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Путешествие в прошлое: гроты, пещера и живой источник

Прикоснуться к эпохе первых людей среди гор и пещер Кавказа
Приглашаем в путешествие по одному из самых живописных уголков Адыгеи.

Мы посетим три уникальных природных объекта — грот Боевой, грот Стадника и пещеру Пчелиную, где сохранились следы далёкого прошлого.

Вас ждут захватывающие виды на Лаго-Накское нагорье, рассказы о древних людях и геологии этих мест, прогулка по лесным тропам и возможность почувствовать себя настоящим первооткрывателем.
Путешествие в прошлое: гроты, пещера и живой источник
Путешествие в прошлое: гроты, пещера и живой источник
Путешествие в прошлое: гроты, пещера и живой источник

Описание экскурсии

Грот Боевой и панорамы Лагонаки

Начнём маршрут от смотровой площадки с видом на Лаго-Накское нагорье. По лесной тропе выйдем к гроту Боевому — просторной пещере с широким входом и высоким сводчатым потолком. С площадки у грота открываются впечатляющие виды на горные хребты, зелёные долины и бескрайние леса. Здесь легко представить себя на месте древних охотников, которые когда-то укрывались под этими сводами.

Грот Стадника и следы древних людей

Продолжим путь к гроту Стадника. Его стены хранят память о первых обитателях этих мест: здесь были обнаружены следы кострищ и древних орудий труда. По дороге посетим смотровую площадку «Корни», где мощные корни сосен живописно оплетают скальный склон, создавая необычный природный ландшафт.

Пещера Пчелиная и карстовый источник

Финальная точка маршрута — пещера Пчелиная. У её входа находится воклюз — редкий карстовый источник, из которого прямо из недр земли рождается ручей. Вода образует небольшой водопад и устремляется вниз по склону среди скал и густого леса.

Организационные детали

  • Маршрут экскурсии проложен через природные объекты с бесплатным доступом для посетителей
  • Питание — остановка в кафе по желанию. С собой можно взять лёгкий перекус. Обязательно взять с собой питьевую воду
  • Маршрут подходит для гостей без специальной подготовки, но требует базовой выносливости
  • Из Майкопа до места выхода на маршрут добираемся на легковом автомобиле
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард
Эдуард — ваша команда гидов в Майкопе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 28 туристов
Мы с командой приглашаем вас в увлекательное путешествие по Адыгее — краю, где прошлое, настоящее и будущее сплетаются в единое целое. На наших экскурсиях вы почувствуете свежесть горного воздуха, увидите потрясающие пейзажи и ощутите тепло адыгейского гостеприимства. А ещё насладитесь красотой природы и попробуете вкусные блюда. Добро пожаловать!

Входит в следующие категории Майкопа

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