Туры в Чечню из Махачкалы

Найдено 5 туров в категории «Чечня» в Махачкале, цены от 38 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня
На машине
На катере
3 отзыва
6 дней
Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня
Побывать в старейшем в России городе, увидеть Сулакский каньон и надышаться горным воздухом
Начало: В заезды по воскресеньям: ж. - д. вокзал в Махачка...
«Будем знакомиться с природными и архитектурными чудесами Дагестана и Чечни, прокатимся на катере по бирюзовой глади Чиркейского водохранилища и насладимся местной кухней»
21 июля в 08:00
24 июля в 08:00
41 500 за человека
Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
На машине
На катере
5 отзывов
8 дней
Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
Пообедать на форелевом хозяйстве, погрузиться в местную культуру и влюбиться в горы
Начало: В заезды по воскресеньям: ж. - д. вокзал в Махачка...
«В 17:00 начнём знакомиться со столицей Чечни: увидим впечатляющие небоскрёбы Грозного-Сити, пройдём по Цветочному парку, где в причудливые конструкции разных форм высажены 150 тыс»
4 авг в 08:00
11 авг в 08:00
55 875 за человека
Путешествие на Кавказ 3 в 1: Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария
На машине
На катере
5 дней
Путешествие на Кавказ 3 в 1: Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария
Рассечь водные просторы на катере, прокатиться верхом и расслабиться в термах
Начало: Аэропорт Махачкалы, 09:30
«Провести отпуск в Дагестане, Чечне или Кабардино-Балкарии»
21 авг в 09:00
4 сен в 09:00
49 800 за человека
По знаковым локациям Дагестана и Чечни на машине в мини-группе
На машине
5 дней
По знаковым локациям Дагестана и Чечни на машине в мини-группе
Пощекотать «Язык Тролля», пройтись по улочкам Гуниба и удивиться грандиозности чеченской архитектуры
Начало: Махачкала, время - по договорённости
«Затем отправимся знакомиться с достопримечательностями столицы Чечни, крупнейшего города Северного Кавказа»
20 июля в 08:00
27 июля в 08:00
47 500 за человека
Колоритный квартет: Дагестан, Чечня, Ингушетия и Северная Осетия
SUP-прогулки
5 дней
Колоритный квартет: Дагестан, Чечня, Ингушетия и Северная Осетия
Устроить прогулку на сапах, расслабиться в горячем источнике и насладиться природой Кавказа
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:00
«В Чечне насладитесь красотой Цветочного парка, исторической архитектурой и современными кварталами»
30 авг в 08:00
38 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • К
    Кэрэчээнэ
    11 июня 2024
    Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня
    От души хочется поделиться своими впечатлениями от тура «Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня», с которого началось мое знакомство с
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    Дагестаном с 26.05.2024 по 29.05.2024. За эти 4 дня успели посмотреть все самые яркие достопримечательности Дагестана: Сарыкум, Сулакский каньон, потрясающий город Дербент (крепость Нарын кала), Салтинский водопад, каспийский монстр- экраноплан «Лунь», Чохские террасы, аул-призрак Гамсутль, самые топовые смотровые площадки🤩 Были и пешие неспешные прогулки и катание на катерах по Чиркейскому водохранилищу. Особая благодарность нашему гиду- профессионалу своего дела, знатоку истории Магомеду Ханмагомедову, со слов которого мы узнали много нового и интересного о традициях, культуре и быте многонационального Дагестанского народа😍 его интересные рассказы и искрометный юмор не давал скучать во время длительных поездок с одной локации на другую❤️ А ездили мы на комфортабельном автобусе с отличным водителем Гасаном Гасановым, который тоже внес свою лепту в наше знакомство с жителями Дагестана, узнать их поближе, его своеобразное чувство юмора был изюминкой нашего тура😅 А как нас угощали во время экскурсий: теперь дагестанская кухня для меня самая любимая из всех видов кавказских кухонь😋😋😋 мясо, которое тает во рту, наисвежайшая форель, мучные блюда, от которых не чувствуется тяжесть, ароматный горный чай, чудесные чуду, разнообразные кюрзе, свежайшие фрукты и ягода😋😋😋😋 Нельзя не упомянуть и отель «Океан» в Избербаше, в которм мы прожили все эти четыре чудесных дня: отличный отель на берегу моря с вкуснейшими завтраками и уютными номерами💚 Посоветую этот тур для первого знакомства с замечательным Дагестаном: поверьте вы тоже влюбитесь в него❤️ Спасибо компании «Балтсон», Магомеду, Гасану и всем кто организовывает этот тур💖 А дальше уже с безусловной любовью к Дагестану мы отправились в настоящие горы🏔️🏔️но это уже совсем другая история🤩

    От души хочется поделиться своими впечатлениями от тура «Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня», с которогоОт души хочется поделиться своими впечатлениями от тура «Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня», с которого
  • Н
    Надежда
    10 июня 2024
    Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
    В целом тур понравился. Много разных ключевых локаций в каждом регионе. Гостиница приличные, завтраки и обеды. Единственное, что омрачило это гид в
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    Дагестане. Информация была не структурированная, сложно было воспринимать, на некоторых локациях гид с нами не ходил и не рассказывал, за группой особо не следил, все разбегались в разные стороны. Особенно понравилась гид Ева в Грозном и гиды в Ингушетии и Северной Осетии.

    В целом тур понравился. Много разных ключевых локаций в каждом регионеВ целом тур понравился. Много разных ключевых локаций в каждом регионеВ целом тур понравился. Много разных ключевых локаций в каждом регионеВ целом тур понравился. Много разных ключевых локаций в каждом регионеВ целом тур понравился. Много разных ключевых локаций в каждом регионеВ целом тур понравился. Много разных ключевых локаций в каждом регионеВ целом тур понравился. Много разных ключевых локаций в каждом регионе
  • В
    Вера
    13 мая 2024
    Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
    Добрый день! Хотелось бы поблагодарить за интересный, захватывающий, насыщенный впечатлениями тур. Программа была многогранной и очень яркой. Особо хотелось бы отметить организацию экскурсий
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    в Дагестане и гида Гамзата. Не было никаких накладок, не считая погоды)), все шло по расписанию и в этом большая заслуга Гамзата. Он сумел сплотить и сорганизовать группу туристов, в т. ч. на предварительном этапе дал очень правильные организационные советы. У него прекрасное чувство юмора и широкий кругозор. Далее на каждую экскурсию у нас каждый раз были разные гиды. В связи с этим также хочется отметить работу гидов Алихана по Ингушетии и Дэвида по Северной Осетии. Они заряжали своей энергией и впечатляли знаниями, юмором и эрудицей. Побольше бы таких гидов, после их экскурсий хочется еще больше узнавать об истории и особенностях соответствующей республики, а главное возникает стойкое желание вернуться в регион за новыми впечатлениями. Гид по Чечне Айза тоже обладала большим объемом знаний истории, традиций и обычаев, а также приводила примеры из собственного жизненного опыта, что существенно облегчает восприятие и запоминание информации. Из недостатков стоит обратить внимание, что в Северной Осетии с обедами происходили накладки, из-за большого числа туристов (3 группы одновременно) хозяева не успевали раздавать еду одновременно, в итоге когда одни поели, другие могли даже еще не получить свою порцию. Но главное, что голодным никто не остался.))) Как предложение на будущее, по возможности определять одного гида на все время экскурсий по соответствующей республике, чтобы они не менялись.

    Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!
  • С
    Снежанна
    22 апреля 2024
    Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня
    Огромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду по Дагестану - Индире! Индира,
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    то, как вы любите свое дело, то, как вы любите свою землю - передавалось нам через каждое ваше слово, через каждую вашу эмоцию в рассказе о вашей прекрасной земле! Вы окружили нас самой настоящей заботой, спасибо! все было четко, все было вовремя, все было организовано до мелочей! Индира, Вы - лучший гид, каких мы когда-либо встречали! И, конечно же, огромная благодарность нашим водителям, которые провезли нас по Дагестану - Имрану и Гасану! Ребята, вы - боги дагестанских дорог! с вами мы чувствовали и драйв и безопасность! а ваши песни в машине про Валентину- мы поем до сих пор)))))))))))))спасибо! Дагестан покорил нас! В Чечне мы были намного меньше, и тур не был столь насыщенным, как тур по Дагестану, но это позволило нам сравнить и оценить две Республики! Спасибо гиду по Чечне - Анзору! В общем, рекомендасьон!))) спасибо, Кавказ! ты теперь надолго в наших воспоминаниях! с огромной любовью и уважением, Снежанна и Илья Исхаковы.

    Огромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду поОгромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду поОгромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду поОгромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду поОгромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду поОгромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду поОгромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду поОгромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду поОгромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду поОгромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду по
  • С
    Светлана
    9 ноября 2023
    Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня
    Нам с дочерью очень понравился тур по Дагестану. Группа была небольшой, но очень классной. Все проходило чётко по времени, ни
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    кто ни где не опаздывал. Это всё благодаря чётким указаниям гида Исмаила. Нам очень интересно подавалась информация, много отвечал на наши вопросы. Если кратко описать наше путешествие, то это: 1. Места нереальной красоты. Каждая локация уникальна и однозначно заслуживает посещения. 2. Очень классное катание на катере по каньону. 3. Много вежливых и интересных людей:) 4. Куча вкусной еды. Спасибо!

  • Н
    Наталья
    10 октября 2023
    Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
    Добрый день. Тур очень понравился. Отличные гиды, замечательно составлен маршрут, жаль, что убрали прогулку на катере по Сулакскому каньону, всей
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    красоты каньона не увидели, а ведь это визитная карточка Дагестана. Из пожеланий хорошо бы заменить автобус по Дагестану на более новый, очень тяжело перемещаться на транспорте, где продавлены сидения, да который еще и сломался, в последний день. Ну и гостиница в Избербаше оставляет желать лучшего. Старое застиранное белье никуда не годится, завтраки всегда были холодные. Вообщем есть над чем работать.

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Чечня»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня
  2. Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
  3. Путешествие на Кавказ 3 в 1: Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария
  4. По знаковым локациям Дагестана и Чечни на машине в мини-группе
  5. Колоритный квартет: Дагестан, Чечня, Ингушетия и Северная Осетия
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Водопад Тобот
  6. Село Гуниб
  7. Карадахская теснина
  8. Экраноплан «Лунь»
  9. Каменная чаша
  10. Хунзах
Сколько стоит тур в Махачкале в июле 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Чечня" можно забронировать 5 авторских туров от 38 000 до 55 875. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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