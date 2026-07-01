Встретимся и сразу помчим в Дербент, один из старейших городов мира, ему более 2000 лет! Сначала пообедаем сытными национальными блюдами, а затем начнём экскурсию. Увидим чудо инженерной мысли — экраноплан «Лунь» в парке «Патриот», прикоснёмся к древним стенам крепости Нарын-Кала и полюбуемся видами с территории цитадели.

Поплутаем по запутанным узким улочкам — магалам и отыщем древнейшую в СНГ мечеть 8 века. А ещё заглянем в крупнейший в Дагестане сувенирный магазин.

После ужина прогуляемся по парку им. Низами Гянджеви и насладимся шоу фонтанов с игрой света и музыки. Оно длится больше часа!