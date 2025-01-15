Туры в Джума-мечеть

Найдено 3 тура в категории «Джума-Мечеть» в Махачкале, цены от 40 000 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Золото Дагестана: Махачкала и Дербент, Сулакский каньон, Кахиб и Гоор
Джиппинг
На автобусе
На катере
6 дней
Золото Дагестана: Махачкала и Дербент, Сулакский каньон, Кахиб и Гоор
Начало: Аэропорт Махачкалы (Уйташ)
Расписание: начало по вторникам в 12:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
50 000 за человека
От барханов до гор Дагестана: путешествие на 4 дня
Джиппинг
На автобусе
На катере
4 дня
От барханов до гор Дагестана: путешествие на 4 дня
Начало: Аэропорт Махачкалы (Уйташ)
Расписание: начало тура по четвергам в 12:00
Завтра в 12:00
23 янв в 12:00
40 000 за человека
Тур по Дагестану на шесть дней
Джиппинг
На катере
5.5 дней
Тур по Дагестану на шесть дней
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
«В первый день мы познакомимся с Махачкалой: прогуляемся по вечернему городу, посетим центр города и центральную Джума-мечеть, увидим памятники и рассмотрим вид на город со смотровой площадки»
Расписание: Каждый вторник в 12:00.
21 янв в 12:00
28 янв в 12:00
от 50 000 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Джума-Мечеть»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Золото Дагестана: Махачкала и Дербент, Сулакский каньон, Кахиб и Гоор
  2. От барханов до гор Дагестана: путешествие на 4 дня
  3. Тур по Дагестану на шесть дней
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Водопад Тобот
  6. Каменная чаша
  7. Экраноплан «Лунь»
  8. Село Гуниб
  9. Язык Тролля
  10. Карадахская теснина
Сколько стоит тур в Махачкале в январе 2025
Сейчас в Махачкале в категории "Джума-Мечеть" можно забронировать 3 тура от 40 000 до 50 000.
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