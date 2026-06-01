1 день

Прибытие в Дагестан. Приветственный ужин

Мы встречаемся в аэропорту столицы Дагестана и сразу выезжаем в Дербент — самый древний город России.

Первую ночь тура мы проведем в новом современном отеле Derbent Premium Hotel & SPA на побережье Каспийского моря! Просторные номера, бассейн и спа-комплекс с хаммамом в нашем распоряжении.

Прогулка до городского пляжа займет около 10 минут, а вечерний променад по набережной доставит массу удовольствия. Заселяемся в отель!

По традиции в номере вас будет ждать бутылочка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после перелета и настроиться на вкусный, яркий отдых.

Немного отдыхаем после перелета и встречаемся на приветственный ужин в одном из лучших ресторанов старого Дербента, чтобы поближе познакомиться друг с другом и красиво открыть наше гастрономическое путешествие в гостеприимный Дагестан!

Начнем наше погружение в гастрономические традиции Дагестана с ассорти кавказских сыров — каждый сорт раскроет самобытный характер местного сыроделия.

Затем попробуем чуду — виртуозно приготовленные тонкие лепёшки с лёгкой золотистой корочкой. Дегустируем несколько вариаций: с тягучим сыром, ароматной свежей зеленью и нежным мясным фаршем.

Далее нас ждёт фирменный сет сочных кавказских шашлыков — идеально прожаренное мясо с ароматными овощами гриль и разнообразными соусами, раскрывающими букет вкусов.

Дополнит трапезу бокал дагестанского Мерло: его бархатистые ноты и умеренная терпкость гармонично сочетаются с насыщенными оттенками мясных блюд.

На десерт нас ждёт аутентичное дагестанское лакомство — хавуч дилими: десерт из тонкого слоёного теста, пропитанного сиропом, с начинкой из мелко рубленных орехов. Это угощение по праву считается одним из любимых сладостей в Дагестане.

Все блюда и напитки по программе уже входят в стоимость тура. Нам остается только прекрасно проводить время, наслаждаться отдыхом и общением! Чин-чин!

После ужина при желании можно прогуляться до поющего фонтана — самого большого в России. По вечерам здесь разворачивается завораживающее зрелище: струи воды танцуют в ритме музыки, а подсветка создаёт волшебную атмосферу. Прекрасное завершение дня!

Возвращаемся в наш отель, отдыхаем и предвкушаем новое путешествие завтра!

