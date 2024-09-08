Описание тура
Организационные детали
Обязательно взять с собой (на всякий случай) комплект тёплых вещей и документы, удостоверяющие личность (для детей — свидетельство о рождении).
Проживание. В гостевом доме уровня «комфорт». Размещение начинается от 2-местного. Но есть и такие, где может разместиться семья из 4-5 человек. Гостевые дома как двухкомнатные, так и однокомнатные.
Питание. Включено трёхразовое питание, кроме завтрака в 1-й день и ужина в 3-й день.
Транспорт. Комфортный минивэн.
Уровень сложности. Особой физической подготовки не требуется, до всех мест назначения будут организован комфортный трансфер.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста, но рекомендуемый возраст — от 4 лет.
Программа тура по дням
"Язык Тролля", "Дагестанская Атлантида", Гунибское водохранилище
Встречаемся и отправляемся любоваться красотами горного Дагестана. Поедем в одну из самых высокогорных точек республики — старинные аварские сёла Гоор и Кахиб. Вы узнаете, почему это место называют «дагестанской Атлантидой», и насладитесь невероятными пейзажами.
Проедем сквозь самый длинный автодорожный тоннель в России — Гимринский. Сделаем остановку на берегу Гунибского водохранилища и посетим «Язык Тролля» — знаменитый скальный выступ над обрывом, на котором получаются потрясающие фотографии.
Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу, Сулакский каньон, бархан Сарыкум
Продолжим знакомиться с достопримечательностями Дагестана. Спустимся к Чиркейскому водохранилищу, пройдя через утопающий в зелени персиковый сад. Прокатимся на скоростном катере, любуясь бирюзовым цветом воды и живописными берегами.
Затем отправимся к комплексу смотровых площадок «Дубки», чтобы с высоты полюбоваться сердцем республики — Сулакским каньоном, над которым парят орлы. В завершении побываем на бархане Сарыкум — в настоящем кусочке пустыни среди выжженных солнцем равнин.
Знакомство с главными достопримечательностями трёх городов Чечни, возвращение в Махачкалу
Сегодня отправляемся исследовать основные локации Грозного, Шали и Аргуна. Посетим мечеть имени Аймани Кадыровой, построенную в стиле хай-тек и известную как «Сердце матери»; мечеть «Сердце Чечни», одну из крупнейших в России и Европе; белоснежную мечеть «Гордость мусульман», которая вмещает до 30 тысяч человек.
Поднимемся на смотровые площадки «Грозный-Сити» и «Лестница в небеса». Погуляем по Цветочному парку и пройдёмся по единственной в России улице В. В. Путина. А за ужином вы отведаете национальное блюдо жижиг-галнаш, которое готовится из мяса на косточке и подаётся с клёцками из пшеничной или кукурузной муки. Около 20:00 вернёмся в Махачкалу.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|30 000 ₽
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Что включено
- Трансферы по программе
- Услуги гида
- 3-разовое питание, кроме завтрака в 1-й день и ужина в 3-й день
- Проживание
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Махачкалы и обратно
- Завтрак в 1-й день и ужин в 3-й день
- Входные билеты на смотровую площадку «Грозный-Сити»
- Джиппинг для подъёма в горы