Туры по пещерам Махачкалы

Найдено 4 тура в категории «Пещеры» в Махачкале, цены от 15 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в прошлое на выходные: Тбилиси, Уплисцихе, Гори и Мцхета со стартом в Махачкале
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Популярное предложение
Путешествие в прошлое на выходные: Тбилиси, Уплисцихе, Гори и Мцхета со стартом в Махачкале
Побродить по пещерному городу, увидеть слияние Куры и Арагви и познакомиться с историей края
Начало: Махачкала, 22:00. Можем забрать вас из Кизилюрта, ...
«Мы побываем в городе, что высечен в скале: здесь были не просто пещеры, но даже театр, храмы и аптека»
13 июня в 21:00
27 июня в 21:00
15 000 за человека
Топовые места Дагестана только для вас: индивидуальный автотур
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Топовые места Дагестана только для вас: индивидуальный автотур
Погулять по улочкам города-призрака, увидеть Сулак с воды и с высоты и найти водопад в пещере
Начало: Махачкала, время и место по договорённости
«Заглянете в Салтинскую теснину, где царствует пещерный водопад, и насладитесь панорамами гор и ущелий с водопадами на двух плато — Хунзах и Матлас»
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
60 000 за всё до 2 чел.
Дагестан с нового ракурса: необычные горные локации и неожиданные места Махачкалы и Дербента
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Дагестан с нового ракурса: необычные горные локации и неожиданные места Махачкалы и Дербента
Побывать в пещерах «Нохъо», пройти по Хрустальному мосту и увидеть подземный водопад
Начало: Аэропорт Махачкалы, до 12:00
«Остановимся на Чиркейском водохранилище, сфотографируем удивительный Сулакский каньон и по подвесному мосту доберёмся до пещер «Нохъо»»
13 июня в 12:00
20 июня в 12:00
37 000 за человека
Путешествие из Махачкалы: от Тбилиси до Батуми
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Путешествие из Махачкалы: от Тбилиси до Батуми
Побродить по пещере Прометея, побывать в Самшитовом лесу и увидеть «Мать Грузию»
Начало: Махачкала, 21:00. Можем забрать вас из Кизилюрта, ...
«Рассмотрим причудливые формы сталактитов и сталагмитов в крупнейшей в Грузии пещере, полюбуемся красотами Мачахельского ущелья и надышимся морским бризом»
11 июня в 21:00
18 июня в 21:00
25 000 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Пещеры»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Путешествие в прошлое на выходные: Тбилиси, Уплисцихе, Гори и Мцхета со стартом в Махачкале
  2. Топовые места Дагестана только для вас: индивидуальный автотур
  3. Дагестан с нового ракурса: необычные горные локации и неожиданные места Махачкалы и Дербента
  4. Путешествие из Махачкалы: от Тбилиси до Батуми
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Село Гуниб
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Водопад Тобот
  8. Карадахская теснина
  9. Хунзах
  10. Каменная чаша
Сколько стоит тур в Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Пещеры" можно забронировать 4 тура от 15 000 до 60 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте тур в Махачкале на 2024 год по теме «Пещеры», 1 ⭐ отзыв, цены от 15000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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