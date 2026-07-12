Описание тура
Дагестан, который останется в памяти надолго
За 5 насыщенных дней вы увидите регион без туристических шаблонов и постановочных картинок. Мы проведем вас по маршруту, который объединяет самые впечатляющие достопримечательности, атмосферные места и локации, о которых знают далеко не все путешественники.
Не с кем поехать в отпуск? Собираем молодежные группы 20–35 лет в Дагестан.
Кто ездит
Обычно 20–35 лет
Большинство приезжают по одному
Группа 8–16 человек
Без детей
Без больших автобусов
Каждый вечер ужины всей компанией
ПОЧЕМУ СТОИТ ПОЕХАТЬ С НАМИ
Это путешествие для тех, кто хочет увидеть настоящий Дагестан, познакомиться с интересными людьми, почувствовать свободу гор, попробовать местную кухню и привезти домой не просто фотографии, а истории, которые будут вспоминаться еще долго.
Каждый день здесь не похож на предыдущий: меняются пейзажи, эмоции, вкусы и впечатления. За несколько дней вы проживете маленькую жизнь, наполненную открытиями, приключениями и моментами, которые невозможно передать через экран.
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ
Уютное проживание с красивыми видами на горы и водохранилище
Комфортный транспорт на протяжении всего путешествия
Сопровождение опытного гида, который знает регион и его особенности
Оптимальный тайминг без бесконечных переездов и спешки
Максимум впечатлений за 5 дней
Будет все на высшем уровне
За 5 дней вас ждут. Входят все развлечения
15+ красивых локаций;
рафтинг;
прогулка на катере;
SUP-сапы;
конная прогулка;
джипинг;
каньоны;
водопады;
древние аулы;
национальная кухня.
Почему этот тур выбирают
Небольшая группа — комфортно путешествовать.
Большинство участников приезжают по одному.
Максимум активностей за 5 дней.
Без скрытых доплат.
Красивые отели.
Все трансферы уже включены.
Помогаем сделать крутые фото и видео. (Так же видео и фото с дрона)
"Кому НЕ подойдет"
Не подойдет, если любите лежать у бассейна
не готовы к активному отдыху
не хотите вставать рано
Кому подойдет
едете один
едете вдвоем
хотите новых друзей
любите активный отдых
хотите красивые фото
Что вас ждет
Величественные горы и захватывающие панорамы Кавказа
Бирюзовые воды рек, водопады и один из самых красивых каньонов России
Древние аулы, сохранившие свою историю и неповторимую атмосферу
Легендарный бархан Сарыкум — настоящий кусочек пустыни среди гор
Крепости, башни и места, где оживает многовековая история Кавказа
Национальная кухня Дагестана, домашнее гостеприимство и блюда, вкус которых запомнится надолго
Лучшие смотровые площадки и десятки кадров, которые невозможно сделать в городе
Комфорт без лишней суеты
Мы продумали маршрут таким образом, чтобы каждый день был насыщенным, но не утомительным.
Добро пожаловать в Дагестан — место, в которое невозможно не влюбиться.
- Дагестан — это место, где вы откроете для себя величественные горы, живописные ущелья и древние традиции. Вы окажитесь среди потрясающих пейзажей, от высоких вершин до уединённых долин, которые оставят незабываемое впечатление. Прогуливаясь по старинным крепостям и горным деревням, почувствуете атмосферу многовековой истории и живую связь с местной культурой. Местная кухня, с её ароматами специй и вкусными блюдами, поразит вас с каждым укусом. А гостеприимство дагестанцев и душевные вечера с музыкой и танцами подарят вам настоящее ощущение уюта и тепла.
Программа тура по дням
Древний Дербент и Экраноплан «Лунь»
Самые яркие моменты путешествия
Дербент, крепость Нарын-Кала, старый город Магалы, Джума-мечеть, национальная кухня, экраноплан «Лунь», Каспийское море.
Как пройдет наш день:
Встреча гостей и начало путешествия
Встреча в Махачкале — в 08:30 (аэропорт, отель или заранее согласованная точка сбора).
Сегодня нас ждёт знакомство с самым южным и одним из древнейших городов России — Дербентом. Этот удивительный город насчитывает более двух тысяч лет истории и по праву считается музеем под открытым небом. Здесь переплелись культуры Востока и Запада, а древние памятники сохранили атмосферу великих эпох.
Крепость Нарын-Кала
Первой точкой нашего маршрута станет легендарная крепость Нарын-Кала — главная историческая достопримечательность Дербента и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Мы прогуляемся по территории древней цитадели, узнаем историю её строительства и стратегическое значение для защиты Великого Шёлкового пути. Со смотровых площадок крепости открываются захватывающие панорамные виды на город, горы и бескрайние воды Каспийского моря.
Старый город Магалы
Далее отправимся в сердце древнего Дербента — старинные кварталы Магалы.
Узкие каменные улочки, старинные дома, древние ворота и особая восточная атмосфера перенесут нас на несколько веков назад. Во время прогулки гид расскажет о жизни горожан, традициях народов Дагестана и богатой истории этого уникального города.
Джума-мечеть
Посетим Джума-мечеть — старейшую мечеть России и одну из древнейших мечетей на территории СНГ.
Это место является важным духовным центром Дагестана и впечатляет своей архитектурой, внутренним убранством и многовековой историей. Во внутреннем дворе мечети растут знаменитые платаны, возраст которых насчитывает несколько столетий.
Национальный обед
После прогулки нас ждёт вкусный национальный обед в одном из лучших заведений города.
Мы познакомимся с традиционной дагестанской кухней, попробуем местные блюда и почувствуем настоящее кавказское гостеприимство.
Экраноплан «Лунь»
После обеда отправимся к одной из самых необычных достопримечательностей Дагестана — легендарному экраноплану «Лунь».
Этот уникальный советский проект получил неофициальное название «Каспийский монстр». Огромный ракетоносец, расположенный прямо на берегу моря, поражает своими размерами и инженерными решениями. Здесь получаются впечатляющие фотографии на фоне Каспия и знаменитого экраноплана.
Каспийское море
Во время поездки нас будут сопровождать живописные виды Каспийского моря — крупнейшего замкнутого водоёма на планете. Мы сделаем остановки для прогулок, отдыха и красивых фотографий на побережье.
Окончание дня
После насыщенной экскурсионной программы отправляемся на размещение в отель.
За ужином поделимся впечатлениями, вспомним самые яркие моменты дня и подготовимся к новым открытиям, которые ждут нас впереди.
Хунзах, Матлас и Мочох - кони, водопады, плато
Самые яркие моменты путешествия
• Цолотлинский каньон • Водопады Тобот и Итляр • Экстрим-парк Матлас • Озеро Мочох • Старинная мельница • Хунзахское плато • Прогулка на лошадях • Сапы
Как пройдет наш день:
В 08:30 мы начинаем день с завтрака в отеле, после чего отправляемся в самое сердце горного Дагестана — Хунзахский район. Сегодня нас ждут величественные каньоны, мощные водопады, живописные горные плато и активный отдых среди потрясающих пейзажей.
Хунзахское плато — панорамы, уходящие за горизонт
Первой остановкой станет легендарное Хунзахское плато — одно из самых красивых мест Дагестана, расположенное на высоте более 1700 метров над уровнем моря. Здесь перед нами откроются бескрайние просторы гор, отвесные скалы и захватывающие виды.
Цолотлинский каньон и водопады Тобот и Итляр — сила природы во всей её красоте
Далее нас ждёт знаменитый Цолотлинский каньон и два самых впечатляющих водопада Дагестана — Тобот и Итляр. Потоки воды срываются с высоких отвесных скал прямо в глубину ущелья, создавая невероятные панорамы и идеальные локации для фотографий. Масштаб этих мест невозможно передать словами — их нужно увидеть своими глазами.
Национальный обед — знакомство с дагестанской кухней
После прогулок нас ждёт обед с блюдами национальной кухни, у местной жительницы где так же мы попробуем по мимо разнообразных блюд, абрикосовую кащу и восстановить силы перед продолжением путешествия.
Старинная мельница — дегустация урбеча
По дороге сделаем остановку у старинной мельницы — уютного уголка, сохранившего атмосферу горного быта и традиционного уклада жизни местных жителей. В ней нам проведут мастер класс по изготовлению урбеча
Экстрим-парк Матлас — эмоции, которые запомнятся надолго
Продолжим маршрут в Матласе — одном из самых живописных уголков горного Дагестана. Здесь горные пейзажи сочетаются с возможностями для активного отдыха.
Для желающих доступны дополнительные развлечения:
полёт на зиплайне над ущельем;
прыжок с тарзанки;
катание на квадроциклах по горным маршрутам.
Конная прогулка — путешествие в ритме гор уже включена в тур
Озеро Мочох — катание на сапах
Завершением дня станет посещение озера Мочох — одного из самых уютных и красивых горных озёр Дагестана. Здесь можно прокатиться на сап-бордах по спокойной зеркальной воде, наслаждаясь тишиной, свежим воздухом и великолепными видами на окружающие горы.
Возвращение в отель
После насыщенного дня, полного ярких впечатлений, красивых видов и новых эмоций, возвращаемся в отель для отдыха и подготовки к следующему путешествию.
Гоор, Язык Тролля, Датуна и рафтинг по горной реке
Самые яркие моменты путешествия
• Рафтинг по горной реке • Гоцатлинское водохранилище • Язык Тролля • Старый Гоор • Древние сторожевые башни • Панорамы горного Дагестана
Как пройдет наш день:
В 08:00 начинаем день с завтрака в отеле, после чего отправляемся навстречу одному из самых ярких приключений нашего путешествия. Сегодня нас ждут бурная горная река, древние аулы, захватывающие дух панорамы и места, которые по праву считаются одними из самых красивых в Дагестане.
Гоцатлинское водохранилище — бирюзовая жемчужина среди гор
Первую остановку сделаем у живописного Гоцатлинского водохранилища. Изумрудная гладь воды, окружённая горными хребтами, создаёт потрясающие пейзажи и дарит отличную возможность сделать красивые фотографии на память.
Рафтинг по горной реке — энергия Кавказа
Далее нас ждёт настоящее приключение — сплав по горной реке. Под руководством опытных инструкторов мы пройдём по бурным участкам реки, почувствуем мощь горной стихии и получим заряд ярких эмоций. Рафтинг станет одним из самых запоминающихся моментов всего путешествия.
Обед у местных жителей — гостеприимство горцев
После активного отдыха нас ждёт домашний обед в гостях у местных жителей. Это возможность не только попробовать блюда национальной кухни, но и почувствовать атмосферу настоящего дагестанского гостеприимства.
Язык Тролля — смотровая площадка над облаками
Продолжим путь к одной из самых известных достопримечательностей Дагестана — Языку Тролля. Этот скальный выступ, нависающий над глубоким ущельем, открывает невероятные виды на горные долины и отвесные скалы. Именно здесь получаются одни из самых впечатляющих фотографий всего тура.
Старый Гоор — аул башен и легенд
Завершением маршрута станет посещение древнего аула Старый Гоор. Когда-то он служил важным оборонительным пунктом, а сегодня привлекает путешественников сохранившимися сторожевыми башнями, старинными каменными постройками и особой атмосферой места, где история оживает среди гор.
Прогуливаясь по узким улочкам древнего поселения, мы узнаем истории этого края и насладимся панорамами, которые открываются с высоты на окружающие ущелья и горные вершины.
Возвращение в отель
После насыщенного дня возвращаемся в отель, где нас ждёт отдых и ужин. Вечером будет время поделиться впечатлениями и ещё раз вспомнить самые яркие моменты этого незабываемого путешествия.
Гамсутль, Салтинский водопад, Чохские террасы
Самые яркие моменты путешествия
• Джиппинг по горным дорогам Дагестана • Салтинский водопад • Смотровая площадка Айвазовского • Чохские террасы • Гунибская ГЭС и арочная плотина • Аул-призрак Гамсутль
Как пройдет наш день:
В 07:30 начинаем день с завтрака в отеле и отправляемся в большое горное путешествие. Сегодня нас ждут захватывающий джиппинг по живописным дорогам Дагестана, уникальные природные памятники, впечатляющие панорамы и одно из самых загадочных мест Кавказа — легендарный Гамсутль.
Джиппинг по горным маршрутам — путешествие с видом на Кавказ
С первых километров начинается настоящее приключение. Мы отправимся по извилистым горным дорогам, проходящим через ущелья, перевалы и высокогорные сёла. За каждым поворотом будут открываться новые панорамы, а сама дорога станет частью ярких впечатлений этого дня.
Салтинский водопад — чудо, скрытое в скалах
Первой остановкой станет знаменитый Салтинский водопад — единственный подземный водопад Дагестана. Чтобы увидеть это природное чудо, мы пройдём по живописному ущелью, ведущему в каменный грот, где поток воды срывается прямо через свод пещеры, создавая удивительную атмосферу силы и первозданной красоты природы.
Гунибская ГЭС и арочная плотина — мощь инженерной мысли
Следующей остановкой станет Гунибская гидроэлектростанция и её знаменитая арочная плотина. На фоне величественных гор это сооружение выглядит особенно впечатляюще и демонстрирует гармоничное сочетание современных технологий и суровой красоты кавказской природы.
Смотровая площадка Айвазовского — горы, вдохновляющие художников
Далее поднимемся на знаменитую смотровую площадку Айвазовского. Отсюда открываются одни из самых красивых видов на горные долины и хребты Дагестана. Сделаем небольшую кофе-паузу, насладимся чистейшим горным воздухом и панорамами, которые хочется рассматривать бесконечно.
Национальный обед
После насыщенной первой половины дня нас ждёт обед, где можно отдохнуть, попробовать блюда местной кухни и набраться сил перед продолжением маршрута.
Чохские террасы — рукотворное чудо среди гор
Продолжим путь к уникальным Чохским террасам. На протяжении многих веков местные жители создавали здесь сельскохозяйственные ступени прямо на горных склонах. Сегодня террасы напоминают огромный природный амфитеатр и считаются одной из самых необычных достопримечательностей региона.
Аул-призрак Гамсутль — путешествие сквозь время
Кульминацией дня станет посещение легендарного аула Гамсутль, расположенного высоко в горах. Это одно из самых известных и атмосферных мест Дагестана, которое часто называют кавказским Мачу-Пикчу.
Поднимаясь по древним тропам к селению, мы увидим потрясающие панорамы горных долин. Каменные дома, сохранившиеся стены, узкие улочки и абсолютная тишина создают ощущение, будто время здесь остановилось много десятилетий назад. Гамсутль оставляет сильные эмоции и становится одним из самых запоминающихся мест всего путешествия.
19:30 — Ужин
После насыщенного дня возвращаемся на ужин, где можно отдохнуть, поделиться впечатлениями и насладиться уютным вечером в кругу группы.
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и пещера «Нохъо»
Самые яркие моменты путешествия
• Чиркейское водохранилище • Сулакский каньон • Катание на катерах по реке Сулак • Пещера Нохъо • Бархан Сарыкум • Возвращение в Махачкалу
Как пройдет наш день:
В 08:00 начинаем заключительный день нашего путешествия с завтрака в отеле. Сегодня нас ждёт встреча с самыми известными природными достопримечательностями Дагестана — величественным Сулакским каньоном и загадочным барханом Сарыкум. Этот день станет ярким финалом нашего путешествия, объединив в себе горы, каньоны, бирюзовые воды и настоящую пустыню среди Кавказских хребтов.
Чиркейское водохранилище — бирюзовое зеркало среди гор
Первую остановку сделаем у крупнейшего водохранилища Северного Кавказа. Чиркейское водохранилище поражает насыщенным бирюзовым цветом воды и живописными горными пейзажами. Здесь нас ждут великолепные виды и возможность сделать одни из самых красивых фотографий всего путешествия.
Сулакский каньон — грандиозное творение природы
Далее отправимся к главной природной жемчужине Дагестана — Сулакскому каньону. Это один из самых глубоких каньонов в мире, чьи отвесные скалы возвышаются на сотни метров над рекой удивительного изумрудного цвета.
Со смотровых площадок перед нами откроются захватывающие панорамы, которые по праву считаются одними из самых впечатляющих на всём Кавказе.
Катание на катерах — навстречу эмоциям
После знакомства с панорамами нас ждёт скоростная прогулка на катерах по водам каньона. Мы пройдём вдоль отвесных скал, почувствуем свежий ветер, увидим величественные горные массивы с совершенно нового ракурса и получим заряд ярких эмоций, который останется в памяти надолго.
Обед на форелевом хозяйстве
После активной части маршрута отправимся на обед в уютное форелевое хозяйство. Здесь можно отдохнуть, насладиться атмосферой природы и попробовать блюда из свежей форели, выращенной в чистейших горных водах.
Пещера Нохъо — новые ракурсы Сулакского каньона
Продолжим путешествие посещением пещеры Нохъо — современного туристического комплекса, расположенного прямо над каньоном. Прогуляемся по подвесным мостам, соединяющим скалы над пропастью, и увидим Сулакский каньон с необычных и захватывающих точек обзора.
Каждый шаг здесь открывает новые панорамы и позволяет ещё раз убедиться в невероятной красоте дагестанской природы.
Бархан Сарыкум — кусочек пустыни среди гор
Финальной точкой маршрута станет знаменитый бархан Сарыкум — крупнейший песчаный бархан Европы. Среди горных пейзажей внезапно появляется настоящий остров пустыни с золотистыми дюнами и бескрайними песчаными склонами.
Это уникальное место создаёт удивительный контраст со всеми локациями, которые мы посетили за время путешествия, и становится красивым завершением знакомства с Дагестаном.
Возвращение в Махачкалу
После насыщенного дня возвращаемся в Махачкалу, сохраняя в памяти самые яркие моменты путешествия: горные вершины, древние аулы, водопады, каньоны и гостеприимство этого удивительного края.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Проживание в отеле (4 ночи)
- Опытный Гид-проводник
- 3-х разовое питание (кроме завтрака в 1-й день и ужина в последний день тура)
- Входные билеты в цитадель Нарын-Кала
- Гид-экскурсовод по цитадели
- Прогулка на катере по реке Сулак
- Катание на лошадках
- Рафтинг (сплав) по горной реке
- Прогулка на Сапах
- Входные билеты на бархан Сарыкум
- Джиппинг до аула Гоор и Гамсутль
- Чай, кофе в красивых местах
- Помощь в выборе отеля, если планируете приехать за сутки до начала тура, или задержаться после тура
- Классные фото и видео на память (видео с дрона)
Что не входит в цену
- Авиа и Жд - билеты до Махачкалы и обратно
- Сувениры и карманные расходы
- Одноместное проживание - 1500 руб. в сутки, при необходимости
- Пещера «Нохъо» - 500 руб. в будни/700 руб. по выходным (если возникнет желание посетить)
- Экстрим развлечение (прыжок с тарзанки - 7000 руб. - 10 000 руб., гигантские качели 5000 руб. с человека, зиплайн - 2000 руб. квадроциклы - 3 000)
О чём нужно знать до поездки
Дорогие гости!
Дагестан активно развивается как туристическое направление, однако важно учитывать особенности путешествия по горным районам. Во время поездок в отдалённые локации связь и мобильный интернет могут работать нестабильно, а привычная городская инфраструктура — магазины с широким ассортиментом товаров, кафе и комфортные санитарные зоны — встречается не везде.
Безопасно ли путешествовать по Дагестану?
Да, Дагестан — гостеприимный и безопасный регион для туристов. Вы можете с комфортом путешествовать как по городам, так и по живописным горным сёлам. Здесь вас ждёт настоящее кавказское гостеприимство: тёплый приём, искреннее общение, богатая национальная кухня и незабываемая атмосфера.
Приезжайте открывать для себя красоту гор, уникальную культуру и традиции этого удивительного края!
Что привезти домой?
Серебряные украшения (серьги, браслет, кольцо);
Папаха, рог, ножи, кинжалы, ковры, посуда;
Магниты, календарики, открытки, кружки, значки и т. п.
Куртки, тапочки, шкуры (из коровы, из овчины);
Урбеч, специи, фрукты, овощи, травяные чаи, специи, варенье мясо и т. п.
Пожелания к путешественнику
Одежда, прежде всего, должна быть удобной, а обувь — на прочной противоскользящей подошве. В поездку необходимо взять теплые вещи (в горах вечером прохладно), сменную обувь, дождевик — все это пригодится при внезапной смене погоды. Обязательны головные уборы от солнца, крем с Spf, солнцезащитные очки. Очки нужны в горах независимо от того, путешествуете зимой или летом.
Дресс-Код
В этом вопросе лучше придерживаться правил посещения мусульманских стран.
Женщинам: Одежда должна быть свободнои, не обтягивать и не быть слишком прозрачнои или короткои. Никаких открытых животов и глубокого декольте. К облегающим джинсам не помешает туника.
Мужчинам: Одежда должна быть свободнои, не обтягивать и не шорты, особенно выше колен, считаются вульгарными. Шорты в у нас носят только дети. Обычные походные штаны будут отличнои заменои.
Гидам, с которыми вы отправитесь в экскурсию, будет комфортнее, если вы одеты скромно.