватывающих дух перевалов и каньонов. Мои туры по Дагестану и всему Кавказу — это не просто маршруты, а тщательно продуманные путешествия с характером и атмосферой. Имею собственный комфортный автопарк и команду опытных гидов, которые обеспечат безопасность и высокий уровень сервиса. Моя природная харизма, глубокая эрудиция и чётко поставленная речь, превращают каждую поездку в живую историю. Со мной вы не просто увидите Кавказ — вы почувствуете его силу, традиции и неповторимый дух гор. До встречи на Кавказе!

Тур входит в следующие категории Махачкалы

Похожие туры на «Дагестан 3 в 1: Дербент, горы и пляжный отдых на берегу Каспия»

В объятиях гор Дагестана: красивые места, старинные башни и атмосферные аулы
На машине
5 дней
-
10%
48 отзывов
В объятиях гор Дагестана: красивые места, старинные башни и атмосферные аулы
Изучить древние улицы, крепости и аулы, увидеть подземный водопад и научиться плести ковры
Начало: Махачкала, пр-т. Акушинского 34 с, ресторан «Минар...
Завтра в 08:00
30 мая в 08:00
34 200 ₽38 000 ₽ за человека
Экспресс-путешествие по Дагестану в мини-группе: старинные аулы и горы
На машине
На катере
2 дня
6 отзывов
Экспресс-путешествие по Дагестану в мини-группе: старинные аулы и горы
Увидеть знаменитые места республики, прокатиться на катере по Сулакскому каньону и влюбиться в горы
Начало: Аэропорт Уйташ (Каспийск) или место вашего прожива...
30 мая в 08:00
31 мая в 08:00
18 500 ₽ за человека
От Сулакского каньона до Дербента в мини-группе
На машине
5 дней
-
10%
92 отзыва
От Сулакского каньона до Дербента в мини-группе
Сделать эффектные фото в дагестанской пустыне и узнать историю аула-призрака
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договорённ...
Завтра в 08:00
1 июн в 08:00
33 291 ₽36 990 ₽ за человека
Дагестан 3 в 1: горы, Дербент и пляжный отдых на берегу Каспия в мини-группе
На машине
7 дней
10 отзывов
Дагестан 3 в 1: горы, Дербент и пляжный отдых на берегу Каспия в мини-группе
Увидеть "Каспийского монстра", побывать в "дагестанском Форт Боярде" и селе-призраке
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договорённ...
Завтра в 08:00
1 июн в 08:00
37 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Махачкале
Все туры из Махачкалы
от 49 900 ₽ за человека