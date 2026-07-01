Встречаем гостей и сразу отправляемся в путешествие. Первой точкой станет бархан Сарыкум — вторая по величине песчаная дюна в мире. Настоящая пустыня среди гор: золотые пески и ощущение, будто вы оказались в другом климатическом поясе. Далее направляемся к главной природной жемчужине региона — Сулакскому каньону.

По дороге увидим:

— Чиркейскую ГЭС — грандиозное сооружение среди скал. Здесь ощущается масштаб инженерной мысли

— Чиркейское водохранилище — изумрудная вода среди суровых горных пейзажей

— Смотровую площадка в Дубках — впечатляющий вид на каньон

В Чиркейском водохранилище нас ждёт прогулка на катере — адреналин, скорость и панорамы отвесных скал. Далее маршрут проходит через Гимринский тоннель — самый длинный в России. После насыщенного дня — заселение в отель и ужин.