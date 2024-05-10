Погулять по улочкам города-призрака, увидеть Сулак с воды и с высоты и найти водопад в пещере

Начало: Махачкала, время и место по договорённости

«Заглянете в Салтинскую теснину, где царствует пещерный водопад, и насладитесь панорамами гор и ущелий с водопадами на двух плато — Хунзах и Матлас»