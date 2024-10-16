В июле – туры в Махачкале

Найдено 4 тура в категории «В июле» в Махачкале, цены от 22 500 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
На машине
На катере
скидка
25%
22 отзыва
3 дня
В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
Спуститься к подземному водопаду, промчаться по каньону на катере и погрузиться в местную историю
Начало: Махачкала, 08:00-10:00. Время может корректировать...
21 окт в 08:00
28 окт в 08:00
3000022 500 за человека
Топовые места Дагестана только для вас: индивидуальный автотур
На машине
2 отзыва
3 дня
Топовые места Дагестана только для вас: индивидуальный автотур
Погулять по улочкам города-призрака, увидеть Сулакский каньон и найти водопад в пещере
Начало: Махачкала, время и место по договорённости
21 окт в 08:00
25 окт в 08:00
60 000 за всё до 2 чел.
Автотур по Дагестану: Махачкала, Дербент, Каспийск и главные достопримечательности
На машине
На катере
7 дней
Автотур по Дагестану: Махачкала, Дербент, Каспийск и главные достопримечательности
Прокатиться на катере по водам Сулакского каньона, взойти на бархан Сарыкум и увидеть аул-призрак
Начало: Аэропорт Махачкала, время зависит от времени вашег...
11 ноя в 08:00
20 ноя в 08:00
57 000 за человека
С кавказским размахом: древние аулы, горы и другие главные локации Дагестана
На автобусе
5 дней
С кавказским размахом: древние аулы, горы и другие главные локации Дагестана
Погулять по Дербенту, побегать по песчаным дюнам и послушать стихи в исполнении местных жительниц
Начало: В г. Махачкала и в г. Каспийск в 10:30. В аэропорт...
14 апр в 11:30
21 апр в 11:30
39 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Сабина
    16 октября 2024
    В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
    Это было волшебное путешествие и приятное знакомство с регионом! Осенние пейзажи завораживали своей красотой, потрясающие виды и сказочные живописные горы! Тур
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    был организован отлично, Шамиль – профи и просто хороший человек. Мы узнали много интересных фактов, вкусно ели, чувствовали себя безопасно и получили неизгладимые впечатления! Спасибо

  • А
    Анна
    14 октября 2024
    В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
    Добрый день! Большое спасибо Шамилю за шикарный гостеприимный прием! Благодаря нему Дагестан покорил наше сердечко или прям так и хочется спеть:"горы
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    украли душу" (п/с слушать: Рейс Магомедкеримов "Сын Дагестана") =) Сложилось всё: невероятная красота горных массивов, аулы, мощи гэс, цвета водохранилищ и каньона, водопады, увлекательные истории, безумные покатушки на катере и невероятно вкусные до отвала застолья с живописными видами в самых красивых локациях! Было красиво, интересно, вкусно! Шамиль очень хорошо водит машину (потому что в Махачкале гоняют порой будь здоров), но и признаться удивило, что дороги тоже безупречные)). Все локации мы застали без толп туристов). Размещение в гостевом доме было с таким видом невероятным - просто АХ! Отправляться в этот тур смело можете в любое время года! Вообще сложилось чувство, что мы к брату в гости приехали! От души!))

  • Н
    Наталья
    19 сентября 2024
    В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
    Планируя отпуск в Дагестане, мы просмотрели множество туров. Но все они показались нам неудобными: большие группы, неудобные маршруты. И, увидев
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    этот тур, было сразу же решено: «Берём!» И это было самым правильным решением! Нашим верным спутником был Али. Очень внимательный, отзывчивый и добрый! Маршрут был настолько хорошо спланирован, что на каждой новой локации были только мы! Это позволяло нам погулять, осмотреться и вдоволь пофотографироваться! Кстати, Али не только прекрасный гид, но еще и профессиональный фотограф! Так, что из отпуска возвращаемся не только с незабываемыми впечатлениями, но и с великолепными кадрами на память! Благодаря Али и этому туру, наше путешествие по Дагестану стало еще более захватывающим и увлекательным! Определено, это любовь! Уверяю Вас, оказавшись в Дагестане однажды, захочется возвращаться вновь и вновь!

    Планируя отпуск в Дагестане, мы просмотрели множество туров. Но все они показались нам неудобными: большие группыПланируя отпуск в Дагестане, мы просмотрели множество туров. Но все они показались нам неудобными: большие группыПланируя отпуск в Дагестане, мы просмотрели множество туров. Но все они показались нам неудобными: большие группыПланируя отпуск в Дагестане, мы просмотрели множество туров. Но все они показались нам неудобными: большие группыПланируя отпуск в Дагестане, мы просмотрели множество туров. Но все они показались нам неудобными: большие группыПланируя отпуск в Дагестане, мы просмотрели множество туров. Но все они показались нам неудобными: большие группыПланируя отпуск в Дагестане, мы просмотрели множество туров. Но все они показались нам неудобными: большие группыПланируя отпуск в Дагестане, мы просмотрели множество туров. Но все они показались нам неудобными: большие группыПланируя отпуск в Дагестане, мы просмотрели множество туров. Но все они показались нам неудобными: большие группыПланируя отпуск в Дагестане, мы просмотрели множество туров. Но все они показались нам неудобными: большие группы
  • И
    Ирина
    2 августа 2024
    Топовые места Дагестана только для вас: индивидуальный автотур
    Провели три прекрасных дня в Дагестане. Тур организован на отлично. Локации для ночёвок максимально комфортны. Особое благодарность нашему гиду Гаджи.
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    Показал самые интересные локации, помог сделать интересные снимки, познакомил с кухней Дагестана, оперативно реагировал на все наши просьбы и пожелания. В итоге получили незабываемые впечатления от знакомства с Дагестаном!

    Провели три прекрасных дня в Дагестане. Тур организован на отлично. Локации для ночёвок максимально комфортны. ОсобоеПровели три прекрасных дня в Дагестане. Тур организован на отлично. Локации для ночёвок максимально комфортны. ОсобоеПровели три прекрасных дня в Дагестане. Тур организован на отлично. Локации для ночёвок максимально комфортны. ОсобоеПровели три прекрасных дня в Дагестане. Тур организован на отлично. Локации для ночёвок максимально комфортны. Особое
  • М
    Мария
    11 июня 2024
    Топовые места Дагестана только для вас: индивидуальный автотур
    Провели с Абдуллой прекрасных 3 дня в Дагестане. Понравилось абсолютно все. Абдулла - человек, прекрасно знающий свой край, обычаи и
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    историю. За интереснейшим рассказом по дороге, он отмечал моменты, которые интересны именно нам и поэтому прямо в пути корректировал немного маршрут, чтобы мы увидели именно то, что покорит наше сердце. Все места для ночевки в горах так же были супер комфортными. На один день Абдулла передавал ведение экскурсии своему брату и мы так же остались супер довольны этим днем. Могу сказать, что мы бывали на многих экскурсиях в разных странах, и нам есть с чем сравнить. То, как Абдулла трепетно относится к своим гостям и работе - выше всяких похвал и мы однозначно вернемся, чтобы дальше изучать данный край с ним.

    Провели с Абдуллой прекрасных 3 дня в Дагестане. Понравилось абсолютно все. Абдулла - человек, прекрасно знающий

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «В июле»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
  2. Топовые места Дагестана только для вас: индивидуальный автотур
  3. Автотур по Дагестану: Махачкала, Дербент, Каспийск и главные достопримечательности
  4. С кавказским размахом: древние аулы, горы и другие главные локации Дагестана
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Водопад Тобот
  6. Язык Тролля
  7. Каменная чаша
  8. Экраноплан «Лунь»
  9. Ирганайское водохранилище
  10. Село Гуниб
Сколько стоит тур в Махачкале в октябре 2024
Сейчас в Махачкале в категории "В июле" можно забронировать 4 тура от 22 500 до 60 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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