Обязательно взять с собой (на всякий случай) комплект тёплых вещей и документы, удостоверяющие личность (для детей — свидетельство о рождении).

Проживание. В гостевом доме уровня «комфорт». Размещение начинается от 2-местного. Но есть и такие, где может разместиться семья из 4-5 человек. Гостевые дома как двухкомнатные, так и однокомнатные.

Питание. Включено трёхразовое питание, кроме завтрака в 1-й день и ужина в 3-й день.

Транспорт. Комфортный минивэн.

Уровень сложности. Особой физической подготовки не требуется, до всех мест назначения будут организован комфортный трансфер.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста, но рекомендуемый возраст — от 4 лет.