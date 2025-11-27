Путешествие-перезагрузка в горном ауле Дагестана только для вашей компании
Пожить в спокойном месте среди гор и фруктового сада и наслаждаться природой без спешки
Начало: Махачкала, 8:00
Завтра в 08:00
5 дек в 08:00
78 350 ₽ за всё до 5 чел.
На машине по Дагестану: Дербент, древние аулы и Сулакский каньон
Побывать в самых известных местах республики, забраться на «Язык Тролля» и побегать по мягкому песку
Начало: Махачкала или Каспийск, заберём вас от аэропорта л...
2 дек в 08:00
9 дек в 08:00
29 000 ₽ за человека
Этнический Дагестан: встреча с душой
Погостить у табасаранской семьи, поучиться плести ковры и исследовать древние селения
Начало: Махачкала, аэропорт, около 11:30. Точное время буд...
12 апр в 08:00
27 апр в 08:00
101 300 ₽ за человека
