Описание тура
Тур для тех, кто не привык выбирать: отправиться ли в путешествие по горам и каньонам, делая экстремальные фото над пропастью и любуясь шумными водопадами, или провести отпуск на берегу моря, получая идеальный загар под шёпот волн и крики чаек, а может и вовсе погрузиться в историю края. Совместим приятное с ещё более приятным! Увидим достопримечательности села Гуниб, прогуляемся по аулу-призраку и пройдёмся по старинным магалам Дербента. Побываем в Карадахской теснине, на плато Матлас и на Языке тролля, а ещё заведём приятную традицию — пить кофе, сваренный в турке, в самых живописных местах.
Программа тура по дням
Сулакский каньон и Бархан Сарыкум
Мы встретим вас в аэропорту Махачкалы или на вокзале и сразу поедем исследовать знаменитую дагестанскую пустыню — Бархан Сарыкум. Вы сделаете эффектные фото на фоне песков, а потом помчим к Сулакскому каньону. Там покатаемся на катерах по реке и посетим лучшие обзорные площадки. Вы сможете покататься на видовых качелях над пропастью и получить заряд ярких эмоций.
После этого пообедаем и посетим закрытую смотровую площадку в поселке Дубки. А ещё вас ждёт знаменитый Тещин язык — скала, очень эффектно смотрящаяся на фотографиях.
Попьем кофе в турке, наслаждаясь видом на Чиркейское водохранилище, и отправимся в Горный Дагестан. Там разместимся на ночь и поужинаем.
Путешествие по Гунибу и аулу призраку Гамсутлю
Позавтракаем и отправимся на прогулку по заповеднику Верхнего Гуниба. Посетим Царскую поляну и беседку Шамиля, полюбуемся на Гуниб со смотровой площадки и заглянем в краеведческий музей, где проведем фотосессию в национальных костюмах. Вы узнаете историю мемориального комплекса Журавли, а потом пообедаете.
После Гуниба отправимся в аул-призрак Гамсутль, где не осталось ни одного жителя. Вы увидите знаменитые Чохские террасы, масштаб которых впечатляет, и попьете кофе в турке с видом на заброшенный аул.
После такого насыщенного дня поужинаем и отдохнем.
Могучие Хунзахские водопады и Каменные чаши
После завтрака отправимся смотреть на подземный Салтинский водопад, а потом на огромный 70-метровый водопад Тобот и Итлятляр. Налюбовавшись мощными потоками воды, пообедаем а потом поедем на плато Матлас — там нас ждут ещё водопады и экстрим парк с тарзанкой и зиплайном.
Выпьем ароматный кофе с видом на ущелье и зайдем в Каменные чаши — место среди нависающих скал. После этого вернемся в гостевой дом на ужин и поделимся впечатлениями от этого дня.
Карадахская теснина, башни села Гоор и знаменитый
Завтракаем и едем в Карадахскую теснину — живописное ущелье с нависающими над тобой каменными глыбами.
Затем посетим Грузинский храм Датуна и пообедаем вкуснейшими национальными блюдами. Наевшись, отправимся в старинное село Гоор с его знаменитыми башнями и выпирающими скалами (Языками Тролля) Вы сможете сделать эффектные снимки и пообщаться с гостеприимными местными жителями. По желанию, можно так же сплавится по горной реке на рафте.
Поужинаем и устроим вечер настольных игр — будем играть, общаться и вспоминать самые яркие моменты путешествия.
Древний Дербент и экраноплан Лунь
Завтракаем, собираем вещи и выезжаем в Дербент. Там посетим знаменитый экраноплан Лунь. Вы узнаете, как этот необычный объект оказался на побережье, а потом погуляете по древней крепости Нарын-Кала.
После обеда осмотрим самую старую мечеть в Европе и поплутаем по колоритным восточным кварталам — магалам. Вы увидите огромный мультимедийный фонтан и насладитесь морскими пейзажами на набережной. После этого мы отвезем вас в аэропорт к вашему рейсу или в Махачкалу, если вы хотите еще остаться в Дагестане.
Пляжный отдых на берегу моря
После интенсивного горного трипа, это будет релакс день на берегу Каспийского моря, здесь вы сможете позагорать, размять мышцы и искупаться в водах седого Каспия, по желанию можете добрать различные водные активности (прогулка на катере, гидроцикле или сапах).
Программа дня зависит от времени вашего вылета. После завтрака вы можете сразу отправиться в аэропорт или ещё искупаться, полежать на пляже и закупиться сувенирами.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание 6 ночей, размещение 2-3 местное со всеми условиями
- Питание по программе (4 завтрака и 5 обедов)
- Катание на катере по Сулакскому каньону
- Трансфер из аэропорта и обратно если вы прилетаете и улетаете в день тура
- Сопровождение гида на всех локациях
- Входные билеты и туристические сборы на всех локациях по маршруту
- Кофе-паузы с видом на красивые локации
- Фотосессии в национальных костюмах
- Комфортабельные микроавтобусы и минивэны с кондиционером
Что не входит в цену
- Авиаперелет до Махачкалы и обратно
- Зиплайн (по желанию)
- Прогулка на лошадях
- Сувениры и личные расходы
- Доплата за 1-местное размещение
- Доплата за индивидуальное проведение тура для 2-3 человек: если в группе 2 человека, доплата составит 40% с человека если в группе 3 человека, доплата составит 20% с человека
О чём нужно знать до поездки
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- По запросу экскурсию можно провести для большего количества человек (условия обсуждаются в переписке)
- Выбирайте удобную обувь, возьмите с собой головной убор и куртку, в горах погода бывает переменчивой
- Если вас укачивает в дороге, возьмите таблетки от укачивания, например Драмина
- В летнее время возьмите солнцезащитный крем, у нас достаточно жарко, можете обгореть.
Пожелания к путешественнику
Внешний вид
Следует избегать следующих предметов одежды:
Девушкам:
- юбки и платья выше колена
- обтягивающие джинсы
- глубокое декольте
- вещи из просвечивающих материалов
- кофточки, топы, сарафаны, открывающие плечи
- короткие майки, обнажающие живот
Мужчинам:
- Короткие шорты и майки
Информация для курящих: обращаем ваше внимание, что женщинам следует воздерживаться от курения у всех на виду.
Также предупреждаем, что нахождение на локациях в алкогольном опьянении строго запрещается и может привести к окончанию тура для вас раньше времени. Вечером по приезду в места проживания можете спокойно употребить легкий алкоголь.