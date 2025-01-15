6 дней
Золото Дагестана: Махачкала и Дербент, Сулакский каньон, Кахиб и Гоор
Начало: Аэропорт Махачкалы (Уйташ)
Расписание: начало по вторникам в 12:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
50 000₽ за человека
4 дня
От барханов до гор Дагестана: путешествие на 4 дня
Начало: Аэропорт Махачкалы (Уйташ)
Расписание: начало тура по четвергам в 12:00
Завтра в 12:00
23 янв в 12:00
40 000₽ за человека
5.5 дней
Тур по Дагестану на шесть дней
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
«В первый день мы познакомимся с Махачкалой: прогуляемся по вечернему городу, посетим центр города и центральную Джума-мечеть, увидим памятники и рассмотрим вид на город со смотровой площадки»
Расписание: Каждый вторник в 12:00.
21 янв в 12:00
28 янв в 12:00
от 50 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Джума-Мечеть»
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