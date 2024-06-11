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6 дней
Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня
Побывать в старейшем в России городе, увидеть Сулакский каньон и надышаться горным воздухом
Начало: В заезды по воскресеньям: ж. - д. вокзал в Махачка...
«Будем знакомиться с природными и архитектурными чудесами Дагестана и Чечни, прокатимся на катере по бирюзовой глади Чиркейского водохранилища и насладимся местной кухней»
21 июля в 08:00
24 июля в 08:00
41 500₽ за человека
8 дней
Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
Пообедать на форелевом хозяйстве, погрузиться в местную культуру и влюбиться в горы
Начало: В заезды по воскресеньям: ж. - д. вокзал в Махачка...
«В 17:00 начнём знакомиться со столицей Чечни: увидим впечатляющие небоскрёбы Грозного-Сити, пройдём по Цветочному парку, где в причудливые конструкции разных форм высажены 150 тыс»
4 авг в 08:00
11 авг в 08:00
55 875₽ за человека
5 дней
Путешествие на Кавказ 3 в 1: Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария
Рассечь водные просторы на катере, прокатиться верхом и расслабиться в термах
Начало: Аэропорт Махачкалы, 09:30
«Провести отпуск в Дагестане, Чечне или Кабардино-Балкарии»
21 авг в 09:00
4 сен в 09:00
49 800₽ за человека
5 дней
По знаковым локациям Дагестана и Чечни на машине в мини-группе
Пощекотать «Язык Тролля», пройтись по улочкам Гуниба и удивиться грандиозности чеченской архитектуры
Начало: Махачкала, время - по договорённости
«Затем отправимся знакомиться с достопримечательностями столицы Чечни, крупнейшего города Северного Кавказа»
20 июля в 08:00
27 июля в 08:00
47 500₽ за человека
5 дней
Колоритный квартет: Дагестан, Чечня, Ингушетия и Северная Осетия
Устроить прогулку на сапах, расслабиться в горячем источнике и насладиться природой Кавказа
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:00
«В Чечне насладитесь красотой Цветочного парка, исторической архитектурой и современными кварталами»
30 авг в 08:00
38 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ККэрэчээнэ11 июня 2024От души хочется поделиться своими впечатлениями от тура «Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня», с которого началось мое знакомство с
- ННадежда10 июня 2024В целом тур понравился. Много разных ключевых локаций в каждом регионе. Гостиница приличные, завтраки и обеды. Единственное, что омрачило это гид в
- ВВера13 мая 2024Добрый день! Хотелось бы поблагодарить за интересный, захватывающий, насыщенный впечатлениями тур. Программа была многогранной и очень яркой. Особо хотелось бы отметить организацию экскурсий
- ССнежанна22 апреля 2024Огромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду по Дагестану - Индире! Индира,
- ССветлана9 ноября 2023Нам с дочерью очень понравился тур по Дагестану. Группа была небольшой, но очень классной. Все проходило чётко по времени, ни
- ННаталья10 октября 2023Добрый день. Тур очень понравился. Отличные гиды, замечательно составлен маршрут, жаль, что убрали прогулку на катере по Сулакскому каньону, всей
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Чечня»
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