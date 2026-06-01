Винно-гастрономический тур в Дагестан осенью

Это не обычный тур с проживанием и экскурсиями – это настоящее гастрономическое путешествие: еда, вино и эксклюзивные дегустации уже включены в стоимость.

Кроме вкуснейших угощений вас ждут головокружительные панорамы горных вершин и долин, природные достопримечательности, древние города с многовековой историей и самобытные аулы. Это путешествие вы запомните на всю жизнь!
Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Дагестан. Приветственный ужин

Мы встречаемся в аэропорту столицы Дагестана и сразу выезжаем в Дербент — самый древний город России.

Первую ночь тура мы проведем в новом современном отеле Derbent Premium Hotel & SPA на побережье Каспийского моря! Просторные номера, бассейн и спа-комплекс с хаммамом в нашем распоряжении.

Прогулка до городского пляжа займет около 10 минут, а вечерний променад по набережной доставит массу удовольствия. Заселяемся в отель!

По традиции в номере вас будет ждать бутылочка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после перелета и настроиться на вкусный, яркий отдых.

Немного отдыхаем после перелета и встречаемся на приветственный ужин в одном из лучших ресторанов старого Дербента, чтобы поближе познакомиться друг с другом и красиво открыть наше гастрономическое путешествие в гостеприимный Дагестан!

Начнем наше погружение в гастрономические традиции Дагестана с ассорти кавказских сыров — каждый сорт раскроет самобытный характер местного сыроделия.

Затем попробуем чуду — виртуозно приготовленные тонкие лепёшки с лёгкой золотистой корочкой. Дегустируем несколько вариаций: с тягучим сыром, ароматной свежей зеленью и нежным мясным фаршем.

Далее нас ждёт фирменный сет сочных кавказских шашлыков — идеально прожаренное мясо с ароматными овощами гриль и разнообразными соусами, раскрывающими букет вкусов.

Дополнит трапезу бокал дагестанского Мерло: его бархатистые ноты и умеренная терпкость гармонично сочетаются с насыщенными оттенками мясных блюд.

На десерт нас ждёт аутентичное дагестанское лакомство — хавуч дилими: десерт из тонкого слоёного теста, пропитанного сиропом, с начинкой из мелко рубленных орехов. Это угощение по праву считается одним из любимых сладостей в Дагестане.

Все блюда и напитки по программе уже входят в стоимость тура. Нам остается только прекрасно проводить время, наслаждаться отдыхом и общением! Чин-чин!

После ужина при желании можно прогуляться до поющего фонтана — самого большого в России. По вечерам здесь разворачивается завораживающее зрелище: струи воды танцуют в ритме музыки, а подсветка создаёт волшебную атмосферу. Прекрасное завершение дня!

Возвращаемся в наш отель, отдыхаем и предвкушаем новое путешествие завтра!

2 день

Дербент, крепость на вершине горы, коньячный дом, винодельня, знаменитый хинкал и красивый отель в горах

Утром завтракаем в нашем отеле и настраиваемся на насыщенный, красочный и теплый день!

Сначала мы посетим главную достопримечательность Дербента — цитадель VI века «Нарын‑Кала». Эта грандиозная древняя крепость, чудом сохранившаяся до наших дней, возвышается на холме, откуда открывается захватывающий панорамный вид на город и его окрестности.

Вместе с местным гидом мы отправимся в путешествие по страницам истории: пройдём мимо древних башен, спустимся в аутентичную ханскую баню и увидим зиндан — подземную тюрьму прошлых веков.

Завершим прогулку осмотром живописных улочек Старого Дербента.

После прогулки по городу мы заглянем на знаменитый коньячный завод. Нас ждёт увлекательная экскурсия и дегустация.

Внутри царит особая атмосфера: воздух пропитан коньячными парами, которые медленно просачиваются сквозь мельчайшие поры деревянных бочек.

Этот таинственный процесс производители поэтично называют «долей ангелов».

Мы погрузимся в мир коньячного мастерства: узнаем обо всех этапах и тонкостях производства, посетим старинные погреба с гигантскими дубовыми бочками, где выдерживается благородный напиток, и познакомимся с Мастером купажа.

А затем — долгожданная дегустация! Научимся различать нюансы вкуса и аромата: почувствуем разницу между молодым коньяком и выдержанным.

Затем мы отправимся на обед в традиционный ресторан в самом сердце Дербента.

В центре нашего гастрономического внимания — хинкал, подлинная жемчужина дагестанской кухни. Это блюдо представляет собой нежные кусочки скрученного тонкого теста, отваренные в ароматном мясном бульоне.

Хинкал подается вместе с традиционными отварными сушеными колбасой и мясом. Эти деликатесы готовят по старинной технологии: сначала мясо и колбасу тщательно сушат высоко в горах — на сквозняке и в тени, а перед подачей отваривают в подсоленной воде.

В результате блюдо приобретает насыщенный вкус и особую нежность.

После обеда нас ждёт визит на винодельню. Дербентская винодельческая компания — современное предприятие, стартовавшее в 2018 году.

Несмотря на молодой возраст, она уже заслужила признание: её вина отмечены наградами международных дегустационных конкурсов и высокими оценками отраслевых экспертов.

Мы познакомимся с полным циклом виноделия: увидим все линии розлива в действии, понаблюдаем за производством тихих и игристых вин.

Посетим зал выдержки, где вино раскрывается в дубовых бочках, и изучим ключевые различия между ёмкостями из разных сортов дуба — как они влияют на вкус и аромат напитка.

Теперь — самое приятное: приступаем к дегустации! Нас ждёт знакомство с пятью образцами вин из премиальных линеек компании. Каждый напиток — это история терруара и мастерства виноделов, раскрывающаяся в тонком аромате и многогранном вкусе.

Приготовьтесь оценить богатство оттенков и найти свой фаворит.

Едем дальше! Нас ждёт путешествие в один из самых живописных уголков Дагестана — Гунибский район. Здесь, на высоте более 1500 м над уровнем моря, воздух напоён ароматом горных трав, а тишина нарушается лишь пением птиц и шумом воды.

Мы проведём две ночи в уютном отеле на берегу водохранилища в окружении великолепных гор. Для нашей группы забронированы номера с балконом и панорамным видом на Гунибское водохранилище.

Не спеша размещаемся и готовимся к нашей вечерней программе.

На ужин мы отправляемся в местный ресторан. В качестве закуски нам подадут уже знакомые чуду, а также ботишал — традиционную нежную лепёшку с начинкой из творога и картофеля, обжаренную до золотистой корочки.

Дополнят закуску свежие, сочные овощи.

Основное блюдо — горная форель с аппетитной корочкой, приготовленная на углях. Нежнейшее мясо, пропитанное дымным ароматом, приобретает особую сочность и деликатный вкус.

Завершим ужин дегустацией благоухающего дагестанского чая с натуральным мёдом и авторским местным вареньем. Идеальное завершение трапезы — вкусно, уютно, по‑домашнему. Наслаждаемся!

После ужина возвращаемся в наши номера, чтобы расслабиться и подготовиться к новому дню, полному открытий и впечатлений.

Кстати, на территории отеля есть подогреваемый открытый бассейн, который будет полностью в нашем распоряжении!

3 день

Самые красивые места горного Дагестана, традиционный обед в аварской семье и ужин в горах

Сегодня после завтрака в отеле мы отправляемся знакомиться ближе с горным Дагестаном!

Любуясь захватывающими дух пейзажами, мы доберёмся до колоритного села Гуниб — сердца горного Дагестана.

Гуниб очаровывает величественными скальными панорамами и дышит богатой историей: нас ждут удивительные рассказы о прошлом этого края.

Мы погрузимся в историю села: узнаем о пленении имама Шамиля, познакомимся с традициями и самобытным укладом горцев. Конечно, увидим знаменитую Гунибскую крепость и водопад.

А со смотровых площадок перед нами распахнётся головокружительная панорама величественных горных вершин.

На обед нас ждёт незабываемый опыт — мы отправимся в гости к аварской семье и окунёмся в атмосферу настоящего дагестанского гостеприимства!

В меню — аутентичные блюда местной кухни: наваристый горский суп и фирменный аварский хинкал.

А на десерт нас ждёт подлинный шедевр дагестанской кухни — абрикосовая каша с урбечем. Это традиционное горское блюдо издавна готовят в семьях Дагестана: нежная, бархатистая каша из сушёных абрикосов передаёт тёплый солнечный вкус кавказского лета.

Отправляемся дальше — в село Чох, один из красивейших и древнейших аулов Дагестана. Когда‑то через него пролегал Великий Шёлковый путь, и с тех пор Чох сохранил своё неповторимое очарование.

В отличие от многих заброшенных горных селений, Чох живёт и сегодня: здесь по‑прежнему кипит повседневная жизнь. Это идеальное место, чтобы прочувствовать подлинный колорит и быт дагестанских горных аулов.

Мы непременно увидим восхитительные Чохские террасы — уникальный ландшафт близ аула Чох, где природа и человеческий труд создали поистине завораживающий пейзаж.

Эти ступенчатые поля, словно высеченные в горах, наглядно показывают, сколь кропотлива и величественна работа земледельца в горной местности.

После прогулки по Чоху отправляемся на ужин в ресторан с душевной и уютной атмосферой, который расположился на вершине горы и откуда открывается великолепный вид на ущелье.

В меню: традиционные национальные блюда из свежих и качественных продуктов.

На столе нас ждут разнообразные аппетитные закуски: свежий салат с розовыми томатами, ароматные пиде с сыром и мясом, а также ассорти домашних сыров — нежная брынза, овечий сыр и сулугуни.

Основное блюдо — садж с бараниной, говядиной и овощами. Это традиционное кавказское блюдо готовят в особой вогнутой сковороде — садже.

Сочное мясо и овощи, обжаренные в собственном соку с пряностями, приобретают насыщенный вкус и нежную текстуру.

На десерт нам попадут восхитительную пахлаву, щедро пропитанную медовым сиропом, с душистой ореховой начинкой.

После ужина возвращаемся в наш отель — отдыхаем, восполняем силы в окружении великолепной природы и наслаждаемся свежим горным воздухом.

4 день

Сулакский каньон, прогулка на катере, пикник в персиковом саду и ужин в музее-ресторане

Утром не спеша завтракаем в нашем отеле и отправляемся в путешествие — нас ждут места ещё более фантастической красоты!

Отправляемся к Сулакскому каньону — самому глубокому на Кавказе и в Европе: его глубина достигает почти 2 000 метров.

По пути сделаем остановки на смотровых площадках, откуда открываются невероятно захватывающие виды!

Здесь у нас будет прекрасная возможность сделать эффектные фотографии в национальном дагестанском стиле: колоритные пейзажи и аутентичная атмосфера создадут неповторимый фон для ярких снимков!

Дальше у нас по плану — увлекательная прогулка на катере, но прежде предлагаем подкрепиться. Нас будут ждать в ресторане, уютно расположившийся в настоящем персиковом саду, окружённом виноградниками.

Мы расположимся на просторной открытой террасе ресторана, откуда открываются прекрасные виды, и приступаем к обеду.

В меню — ароматный барашек на гриле с пряными травами, разнообразные дагестанские закуски и свежеиспечённые сочные лепёшки с золотистой корочкой.

В саду мы также попробуем чай из настоящего самовара на углях. Это не просто чаепитие, а целый ритуал: медленное разогревание на углях раскрывает все грани вкуса и аромата чая.

В результате получается удивительно насыщенный, душистый напиток, который особенно приятно пить на свежем воздухе, наслаждаясь окружающей красотой и неспешной беседой.

После обеда нас ждёт прогулка по Чиркейскому водохранилищу — крупнейшему водоёму Северного Кавказа.

С воды откроются впечатляющие виды: величественные каньоны, таинственные пещеры, живописные бухты и неповторимые «плачущие» водопады, стекающие по скальным стенам.

Здешние пейзажи напоминают норвежские фьорды — столь же величественные и завораживающие.

Мы отправимся на катере в одно из самых длинных и узких ущелий, где перед нами распахнутся головокружительные виды: отвесные скалы, зеркальная гладь воды и первозданная природа.

Дальше — отправляемся в Махачкалу, столицу Дагестана! Здесь мы проведём следующую ночь путешествия. Наш отель располагается в центре города и считается одним из лучших в Махачкале — стильный и комфортный.

Не спеша размещаемся и собираемся на заключительный ужин, который пройдет в колоритном ресторане дагестанской кухни. Здесь также расположен музей, в котором собрана коллекции предметов быта народов Дагестана.

На аперитив нас ждут две изысканные закуски: нежный хумус с запечённым бататом и хрустящими злаковыми чипсами, а также пикантная вяленая свёкла с козьим сыром.

Каждое блюдо ужина гармонично дополняется красным сухим вином с местных виноградников. Также нам подадут свежий, лёгкий салат с овощами и овечьим сыром.

Вторым курсом продегустируем царский шах‑плов с бараниной. Сочная мякоть баранины томится вместе с курагой, черносливом, белым и чёрным изюмом, а затем запекается с рисом в тонком лаваше.

На десерт нас ждёт нежное дагестанское лакомство — мучная халва. Это традиционное блюдо готовится из обжаренной муки с сахаром и сливочным маслом.

Благодаря особой технике приготовления халва получается удивительно мягкой, с нежной рассыпчатой текстурой и тёплым карамельным оттенком вкуса. Наслаждаемся!

5 день

Знакомство с Махачкалой, кофе с урбечом, рынок. Отъезд

После завтрака в отеле мы отправимся на прогулку по Махачкале — столице Дагестана и крупнейшему городу Северо‑Кавказского федерального округа.

Город очаровывает гармонией древних традиций и современного ритма жизни, раскрывая самобытную атмосферу Кавказа.

Мы узнаем, почему город называют «современным Вавилоном», прогуляемся по старинным улицам и набережным, заглянем в современные районы.

Услышим о традициях и обычаях горцев и по‑настоящему ощутим душевную теплоту местных жителей.

По пути заглянем в уютную кофейню на крыше исторической башни. Здесь мы попробуем подлинно дагестанский напиток — урбечевый раф.

Этот особенный кофе готовят с добавлением сливок и ароматной миндальной пасты, что придаёт ему неповторимый вкус и нежную текстуру.

Вместе с кофе продегустируем традиционный Ботлихский пирог — восхитительный десерт с нежной начинкой из сушёных абрикосов и хрустящих грецких орехов, который станет идеальным завершением нашего гастрономического путешествия по Дагестану.

И конечно, мы заедем на центральный рынок — здесь можно вдоволь насладиться атмосферой местного колорита и приобрести ароматные приправы, традиционные сыры, вяленое мясо, сухофрукты и другие деликатесы, которые станут вкусным подарком для близких.

Затем мы проводим вас в аэропорт — счастливых, отдохнувших и полных новых впечатлений!

Проживание

Тур предполагает проживание в отелях:

  • DERBENT Premium Hotel & SPA 4* — 1 ночь (Дербент);
  • отель «Лагуна Голхин» — 2 ночи (Гунибский район);
  • Монто Hotel 4* — 1 ночь (Махачкала).

Стоимость тура на 1 человека, в руб:

Раннее бронирование до 31 мая 2026 года
при двухместном размещении95 000
при одноместном размещении112 000
Регулярная стоимость
при двухместном размещении100 000
при одноместном размещении117 000

Варианты проживания

Гостиница Derbent Premium Hotel & SPA

1 ночь

Derbent Premium Hotel & SPA расположен на побережье Каспийского моря в Дербенте. В нем просторные комфортные номера, собственные бассейн, ресторан и акватермальный комплекс.

Кондиционеры, телевизоры, сейфы, небольшие холодильники – всё это есть в каждом номере. Возможна доставка еды и напитков.

Ближайший аэропорт находится в Махачкале, расстояние до него составляет 97,4 км.

База отдыха «Лагуна Голхин»

2 ночи

«Лагуна Голхин» расположена на территории Гунибского района в Дагестане. В комнатах есть кондиционер, SMART-ТВ, Wi-Fi, холодильник, чайник.

В купольном модуле — двуспальная кровать, диван, оборудованный санузел. Во дворе — большой бассейн, русская баня, беседка, мангальная зона.

Есть терраса для загара и парковка. Предлагаются услуги проката сапов, катамаранов, катание на катере и водном мотоцикле.

Гостиница «Монто»

1 ночь

Отель «Монто» расположен в Махачкале, в 2,8 км от пляжа Горянка. В распоряжении гостей ресторан, бар и фитнес-центр. Гости могут отдохнуть в сауне и на террасе. Стойка регистрации открыта круглосуточно. В отеле можно заказать доставку еды и напитков в номер и обменять валюту.

Все номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, письменным столом, холодильником и чайником. В числе удобств также душ. Номера укомплектованы банными халатами. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.

По утрам в отеле «Монто» сервируют завтрак «шведский стол».

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях с высоким рейтингом в Дербенте, Гунибском районе и в Махачкале
  • Все завтраки в отелях
  • Всё питание, указанное в программе тура: обеды и ужины в традиционных и авторских ресторанах
  • Встреча и проводы в аэропорт (для рекомендованных рейсов)
  • Сопровождающий на протяжении всего тура
  • Все экскурсии с местным гидом: Дербент, Махачкала, Гуниб, Чох, Сулакский каньон
  • Дегустации на коньячном заводе и на винодельне
  • Пикник в персиковом саду
  • Все входные билеты по программе
  • Трансферы в рамках тура на микроавтобусе комфорт-класса (Mercedes Sprinter)
  • Подарки всем участникам путешествия
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
  • Встреча и проводы в аэропорт (для не рекомендованных рейсов):трансфер в первый день (аэропорт - Дербент): 6000 рубтрансфер в заключительный день (Махачкала - аэропорт): 1500 руб
  • Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Республика Дагестан, Махачкала
Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Стоимость тура уже включает в себя всё питание в ресторанах?

Да, в стоимость тура уже включено всё питание (в т. ч. все дегустации), указанное в программе путешествия. Никаких дополнительных/скрытых платежей во время тура не будет.

Все мастер-классы, трансферы, экскурсии, входные билеты и проживание в отелях также входят в стоимость. Вам остаётся просто наслаждаться новыми яркими впечатлениями!

Для каких рейсов предусмотрен бесплатный трансфер?

Для заезда 10-14 сентября:

  • прибытие: Москва — Махачкала, а/к Аэрофлот рейс SU‑1058, время 10:55-14:00;
  • отъезд: Махачкала — Москва, а/к Аэрофлот рейс SU‑1059, время 15:00-18:05.

Для заезда 7-11 октября:

  • прибытие: Москва — Махачкала, а/к Аэрофлот рейс SU‑1058, время 10:55-14:00;
  • отъезд: Махачкала — Москва, а/к Аэрофлот рейс SU‑1059, время 15:00-18:05.

Для заезда 4-8 ноября:

  • прибытие: Москва — Махачкала, а/к Аэрофлот рейс SU‑1058, время 10:55-14:00;
  • отъезд: Махачкала — Москва, а/к Аэрофлот рейс SU‑1059, время 15:00-18:05.

* За дополнительную плату трансфер может быть организован под любые другие варианты с прилетом в первый день не позднее 14:00 и вылетом в заключительный день не ранее 14:00 (стоимость в “оплачивается отдельно”).

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Я один/одна. Часто ли ездят в одиночку?

В наши туры ездят в одиночку чаще, чем Вы думаете! С первых часов знакомства в группе складывается особая дружеская атмосфера, и Вы не только посещаете экскурсии и наслаждаетесь дегустациями, но и получаете интересное общение, новый опыт и знания, делитесь впечатлениями с другими участниками, которые очень быстро становятся Вашими друзьями!

Вы можете выбрать для себя тип размещения: номер TWIN (две раздельные кровати) или индивидуальный номер SINGLE (одна большая кровать).

Можно ли поехать с ребенком?

Конечно. С нами не раз путешествовали люди, которые брали с собой детей. Единственное ограничение - возраст (не менее 6 лет).

Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
