Приглашаем в путешествие по одному из самых живописных уголков Адыгеи. Мы посетим три уникальных природных объекта — грот Боевой, грот Стадника и пещеру Пчелиную, где сохранились следы далёкого прошлого. Вас ждут захватывающие виды на Лаго-Накское нагорье, рассказы о древних людях и геологии этих мест, прогулка по лесным тропам и возможность почувствовать себя настоящим первооткрывателем.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Грот Боевой и панорамы Лагонаки

Начнём маршрут от смотровой площадки с видом на Лаго-Накское нагорье. По лесной тропе выйдем к гроту Боевому — просторной пещере с широким входом и высоким сводчатым потолком. С площадки у грота открываются впечатляющие виды на горные хребты, зелёные долины и бескрайние леса. Здесь легко представить себя на месте древних охотников, которые когда-то укрывались под этими сводами.

Грот Стадника и следы древних людей

Продолжим путь к гроту Стадника. Его стены хранят память о первых обитателях этих мест: здесь были обнаружены следы кострищ и древних орудий труда. По дороге посетим смотровую площадку «Корни», где мощные корни сосен живописно оплетают скальный склон, создавая необычный природный ландшафт.

Пещера Пчелиная и карстовый источник

Финальная точка маршрута — пещера Пчелиная. У её входа находится воклюз — редкий карстовый источник, из которого прямо из недр земли рождается ручей. Вода образует небольшой водопад и устремляется вниз по склону среди скал и густого леса.

Организационные детали