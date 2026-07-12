Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

от 40 480 ₽ за человека

Описание тура

Дагестан, который останется в памяти надолго

За 5 насыщенных дней вы увидите регион без туристических шаблонов и постановочных картинок. Мы проведем вас по маршруту, который объединяет самые впечатляющие достопримечательности, атмосферные места и локации, о которых знают далеко не все путешественники.

Не с кем поехать в отпуск? Собираем молодежные группы 20–35 лет в Дагестан.

Кто ездит

Обычно 20–35 лет

Большинство приезжают по одному

Группа 8–16 человек

Без детей

Без больших автобусов

Каждый вечер ужины всей компанией

ПОЧЕМУ СТОИТ ПОЕХАТЬ С НАМИ

Это путешествие для тех, кто хочет увидеть настоящий Дагестан, познакомиться с интересными людьми, почувствовать свободу гор, попробовать местную кухню и привезти домой не просто фотографии, а истории, которые будут вспоминаться еще долго.

Каждый день здесь не похож на предыдущий: меняются пейзажи, эмоции, вкусы и впечатления. За несколько дней вы проживете маленькую жизнь, наполненную открытиями, приключениями и моментами, которые невозможно передать через экран.

МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ

Уютное проживание с красивыми видами на горы и водохранилище

Комфортный транспорт на протяжении всего путешествия

Сопровождение опытного гида, который знает регион и его особенности

Оптимальный тайминг без бесконечных переездов и спешки

Максимум впечатлений за 5 дней

Будет все на высшем уровне

За 5 дней вас ждут. Входят все развлечения

15+ красивых локаций;

рафтинг;

прогулка на катере;

SUP-сапы;

конная прогулка;

джипинг;

каньоны;

водопады;

древние аулы;

национальная кухня.

Почему этот тур выбирают

Небольшая группа — комфортно путешествовать.

Большинство участников приезжают по одному.

Максимум активностей за 5 дней.

Без скрытых доплат.

Красивые отели.

Все трансферы уже включены.

Помогаем сделать крутые фото и видео. (Так же видео и фото с дрона)

"Кому НЕ подойдет"

Не подойдет, если любите лежать у бассейна

не готовы к активному отдыху

не хотите вставать рано

Кому подойдет

едете один

едете вдвоем

хотите новых друзей

любите активный отдых

хотите красивые фото

Что вас ждет

Величественные горы и захватывающие панорамы Кавказа Бирюзовые воды рек, водопады и один из самых красивых каньонов России Древние аулы, сохранившие свою историю и неповторимую атмосферу Легендарный бархан Сарыкум — настоящий кусочек пустыни среди гор Крепости, башни и места, где оживает многовековая история Кавказа Национальная кухня Дагестана, домашнее гостеприимство и блюда, вкус которых запомнится надолго Лучшие смотровые площадки и десятки кадров, которые невозможно сделать в городе Комфорт без лишней суеты

Мы продумали маршрут таким образом, чтобы каждый день был насыщенным, но не утомительным.

Добро пожаловать в Дагестан — место, в которое невозможно не влюбиться.