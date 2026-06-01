Кроме вкуснейших угощений вас ждут головокружительные панорамы горных вершин и долин, природные достопримечательности, древние города с многовековой историей и самобытные аулы. Это путешествие вы запомните на всю жизнь!
Программа тура по дням
Прибытие в Дагестан. Приветственный ужин
Мы встречаемся в аэропорту столицы Дагестана и сразу выезжаем в Дербент — самый древний город России.
Первую ночь тура мы проведем в новом современном отеле Derbent Premium Hotel & SPA на побережье Каспийского моря! Просторные номера, бассейн и спа-комплекс с хаммамом в нашем распоряжении.
Прогулка до городского пляжа займет около 10 минут, а вечерний променад по набережной доставит массу удовольствия. Заселяемся в отель!
По традиции в номере вас будет ждать бутылочка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после перелета и настроиться на вкусный, яркий отдых.
Немного отдыхаем после перелета и встречаемся на приветственный ужин в одном из лучших ресторанов старого Дербента, чтобы поближе познакомиться друг с другом и красиво открыть наше гастрономическое путешествие в гостеприимный Дагестан!
Начнем наше погружение в гастрономические традиции Дагестана с ассорти кавказских сыров — каждый сорт раскроет самобытный характер местного сыроделия.
Затем попробуем чуду — виртуозно приготовленные тонкие лепёшки с лёгкой золотистой корочкой. Дегустируем несколько вариаций: с тягучим сыром, ароматной свежей зеленью и нежным мясным фаршем.
Далее нас ждёт фирменный сет сочных кавказских шашлыков — идеально прожаренное мясо с ароматными овощами гриль и разнообразными соусами, раскрывающими букет вкусов.
Дополнит трапезу бокал дагестанского Мерло: его бархатистые ноты и умеренная терпкость гармонично сочетаются с насыщенными оттенками мясных блюд.
На десерт нас ждёт аутентичное дагестанское лакомство — хавуч дилими: десерт из тонкого слоёного теста, пропитанного сиропом, с начинкой из мелко рубленных орехов. Это угощение по праву считается одним из любимых сладостей в Дагестане.
Все блюда и напитки по программе уже входят в стоимость тура. Нам остается только прекрасно проводить время, наслаждаться отдыхом и общением! Чин-чин!
После ужина при желании можно прогуляться до поющего фонтана — самого большого в России. По вечерам здесь разворачивается завораживающее зрелище: струи воды танцуют в ритме музыки, а подсветка создаёт волшебную атмосферу. Прекрасное завершение дня!
Возвращаемся в наш отель, отдыхаем и предвкушаем новое путешествие завтра!
Дербент, крепость на вершине горы, коньячный дом, винодельня, знаменитый хинкал и красивый отель в горах
Утром завтракаем в нашем отеле и настраиваемся на насыщенный, красочный и теплый день!
Сначала мы посетим главную достопримечательность Дербента — цитадель VI века «Нарын‑Кала». Эта грандиозная древняя крепость, чудом сохранившаяся до наших дней, возвышается на холме, откуда открывается захватывающий панорамный вид на город и его окрестности.
Вместе с местным гидом мы отправимся в путешествие по страницам истории: пройдём мимо древних башен, спустимся в аутентичную ханскую баню и увидим зиндан — подземную тюрьму прошлых веков.
Завершим прогулку осмотром живописных улочек Старого Дербента.
После прогулки по городу мы заглянем на знаменитый коньячный завод. Нас ждёт увлекательная экскурсия и дегустация.
Внутри царит особая атмосфера: воздух пропитан коньячными парами, которые медленно просачиваются сквозь мельчайшие поры деревянных бочек.
Этот таинственный процесс производители поэтично называют «долей ангелов».
Мы погрузимся в мир коньячного мастерства: узнаем обо всех этапах и тонкостях производства, посетим старинные погреба с гигантскими дубовыми бочками, где выдерживается благородный напиток, и познакомимся с Мастером купажа.
А затем — долгожданная дегустация! Научимся различать нюансы вкуса и аромата: почувствуем разницу между молодым коньяком и выдержанным.
Затем мы отправимся на обед в традиционный ресторан в самом сердце Дербента.
В центре нашего гастрономического внимания — хинкал, подлинная жемчужина дагестанской кухни. Это блюдо представляет собой нежные кусочки скрученного тонкого теста, отваренные в ароматном мясном бульоне.
Хинкал подается вместе с традиционными отварными сушеными колбасой и мясом. Эти деликатесы готовят по старинной технологии: сначала мясо и колбасу тщательно сушат высоко в горах — на сквозняке и в тени, а перед подачей отваривают в подсоленной воде.
В результате блюдо приобретает насыщенный вкус и особую нежность.
После обеда нас ждёт визит на винодельню. Дербентская винодельческая компания — современное предприятие, стартовавшее в 2018 году.
Несмотря на молодой возраст, она уже заслужила признание: её вина отмечены наградами международных дегустационных конкурсов и высокими оценками отраслевых экспертов.
Мы познакомимся с полным циклом виноделия: увидим все линии розлива в действии, понаблюдаем за производством тихих и игристых вин.
Посетим зал выдержки, где вино раскрывается в дубовых бочках, и изучим ключевые различия между ёмкостями из разных сортов дуба — как они влияют на вкус и аромат напитка.
Теперь — самое приятное: приступаем к дегустации! Нас ждёт знакомство с пятью образцами вин из премиальных линеек компании. Каждый напиток — это история терруара и мастерства виноделов, раскрывающаяся в тонком аромате и многогранном вкусе.
Приготовьтесь оценить богатство оттенков и найти свой фаворит.
Едем дальше! Нас ждёт путешествие в один из самых живописных уголков Дагестана — Гунибский район. Здесь, на высоте более 1500 м над уровнем моря, воздух напоён ароматом горных трав, а тишина нарушается лишь пением птиц и шумом воды.
Мы проведём две ночи в уютном отеле на берегу водохранилища в окружении великолепных гор. Для нашей группы забронированы номера с балконом и панорамным видом на Гунибское водохранилище.
Не спеша размещаемся и готовимся к нашей вечерней программе.
На ужин мы отправляемся в местный ресторан. В качестве закуски нам подадут уже знакомые чуду, а также ботишал — традиционную нежную лепёшку с начинкой из творога и картофеля, обжаренную до золотистой корочки.
Дополнят закуску свежие, сочные овощи.
Основное блюдо — горная форель с аппетитной корочкой, приготовленная на углях. Нежнейшее мясо, пропитанное дымным ароматом, приобретает особую сочность и деликатный вкус.
Завершим ужин дегустацией благоухающего дагестанского чая с натуральным мёдом и авторским местным вареньем. Идеальное завершение трапезы — вкусно, уютно, по‑домашнему. Наслаждаемся!
После ужина возвращаемся в наши номера, чтобы расслабиться и подготовиться к новому дню, полному открытий и впечатлений.
Кстати, на территории отеля есть подогреваемый открытый бассейн, который будет полностью в нашем распоряжении!
Самые красивые места горного Дагестана, традиционный обед в аварской семье и ужин в горах
Сегодня после завтрака в отеле мы отправляемся знакомиться ближе с горным Дагестаном!
Любуясь захватывающими дух пейзажами, мы доберёмся до колоритного села Гуниб — сердца горного Дагестана.
Гуниб очаровывает величественными скальными панорамами и дышит богатой историей: нас ждут удивительные рассказы о прошлом этого края.
Мы погрузимся в историю села: узнаем о пленении имама Шамиля, познакомимся с традициями и самобытным укладом горцев. Конечно, увидим знаменитую Гунибскую крепость и водопад.
А со смотровых площадок перед нами распахнётся головокружительная панорама величественных горных вершин.
На обед нас ждёт незабываемый опыт — мы отправимся в гости к аварской семье и окунёмся в атмосферу настоящего дагестанского гостеприимства!
В меню — аутентичные блюда местной кухни: наваристый горский суп и фирменный аварский хинкал.
А на десерт нас ждёт подлинный шедевр дагестанской кухни — абрикосовая каша с урбечем. Это традиционное горское блюдо издавна готовят в семьях Дагестана: нежная, бархатистая каша из сушёных абрикосов передаёт тёплый солнечный вкус кавказского лета.
Отправляемся дальше — в село Чох, один из красивейших и древнейших аулов Дагестана. Когда‑то через него пролегал Великий Шёлковый путь, и с тех пор Чох сохранил своё неповторимое очарование.
В отличие от многих заброшенных горных селений, Чох живёт и сегодня: здесь по‑прежнему кипит повседневная жизнь. Это идеальное место, чтобы прочувствовать подлинный колорит и быт дагестанских горных аулов.
Мы непременно увидим восхитительные Чохские террасы — уникальный ландшафт близ аула Чох, где природа и человеческий труд создали поистине завораживающий пейзаж.
Эти ступенчатые поля, словно высеченные в горах, наглядно показывают, сколь кропотлива и величественна работа земледельца в горной местности.
После прогулки по Чоху отправляемся на ужин в ресторан с душевной и уютной атмосферой, который расположился на вершине горы и откуда открывается великолепный вид на ущелье.
В меню: традиционные национальные блюда из свежих и качественных продуктов.
На столе нас ждут разнообразные аппетитные закуски: свежий салат с розовыми томатами, ароматные пиде с сыром и мясом, а также ассорти домашних сыров — нежная брынза, овечий сыр и сулугуни.
Основное блюдо — садж с бараниной, говядиной и овощами. Это традиционное кавказское блюдо готовят в особой вогнутой сковороде — садже.
Сочное мясо и овощи, обжаренные в собственном соку с пряностями, приобретают насыщенный вкус и нежную текстуру.
На десерт нам попадут восхитительную пахлаву, щедро пропитанную медовым сиропом, с душистой ореховой начинкой.
После ужина возвращаемся в наш отель — отдыхаем, восполняем силы в окружении великолепной природы и наслаждаемся свежим горным воздухом.
Сулакский каньон, прогулка на катере, пикник в персиковом саду и ужин в музее-ресторане
Утром не спеша завтракаем в нашем отеле и отправляемся в путешествие — нас ждут места ещё более фантастической красоты!
Отправляемся к Сулакскому каньону — самому глубокому на Кавказе и в Европе: его глубина достигает почти 2 000 метров.
По пути сделаем остановки на смотровых площадках, откуда открываются невероятно захватывающие виды!
Здесь у нас будет прекрасная возможность сделать эффектные фотографии в национальном дагестанском стиле: колоритные пейзажи и аутентичная атмосфера создадут неповторимый фон для ярких снимков!
Дальше у нас по плану — увлекательная прогулка на катере, но прежде предлагаем подкрепиться. Нас будут ждать в ресторане, уютно расположившийся в настоящем персиковом саду, окружённом виноградниками.
Мы расположимся на просторной открытой террасе ресторана, откуда открываются прекрасные виды, и приступаем к обеду.
В меню — ароматный барашек на гриле с пряными травами, разнообразные дагестанские закуски и свежеиспечённые сочные лепёшки с золотистой корочкой.
В саду мы также попробуем чай из настоящего самовара на углях. Это не просто чаепитие, а целый ритуал: медленное разогревание на углях раскрывает все грани вкуса и аромата чая.
В результате получается удивительно насыщенный, душистый напиток, который особенно приятно пить на свежем воздухе, наслаждаясь окружающей красотой и неспешной беседой.
После обеда нас ждёт прогулка по Чиркейскому водохранилищу — крупнейшему водоёму Северного Кавказа.
С воды откроются впечатляющие виды: величественные каньоны, таинственные пещеры, живописные бухты и неповторимые «плачущие» водопады, стекающие по скальным стенам.
Здешние пейзажи напоминают норвежские фьорды — столь же величественные и завораживающие.
Мы отправимся на катере в одно из самых длинных и узких ущелий, где перед нами распахнутся головокружительные виды: отвесные скалы, зеркальная гладь воды и первозданная природа.
Дальше — отправляемся в Махачкалу, столицу Дагестана! Здесь мы проведём следующую ночь путешествия. Наш отель располагается в центре города и считается одним из лучших в Махачкале — стильный и комфортный.
Не спеша размещаемся и собираемся на заключительный ужин, который пройдет в колоритном ресторане дагестанской кухни. Здесь также расположен музей, в котором собрана коллекции предметов быта народов Дагестана.
На аперитив нас ждут две изысканные закуски: нежный хумус с запечённым бататом и хрустящими злаковыми чипсами, а также пикантная вяленая свёкла с козьим сыром.
Каждое блюдо ужина гармонично дополняется красным сухим вином с местных виноградников. Также нам подадут свежий, лёгкий салат с овощами и овечьим сыром.
Вторым курсом продегустируем царский шах‑плов с бараниной. Сочная мякоть баранины томится вместе с курагой, черносливом, белым и чёрным изюмом, а затем запекается с рисом в тонком лаваше.
На десерт нас ждёт нежное дагестанское лакомство — мучная халва. Это традиционное блюдо готовится из обжаренной муки с сахаром и сливочным маслом.
Благодаря особой технике приготовления халва получается удивительно мягкой, с нежной рассыпчатой текстурой и тёплым карамельным оттенком вкуса. Наслаждаемся!
Знакомство с Махачкалой, кофе с урбечом, рынок. Отъезд
После завтрака в отеле мы отправимся на прогулку по Махачкале — столице Дагестана и крупнейшему городу Северо‑Кавказского федерального округа.
Город очаровывает гармонией древних традиций и современного ритма жизни, раскрывая самобытную атмосферу Кавказа.
Мы узнаем, почему город называют «современным Вавилоном», прогуляемся по старинным улицам и набережным, заглянем в современные районы.
Услышим о традициях и обычаях горцев и по‑настоящему ощутим душевную теплоту местных жителей.
По пути заглянем в уютную кофейню на крыше исторической башни. Здесь мы попробуем подлинно дагестанский напиток — урбечевый раф.
Этот особенный кофе готовят с добавлением сливок и ароматной миндальной пасты, что придаёт ему неповторимый вкус и нежную текстуру.
Вместе с кофе продегустируем традиционный Ботлихский пирог — восхитительный десерт с нежной начинкой из сушёных абрикосов и хрустящих грецких орехов, который станет идеальным завершением нашего гастрономического путешествия по Дагестану.
И конечно, мы заедем на центральный рынок — здесь можно вдоволь насладиться атмосферой местного колорита и приобрести ароматные приправы, традиционные сыры, вяленое мясо, сухофрукты и другие деликатесы, которые станут вкусным подарком для близких.
Затем мы проводим вас в аэропорт — счастливых, отдохнувших и полных новых впечатлений!
Проживание
Тур предполагает проживание в отелях:
- DERBENT Premium Hotel & SPA 4* — 1 ночь (Дербент);
- отель «Лагуна Голхин» — 2 ночи (Гунибский район);
- Монто Hotel 4* — 1 ночь (Махачкала).
Стоимость тура на 1 человека, в руб:
|Раннее бронирование до 31 мая 2026 года
|при двухместном размещении
|95 000
|при одноместном размещении
|112 000
|Регулярная стоимость
|при двухместном размещении
|100 000
|при одноместном размещении
|117 000
Варианты проживания
Гостиница Derbent Premium Hotel & SPA
Derbent Premium Hotel & SPA расположен на побережье Каспийского моря в Дербенте. В нем просторные комфортные номера, собственные бассейн, ресторан и акватермальный комплекс.
Кондиционеры, телевизоры, сейфы, небольшие холодильники – всё это есть в каждом номере. Возможна доставка еды и напитков.
Ближайший аэропорт находится в Махачкале, расстояние до него составляет 97,4 км.
База отдыха «Лагуна Голхин»
«Лагуна Голхин» расположена на территории Гунибского района в Дагестане. В комнатах есть кондиционер, SMART-ТВ, Wi-Fi, холодильник, чайник.
В купольном модуле — двуспальная кровать, диван, оборудованный санузел. Во дворе — большой бассейн, русская баня, беседка, мангальная зона.
Есть терраса для загара и парковка. Предлагаются услуги проката сапов, катамаранов, катание на катере и водном мотоцикле.
Гостиница «Монто»
Отель «Монто» расположен в Махачкале, в 2,8 км от пляжа Горянка. В распоряжении гостей ресторан, бар и фитнес-центр. Гости могут отдохнуть в сауне и на террасе. Стойка регистрации открыта круглосуточно. В отеле можно заказать доставку еды и напитков в номер и обменять валюту.
Все номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, письменным столом, холодильником и чайником. В числе удобств также душ. Номера укомплектованы банными халатами. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
По утрам в отеле «Монто» сервируют завтрак «шведский стол».
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях с высоким рейтингом в Дербенте, Гунибском районе и в Махачкале
- Все завтраки в отелях
- Всё питание, указанное в программе тура: обеды и ужины в традиционных и авторских ресторанах
- Встреча и проводы в аэропорт (для рекомендованных рейсов)
- Сопровождающий на протяжении всего тура
- Все экскурсии с местным гидом: Дербент, Махачкала, Гуниб, Чох, Сулакский каньон
- Дегустации на коньячном заводе и на винодельне
- Пикник в персиковом саду
- Все входные билеты по программе
- Трансферы в рамках тура на микроавтобусе комфорт-класса (Mercedes Sprinter)
- Подарки всем участникам путешествия
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Встреча и проводы в аэропорт (для не рекомендованных рейсов):трансфер в первый день (аэропорт - Дербент): 6000 рубтрансфер в заключительный день (Махачкала - аэропорт): 1500 руб
- Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Стоимость тура уже включает в себя всё питание в ресторанах?
Да, в стоимость тура уже включено всё питание (в т. ч. все дегустации), указанное в программе путешествия. Никаких дополнительных/скрытых платежей во время тура не будет.
Все мастер-классы, трансферы, экскурсии, входные билеты и проживание в отелях также входят в стоимость. Вам остаётся просто наслаждаться новыми яркими впечатлениями!
Для каких рейсов предусмотрен бесплатный трансфер?
Для заезда 10-14 сентября:
- прибытие: Москва — Махачкала, а/к Аэрофлот рейс SU‑1058, время 10:55-14:00;
- отъезд: Махачкала — Москва, а/к Аэрофлот рейс SU‑1059, время 15:00-18:05.
Для заезда 7-11 октября:
- прибытие: Москва — Махачкала, а/к Аэрофлот рейс SU‑1058, время 10:55-14:00;
- отъезд: Махачкала — Москва, а/к Аэрофлот рейс SU‑1059, время 15:00-18:05.
Для заезда 4-8 ноября:
- прибытие: Москва — Махачкала, а/к Аэрофлот рейс SU‑1058, время 10:55-14:00;
- отъезд: Махачкала — Москва, а/к Аэрофлот рейс SU‑1059, время 15:00-18:05.
* За дополнительную плату трансфер может быть организован под любые другие варианты с прилетом в первый день не позднее 14:00 и вылетом в заключительный день не ранее 14:00 (стоимость в “оплачивается отдельно”).
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Я один/одна. Часто ли ездят в одиночку?
В наши туры ездят в одиночку чаще, чем Вы думаете! С первых часов знакомства в группе складывается особая дружеская атмосфера, и Вы не только посещаете экскурсии и наслаждаетесь дегустациями, но и получаете интересное общение, новый опыт и знания, делитесь впечатлениями с другими участниками, которые очень быстро становятся Вашими друзьями!
Вы можете выбрать для себя тип размещения: номер TWIN (две раздельные кровати) или индивидуальный номер SINGLE (одна большая кровать).
Можно ли поехать с ребенком?
Конечно. С нами не раз путешествовали люди, которые брали с собой детей. Единственное ограничение - возраст (не менее 6 лет).