Молодёжный трип «всё включено» в Дагестан: Дербент, Хунзах и Сулакский каньон
Промчаться на катере, посидеть у костра, пройти по старинным магалам и оказаться на высоте 1800 м
Поехали с нами в Дагестан! От нас — насыщенная программа, лучшие видовые точки, эстетичные локации, вкуснейшая еда и развлечения. От вас — хорошее настроение и готовность исследовать, веселиться и много читать дальшеуменьшить
и вкусно есть.
В Дербенте прикоснёмся к истории: увидим древнейшую в СНГ мечеть, цитадель Нарын-Кала и лабиринты магалов — старинных узких улочек. Затем отправимся в горы, где шумят водопады, высятся вершины и поражают бирюзой водохранилища.
Хунзахское плато, Каменная чаша, Сулакский каньон, Чиркейская ГЭС — и это лишь малая часть того, что вы увидите.
А ещё вас ждут прогулка на катере с ветерком, обед на форелевом хозяйстве, уютные посиделки у костра, шашлыки, танцы и игры.
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем покупать билеты на рейсы с временем прилет до 12:00, а вылет планировать после 18:00.
Программа тура по дням
1 день
Дербент: крепость Нарын-Кала, магалы и шоу фонтанов
Встретимся и сразу помчим в Дербент, один из старейших городов мира, ему более 2000 лет! Сначала пообедаем сытными национальными блюдами, а затем начнём экскурсию. Увидим чудо инженерной мысли — экраноплан «Лунь» в парке «Патриот», прикоснёмся к древним стенам крепости Нарын-Кала и полюбуемся видами с территории цитадели.
Поплутаем по запутанным узким улочкам — магалам и отыщем древнейшую в СНГ мечеть 8 века. А ещё заглянем в крупнейший в Дагестане сувенирный магазин.
После ужина прогуляемся по парку им. Низами Гянджеви и насладимся шоу фонтанов с игрой света и музыки. Оно длится больше часа!
2 день
Горный Дагестан: Хунзахское плато, Каменная чаша, водопады Тобот и Итлятляр
Отправимся в горные районы, где живет гостеприимный аварский народ. Дорога дальняя, но красивая: мимо речных долин с отвесными скалами и двух ГЭС.
Поднимемся на Хунзахское плато. С высоты более 1800 м открываются виды на вершины, водопады, каньоны и атмосферные аулы. На плато Матлас пройдём прямо под струями водопада, полюбуемся ущельем. А любители активных развлечений прокатятся верхом или промчатся над пропастью на зиплайне.
Посетим Каменную чашу — впадину с высокими неприступными скалами и узким проходом сквозь них. Здесь прохладно даже в зной.
Проедем по главным смотровым площадкам Хунзаха, увидим крепость Арани и Цолотлинский каньон, водопады Тобот и Итлятляр. Желающие сплавятся по реке Аварское Койсу на рафтах.
Заселимся на базу отдыха. Вечером вас ждут шашлыки, танцы и игры.
3 день
Сулак: на катере по Чиркейскому водохранилищу, пещеры «Нохъо» и смотровая в Дубках
Поедем к Сулакскому каньону, а по пути перед нами откроются Ирганайское водохранилище с изумрудной водой и Гимринское ущелье с вершинами. По глади Чиркейского водохранилища прокатимся на катере и искупаемся.
Поднимемся в посёлок Дубки и сделаем кадры со смотровой площадки. Побываем в пещерах «Нохъо» — бывших штольнях Миатлинской ГЭС. А затем пообедаем в форелевом хозяйстве с видом на бирюзовый Сулак. Главное блюдо — запечённая на углях форель.
Если останется время, посетим бархан Сарыкум — кусочек пустыни посреди гор и зелени. К 18:00 доставим вас в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
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Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость тура
Тариф
Стоимость
Базовый билет
25 075 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Трёхразовое питание
Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
Экскурсии по программе
Катание на катерах по водохранилищу с купанием
Входные билеты
Увлекательные активности и игры
Что не входит в цену
Билеты до Махачкалы и обратно
Дополнительные развлечения: тарзанки, зиплайн, рафтинг и конные прогулки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкалы, 12:00
Завершение: Аэропорт Махачкалы, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марат — Организатор в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 66 туристов
С нами Дагестан откроется с другой стороны: вы увидите самые красивые места региона, насладитесь национальной кухней и будете поражены гостеприимством горцев. Мы докажем вам, что для отдыха стоит выбирать именно Дагестан!
Тур входит в следующие категории Махачкалы
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