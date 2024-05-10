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Авторский тур
4 дня
Популярное предложение
Путешествие в прошлое на выходные: Тбилиси, Уплисцихе, Гори и Мцхета со стартом в Махачкале
Побродить по пещерному городу, увидеть слияние Куры и Арагви и познакомиться с историей края
Начало: Махачкала, 22:00. Можем забрать вас из Кизилюрта, ...
«Мы побываем в городе, что высечен в скале: здесь были не просто пещеры, но даже театр, храмы и аптека»
13 июня в 21:00
27 июня в 21:00
15 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Топовые места Дагестана только для вас: индивидуальный автотур
Погулять по улочкам города-призрака, увидеть Сулак с воды и с высоты и найти водопад в пещере
Начало: Махачкала, время и место по договорённости
«Заглянете в Салтинскую теснину, где царствует пещерный водопад, и насладитесь панорамами гор и ущелий с водопадами на двух плато — Хунзах и Матлас»
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
60 000₽ за всё до 2 чел.
Авторский тур
4 дня
Дагестан с нового ракурса: необычные горные локации и неожиданные места Махачкалы и Дербента
Побывать в пещерах «Нохъо», пройти по Хрустальному мосту и увидеть подземный водопад
Начало: Аэропорт Махачкалы, до 12:00
«Остановимся на Чиркейском водохранилище, сфотографируем удивительный Сулакский каньон и по подвесному мосту доберёмся до пещер «Нохъо»»
13 июня в 12:00
20 июня в 12:00
37 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Путешествие из Махачкалы: от Тбилиси до Батуми
Побродить по пещере Прометея, побывать в Самшитовом лесу и увидеть «Мать Грузию»
Начало: Махачкала, 21:00. Можем забрать вас из Кизилюрта, ...
«Рассмотрим причудливые формы сталактитов и сталагмитов в крупнейшей в Грузии пещере, полюбуемся красотами Мачахельского ущелья и надышимся морским бризом»
11 июня в 21:00
18 июня в 21:00
25 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДмитрий10 мая 2024Зарина прекрасный гид. Хотелось бы еще несколько дней в Тбилиси, тем не менее эти 3дня прошли за 5. Если кратко, то уставшие, но довольные.
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Пещеры»
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