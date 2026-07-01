Джип-тур по Дагестану в мини-группе: 20 локаций и 12 блюд за 3 дня (всё включено)
Осмотреть Хунзах, Матлас и Сулак, попробовать лагман, форель, чуду и курзе - из Махачкалы
Контрасты Дагестана будут сменять друг друга почти без пауз: пески бархана Сарыкум — стенами Сулакского каньона, древние башни Гоора — узкими проходами Карадахской теснины, а плато Матлас — шумом водопадов.
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сможете прокатиться на катере, подняться к знаменитому «Языку тролля» и встретить закат за чашкой кофе на вершине Дарада-Мурада. Мы обо всё позаботились: включили в стоимость проживание, трансфер, входные билеты.
Знакомство с кухней станет отдельным впечатлением: попробуем плов и абрикосовую кашу, форель и барашка, лагман и шакшуку.
Описание тура
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Организационные детали
Желательно взять с собой наличные.
Программа тура по дням
1 день
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Встречаем гостей и сразу отправляемся в путешествие. Первой точкой станет бархан Сарыкум — вторая по величине песчаная дюна в мире. Настоящая пустыня среди гор: золотые пески и ощущение, будто вы оказались в другом климатическом поясе. Далее направляемся к главной природной жемчужине региона — Сулакскому каньону.
По дороге увидим:
— Чиркейскую ГЭС — грандиозное сооружение среди скал. Здесь ощущается масштаб инженерной мысли
— Чиркейское водохранилище — изумрудная вода среди суровых горных пейзажей
— Смотровую площадка в Дубках — впечатляющий вид на каньон
В Чиркейском водохранилище нас ждёт прогулка на катере — адреналин, скорость и панорамы отвесных скал. Далее маршрут проходит через Гимринский тоннель — самый длинный в России. После насыщенного дня — заселение в отель и ужин.
2 день
Гоор, «Язык тролля», Гоцатлинское водохранилище и Карадахская теснина
Отправляемся в сердце горного Дагестана.
Гоор — древнее село, известное оборонительными башнями. Эти каменные сторожевые гиганты веками защищали жителей и до сих пор создают мощную атмосферу Средневековья. Прогулка среди башен — это словно путешествие во времени, где каждая стена хранит историю. Рядом находится «Язык тролля» — скальный выступ над пропастью, эффектное место для фото.
Далее посетим Гоцатлинское водохранилище — спокойное место среди гор. Следующая точка — Карадахская теснина: каньон шириной 2–5 метров и высотой до 150 метров, создающий ощущение природного лабиринта.
В завершении дня выпьем кофе на вершине Дарада-Мурада с панорамой заката.
3 день
Хунзах, Матлас и водопады
Нас ждёт насыщенный день. Проедем вдоль Ирганайского водохранилища. Вода здесь меняет оттенки от изумрудного до насыщенно-бирюзового, а горы вокруг создают идеальный фон для фото.
Посетим сегодня:
— Аранинскую крепость — историческое сооружение с атмосферой древности
— Каньон Цолотль — масштабное ущелье с отвесными скалами
— Плато Матлас, где ощущается настоящий простор Кавказа
— Каменную чашу (Матласские пещеры) — природный лабиринт с узкими проходами, где можно «потеряться» среди скальных стен
Далее нас ждёт серия водопадов: Тобот, Итляр и Ханский. Также по желанию заедем на урбечную мельницу. Завершаем день трансфером в аэропорт Махачкалы.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость тура
Тариф
Стоимость
Базовый билет
27 040 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Питание
Встреча/проводы в Махачкале или Каспийске (аэропорт или вокзал)
Трансфер по маршруту
Услуги гида-водителя
Входные билеты по программе
Посещение урбечной мельницы (по желанию)
Съёмка фото и видео
Что не входит в цену
Билеты до места старта и обратно
1-местное размещение (по желанию) - от 5000 ₽
Доплата за глэмпинг (по желанию) - от 5000 ₽
Дополнительные активности (по желанию)
Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вокзал или аэропорт Махачкалы, 9:00. Если вы уже в Махачкале, назначим место встречи в городе. Возможна встреча в аэропорту Каспийска или другое время по договорённости
Завершение: Вокзал или аэропорт Махачкалы, 18:00. Возможно другое время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хасан — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Меня зовут Хасан, я в туризме с 2021 года. За этот срок я объездил Дагестан вдоль и поперёк.
Путешествуя со мной, вы увидите достопримечательности, отведаете национальную кухню, познакомитесь с кавказским гостеприимством читать дальшеуменьшить
и получите много впечатлений. Я организую индивидуальные и групповые туры, учитывая пожелания и интересы. Работаю в формате «всё включено»: забочусь о вашем питании и комфортном проживании в горах Дагестана. Вы смело можете доверить отдых и безопасность мне.
Буду показывать свой край на комфортабельном автомобиле — Lexus lx 470, Toyota Land Cruiser, Toyota Camry, Kia Rio, Hyundai Solaris.
Тур входит в следующие категории Махачкалы
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