Сердца двух республик: главное в Чечне и Дагестане

Увидеть самую большую мечеть в Европе, "плачущие" скалы и древние аулы и постоять на "Языке Тролля"
За наш экспресс-тур вы успеете очень многое! Побываете в столицах двух республик и древних аварских селениях, полюбуетесь горными пейзажами и водопадами, посетите три главные мечети Чечни и прокатитесь на катере
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по извилистой реке Сулак.

Мы проведём вас секретными маршрутами и окружим заботой, чтобы вы ощутили на себе знаменитое кавказское гостеприимство.

Ночевать будем в горах — вас ждут вечера у костра с лезгинкой, шашлыком, домашними чуду и хинкалом, а утро будете встречать с кружечкой ароматного кофе и видом на горы.

Сердца двух республик: главное в Чечне и Дагестане
Сердца двух республик: главное в Чечне и Дагестане
Сердца двух республик: главное в Чечне и Дагестане

Описание тура

Организационные детали

Обязательно взять с собой (на всякий случай) комплект тёплых вещей и документы, удостоверяющие личность (для детей — свидетельство о рождении).

Проживание. В гостевом доме уровня «комфорт». Размещение начинается от 2-местного. Но есть и такие, где может разместиться семья из 4-5 человек. Гостевые дома как двухкомнатные, так и однокомнатные.

Питание. Включено трёхразовое питание, кроме завтрака в 1-й день и ужина в 3-й день.

Транспорт. Комфортный минивэн.

Уровень сложности. Особой физической подготовки не требуется, до всех мест назначения будут организован комфортный трансфер.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста, но рекомендуемый возраст — от 4 лет.

Программа тура по дням

1 день

"Язык Тролля", "Дагестанская Атлантида", Гунибское водохранилище

Встречаемся и отправляемся любоваться красотами горного Дагестана. Поедем в одну из самых высокогорных точек республики — старинные аварские сёла Гоор и Кахиб. Вы узнаете, почему это место называют «дагестанской Атлантидой», и насладитесь невероятными пейзажами.

Проедем сквозь самый длинный автодорожный тоннель в России — Гимринский. Сделаем остановку на берегу Гунибского водохранилища и посетим «Язык Тролля» — знаменитый скальный выступ над обрывом, на котором получаются потрясающие фотографии.

"Язык Тролля", "Дагестанская Атлантида", Гунибское водохранилище"Язык Тролля", "Дагестанская Атлантида", Гунибское водохранилище"Язык Тролля", "Дагестанская Атлантида", Гунибское водохранилище"Язык Тролля", "Дагестанская Атлантида", Гунибское водохранилище
2 день

Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу, Сулакский каньон, бархан Сарыкум

Продолжим знакомиться с достопримечательностями Дагестана. Спустимся к Чиркейскому водохранилищу, пройдя через утопающий в зелени персиковый сад. Прокатимся на скоростном катере, любуясь бирюзовым цветом воды и живописными берегами.

Затем отправимся к комплексу смотровых площадок «Дубки», чтобы с высоты полюбоваться сердцем республики — Сулакским каньоном, над которым парят орлы. В завершении побываем на бархане Сарыкум — в настоящем кусочке пустыни среди выжженных солнцем равнин.

Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу, Сулакский каньон, бархан СарыкумПрогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу, Сулакский каньон, бархан СарыкумПрогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу, Сулакский каньон, бархан СарыкумПрогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу, Сулакский каньон, бархан СарыкумПрогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу, Сулакский каньон, бархан Сарыкум
3 день

Знакомство с главными достопримечательностями трёх городов Чечни, возвращение в Махачкалу

Сегодня отправляемся исследовать основные локации Грозного, Шали и Аргуна. Посетим мечеть имени Аймани Кадыровой, построенную в стиле хай-тек и известную как «Сердце матери»; мечеть «Сердце Чечни», одну из крупнейших в России и Европе; белоснежную мечеть «Гордость мусульман», которая вмещает до 30 тысяч человек.

Поднимемся на смотровые площадки «Грозный-Сити» и «Лестница в небеса». Погуляем по Цветочному парку и пройдёмся по единственной в России улице В. В. Путина. А за ужином вы отведаете национальное блюдо жижиг-галнаш, которое готовится из мяса на косточке и подаётся с клёцками из пшеничной или кукурузной муки. Около 20:00 вернёмся в Махачкалу.

Знакомство с главными достопримечательностями трёх городов Чечни, возвращение в МахачкалуЗнакомство с главными достопримечательностями трёх городов Чечни, возвращение в МахачкалуЗнакомство с главными достопримечательностями трёх городов Чечни, возвращение в МахачкалуЗнакомство с главными достопримечательностями трёх городов Чечни, возвращение в Махачкалу

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет30 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 18% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • Услуги гида
  • 3-разовое питание, кроме завтрака в 1-й день и ужина в 3-й день
  • Проживание
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Махачкалы и обратно
  • Завтрак в 1-й день и ужин в 3-й день
  • Входные билеты на смотровую площадку «Грозный-Сити»
  • Джиппинг для подъёма в горы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, 8:00
Завершение: Махачкала, 20:00. Рекомендуем покупать обратные ж/д и авиабилеты с отправлением после 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 18% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

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