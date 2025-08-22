Мои заказы

Корпоративные туры – туры в Махачкале

Найдено 5 туров в категории «Корпоративные туры» в Махачкале, цены от 31 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Топовые места Дагестана только для вас: индивидуальный автотур
На машине
3 дня
3 отзыва
Погулять по улочкам города-призрака, увидеть Сулакский каньон и найти водопад в пещере
Начало: Махачкала, время и место по договорённости
22 авг в 08:00
25 авг в 08:00
60 000 ₽ за всё до 2 чел.
Многогранный Дагестан: индивидуальный тур в край гор и древностей
На машине
На катере
5 дней
Исследовать многовековые башни, побывать в ауле-призраке и покататься на катере по реке Сулак
Начало: Аэропорт Махачкалы или место вашего проживания, вр...
28 авг в 08:00
29 авг в 08:00
63 000 ₽ за человека
Где слышен шёпот гор: путешествие по главным достопримечательностям Дагестана
На машине
5 дней
Посетить Дербент и аул Гамсутль, приготовить чуду и увидеть каспийского монстра
Начало: Аэропорт/железнодорожный вокзал Махачкалы, 11:50
25 авг в 11:50
1 сен в 11:50
41 000 ₽ за человека
От Сулакского каньона до Табасарана: путешествие по Южному Дагестану
На машине
5 дней
Погулять по лиановому лесу, увидеть процесс ковроткачества и заглянуть на термальные источники
Начало: Аэропорт/железнодорожный вокзал Махачкалы, 11:50
23 авг в 11:50
30 авг в 11:50
31 500 ₽ за человека
Горный Дагестан. Зимние развлечения на озере и экскурсия на выбор
На машине
Конные прогулки
2 дня
Покататься на коньках, лошадях или бананах и отправиться в интересующую локацию Северного Дагестана
Начало: Махачкала, 9:00. Возможна встреча в Дербенте или Г...
1 дек в 08:00
5 дек в 08:00
46 000 ₽ за всё до 6 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Корпоративные туры»

