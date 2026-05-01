1 день

Сулакский каньон и Бархан Сарыкум

Мы встретим вас в аэропорту Махачкалы или на вокзале и сразу поедем исследовать знаменитую дагестанскую пустыню — Бархан Сарыкум. Вы сделаете эффектные фото на фоне песков, а потом помчим к Сулакскому каньону. Там покатаемся на катерах по реке и посетим лучшие обзорные площадки. Вы сможете покататься на видовых качелях над пропастью и получить заряд ярких эмоций.

После этого пообедаем и посетим закрытую смотровую площадку в поселке Дубки. А ещё вас ждёт знаменитый Тещин язык — скала, очень эффектно смотрящаяся на фотографиях.

Попьем кофе в турке, наслаждаясь видом на Чиркейское водохранилище, и отправимся в Горный Дагестан. Там разместимся на ночь и поужинаем.

