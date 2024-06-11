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Дагестаном с 26.05.2024 по 29.05.2024. За эти 4 дня успели посмотреть все самые яркие достопримечательности Дагестана: Сарыкум, Сулакский каньон, потрясающий город Дербент (крепость Нарын кала), Салтинский водопад, каспийский монстр- экраноплан «Лунь», Чохские террасы, аул-призрак Гамсутль, самые топовые смотровые площадки🤩 Были и пешие неспешные прогулки и катание на катерах по Чиркейскому водохранилищу. Особая благодарность нашему гиду- профессионалу своего дела, знатоку истории Магомеду Ханмагомедову, со слов которого мы узнали много нового и интересного о традициях, культуре и быте многонационального Дагестанского народа😍 его интересные рассказы и искрометный юмор не давал скучать во время длительных поездок с одной локации на другую❤️ А ездили мы на комфортабельном автобусе с отличным водителем Гасаном Гасановым, который тоже внес свою лепту в наше знакомство с жителями Дагестана, узнать их поближе, его своеобразное чувство юмора был изюминкой нашего тура😅 А как нас угощали во время экскурсий: теперь дагестанская кухня для меня самая любимая из всех видов кавказских кухонь😋😋😋 мясо, которое тает во рту, наисвежайшая форель, мучные блюда, от которых не чувствуется тяжесть, ароматный горный чай, чудесные чуду, разнообразные кюрзе, свежайшие фрукты и ягода😋😋😋😋 Нельзя не упомянуть и отель «Океан» в Избербаше, в которм мы прожили все эти четыре чудесных дня: отличный отель на берегу моря с вкуснейшими завтраками и уютными номерами💚 Посоветую этот тур для первого знакомства с замечательным Дагестаном: поверьте вы тоже влюбитесь в него❤️ Спасибо компании «Балтсон», Магомеду, Гасану и всем кто организовывает этот тур💖 А дальше уже с безусловной любовью к Дагестану мы отправились в настоящие горы🏔️🏔️но это уже совсем другая история🤩